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 Международный суд ООН определил график рассмотрения дела Украины против России

Международный суд Организации Объединенных Наций определил график рассмотрения дела Украины против России до лета 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"12 мая в Гааге состоялось совещание делегаций сторон по делу "Украина против РФ" в МС ООН под председательством Председателя Суда Ронни Абрахама, по результатам которой определен график дальнейших процедур по делу.

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Украина должна подать свой письменный меморандум по 12 июня 2018 года, Российская Федерация свой контр- меморандум - до 12 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля 2017 года Международный суд ООН огласил промежуточное решение по иску "Украина против РФ". В частности, суд признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России". Однако, отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Вместе с тем, Международный суд обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности", а также обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму.

Президент Порошенко, комментируя данные решения суда, заявил: "Мы на правильном пути". В МИД Украины заявили, что позитивно оценивают вынесенное Международным судом ООН решение, а также призвали международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН. Глава МИД Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму. А представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил: "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина".

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила: "Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия". А нардеп (НФ) Антон Геращенко отметил, что механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет. Вместе с тем, Секретарь СНБО Турчинов заявил, что недоволен решением суда.

В МИД РФ также прокомментировали решение Международного суда ООН по иску Украины.

Вместе с тем, посол Франции в Украине Дюмон акцентировала, что Россия обязана выполнить временные меры, которые огласил Международный суд ООН: "Тут нет выбора".

В свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко отметил: Россия или выполнит решение Суда ООН, или Украина поставит вопрос о принудительных механизмах.

Также читайте: В решении суда ООН нет требования отменить запрет Меджлиса, - МИД РФ
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