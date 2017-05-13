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Все про:депортация (215) Крым (19679) память (820) Херсонщина (663) крымские татары (1471)

 В Херсонской области пройдут мероприятия памяти жертв геноцида крымских татар

В четверг, 18 мая, в Геническом районе Херсонской области, граничащей с Крымом, проведут ряд мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщила замглавы Генической райгосадминистрации, член Меджлиса крымскотатарского народа Гульнара Бекирова.
По ее словам, в организации и подготовке акций принимают участие местная администрация и меджлисы крымских татар.

Накануне Дня памяти жертв депортации в образовательных учреждениях района пройдут тематические мероприятия: выставки, вечера памяти и так далее.

18 мая в 11.30 в селах и поселках компактного проживания крымских татар начнутся траурные митинги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала оккупации полуострова у крымских татар с целью их запугивания провели более 800 обысков, - Джемилев

А после этого участники траурных акций проведут автопробег из Геническа в Чонгар. И в 16.00 около КПВВ "Чонгар" также пройдет траурный митинг.

По данным местных меджлисов, на Херсонщине проживает более 10 тысяч представителей коренного народа Крыма - крымских татар, наиболее массовые компактные поселения которых сосредоточены в Геническом районе.
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Велика пошана та вічна пам"ять всім українським татарам,полеглим від рук російсько-кремлівського окупанта...
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"українським татарам" ?

Мабуть, Ви бажали написати "Кримським татарам".

Світла пам'ять.
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Кримських татар я вважаю українськими.Тому що росія -правопреємниця ссср і вона ЗАВЖДИ була кримським татарам ворожою.
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Можна прям с крыма наживо транслировать. Пусть туда европейских журналистов завезут.
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Это очень правильно, что мы помним жертвы геноцида крымских татар - наших братьев.
Но и о геноциде украинцев, который русские коммунисты устроили в 1932-1934 тоже не стоит забывать. Ведь это миллионы украинцев, которых русские собаки уморили голодом, а в их опустевшие дома заселили #русскийВаняДолбоеб -ов, как и в дома татар в Крыму, который вдруг стал "русской говенью".
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крымские татары в Крыму для украинцев естественное явление, это та часть единой Украины, которая бесконфликтным образом синхронизирует Украину с мусульманским миром и Украина сохраняя такое положение дел становится хабом для синхронизации цивилизаций с этой стороны также, как со стороны Западной Украины с ЕС и могла бы со стороны Восточной Украины с Россией, если бы не сволочная агрессивная москва. Украина перекресток миров, где пересекаются цивилизации и украинцы обладают такой национальной идеей, которая обеспечивает бесконфликтность по тмем же принципам, по которым бесконфликтно действовал и перевоз через Днепр на месте которого сейчас стоит Киев. Но для чего москалям Крым, скажите мне? Для того лишь, чтобы всем народам мира себя противопоставлять и тупой жадности своей спесью своей кичиться.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Херсонской области пройдут мероприятия памяти жертв геноцида крымских татар
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