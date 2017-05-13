 Страны G7 договорились о совместной борьбе с хакерскими атаками

Министры финансов и главы центральных банков стран Большой семерки во время встречи в Италии договорились о совместной борьбе с международными кибератаками. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом пишет Reuters.
"Мы признаем, что кибератаки представляют собой угрозу для наших экономик и необходимы соответствующие меры политики в масштабах всей экономики", - говорится в проекте заявления G7.
Как сообщает издание, финансовые лидеры стран G7 проводят переговоры на двухдневной встречи в городе Бари на юго-востоке Италии, которая проходит перед саммитом стран G7, запланированным в текущем месяце.
Участники встречи призвали к совместному использованию методов быстрого выявления каких-либо недостатков в финансовой системе мира и подчеркнули необходимость оценки кибербезопасности как отдельных финансовых предприятий, так и на отраслевом уровне.
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вообще прекратится все дерьмо и настанет мир....
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