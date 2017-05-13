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 Политика Украины
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Все про:прокуратура (2878) расследование (2118) Колобов (87) Апелляционный суд (193)

 Апелляционный суд разрешил заочное расследование против экс-министра финансов Колобова

колобов

Апелляционный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против бывшего министра финансов Юрия Колобова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"13 мая коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором, на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 3 апреля", - говорится в сообщении.

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По результатам апелляционного рассмотрения, коллегия судей палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева постановила удовлетворить апелляционную жалобу, поданную прокурором, отменить определение следственного судьи Печерского районного суда от 3 апреля и разрешить осуществление специального досудебного расследования.

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Напомним, бывшего министра финансов Украины Колобова (2012-2014 гг.) подозревают в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Колобов был арестован в курортном городке Алтея автономной области Валенсия (Испания) в начале марта 2015 г. В конце апреля Украина подала запрос о его экстрадиции. В конце мая 2015 г. Апелляционный суд Киева арестовал почти 200 млн грн активов, в хищении которых подозревали Колобова.

В январе 2016 г. стало известно, что Национальная судебная палата Испании решила не выдавать Киеву бывшего главу Министерства финансов. Заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил, что у Колобова есть вид на жительство в Испании.

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А это точно сын януковича ? С Колобовым случайно похож?

Апелляционный суд разрешил заочное расследование против экс-министра финансов Колобова - Цензор.НЕТ 8747
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Вот Колобов как бы...эээ...вообщем... сами решите


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"Какие ваши деньги ? Уася, я те отвечаю, их нєт у меня"
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Это кто ж такое придумал - спрашивать у суда разрешение на расследование?
А если расследование против судьи или кого-то повыше?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд разрешил заочное расследование против экс-министра финансов Колобова
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