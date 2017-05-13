 Апелляционный суд разрешил заочное расследование против экс-министра финансов Колобова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"13 мая коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором, на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 апреля", - говорится в сообщении.
По результатам апелляционного рассмотрения, коллегия судей палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева постановила удовлетворить апелляционную жалобу, поданную прокурором, отменить определение следственного судьи Печерского районного суда от 3 апреля и разрешить осуществление специального досудебного расследования.
Напомним, бывшего министра финансов Украины Колобова (2012-2014 гг.) подозревают в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Колобов был арестован в курортном городке Алтея автономной области Валенсия (Испания) в начале марта 2015 г. В конце апреля Украина подала запрос о его экстрадиции. В конце мая 2015 г. Апелляционный суд Киева арестовал почти 200 млн грн активов, в хищении которых подозревали Колобова.
В январе 2016 г. стало известно, что Национальная судебная палата Испании решила не выдавать Киеву бывшего главу Министерства финансов. Заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил, что у Колобова есть вид на жительство в Испании.
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А если расследование против судьи или кого-то повыше?
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