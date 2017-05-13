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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лавров (1418) МИД (4083) МИД РФ (984) СМИ (3289) США (12543) Климкин (1284) Трамп (1065)

 "Я сказал им: ребята, вам нужно заключить мир", - Трамп о переговорах с Климкиным и Лавровым

трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что американские СМИ недостаточно внимания уделили визиту главы МИД Украины Павла Климкина.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox New, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Недавно приезжал министр иностранных дел России, и сразу после этого - СМИ об этом не говорили - приезжал министр иностранных дел Украины. Я сказал им: ребята вам нужно заключить мир, вы нуждаетесь в мире", - рассказал Трамп.

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Он пожаловался, что СМИ не освещали в достаточной мере визит Климкина, а сфокусировали внимание только на Лаврове.

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мириться с вором и бандитом который у тебя что-то отжал и продолжает угрожать тебе - это называется по другому а не "мириться".
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Молодец Трамп. Представь себе, что тебя жарят в ж*пу и отрезают по частям твое тело. А ты говоришь агрессорам: "ребята, нам нужно заключить мир!" Мазохизм? Трусость? Боюсь еще и алчность.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я сказал им: ребята, вам нужно заключить мир", - Трамп о переговорах с Климкиным и Лавровым
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