 В Херсонской области пройдут мероприятия памяти жертв геноцида крымских татар

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщила замглавы Генической райгосадминистрации, член Меджлиса крымскотатарского народа Гульнара Бекирова.
По ее словам, в организации и подготовке акций принимают участие местная администрация и меджлисы крымских татар.
Накануне Дня памяти жертв депортации в образовательных учреждениях района пройдут тематические мероприятия: выставки, вечера памяти и так далее.
18 мая в 11.30 в селах и поселках компактного проживания крымских татар начнутся траурные митинги.
А после этого участники траурных акций проведут автопробег из Геническа в Чонгар. И в 16.00 около КПВВ "Чонгар" также пройдет траурный митинг.
По данным местных меджлисов, на Херсонщине проживает более 10 тысяч представителей коренного народа Крыма - крымских татар, наиболее массовые компактные поселения которых сосредоточены в Геническом районе.
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Мабуть, Ви бажали написати "Кримським татарам".
Світла пам'ять.
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Но и о геноциде украинцев, который русские коммунисты устроили в 1932-1934 тоже не стоит забывать. Ведь это миллионы украинцев, которых русские собаки уморили голодом, а в их опустевшие дома заселили #русскийВаняДолбоеб -ов, как и в дома татар в Крыму, который вдруг стал "русской говенью".
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