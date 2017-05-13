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Все про:G7 (159) кибербезопасность (109)

 Страны G7 договорились о совместной борьбе с хакерскими атаками

В G7 заявляют, что кибератаки представляют собой угрозу для экономик стран

Министры финансов и главы центральных банков стран Большой семерки во время встречи в Италии договорились о совместной борьбе с международными кибератаками. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом пишет Reuters.

"Мы признаем, что кибератаки представляют собой угрозу для наших экономик и необходимы соответствующие меры политики в масштабах всей экономики", - говорится в проекте заявления G7.

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Как сообщает издание, финансовые лидеры стран G7 проводят переговоры на двухдневной встречи в городе Бари на юго-востоке Италии, которая проходит перед саммитом стран G7, запланированным в текущем месяце.

Участники встречи призвали к совместному использованию методов быстрого выявления каких-либо недостатков в финансовой системе мира и подчеркнули необходимость оценки кибербезопасности как отдельных финансовых предприятий, так и на отраслевом уровне.
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Та вы шо! И Россию не пригласили? А Касперский так старался.
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Прекратить существование империи зла и жить станет намного спокойней.
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Так это что получается? Большая семёрка бандеро-фашизды? рашу не пригласили.Ай.яй.яй!!!
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пусть еба...т по пидоРасии и все хакерские атаки прекратятся....
вообще прекратится все дерьмо и настанет мир....
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Караул.....у меня в компе вирус...какая то заставка времени от времени вилазить..дык,мол от имени МВД требует оплатить штраф 800 грн на какой то счет а иначе комп буде если в течении трех дней не переведу деньги заблокируют.......
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одна только москва не договорилась, а до выпендривалась, перегрузку 7G точно не выдержит...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтраны G7 договорились о совместной борьбе с хакерскими атаками
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