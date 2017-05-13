 "Я сказал им: ребята, вам нужно заключить мир", - Трамп о переговорах с Климкиным и Лавровым

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox New, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Недавно приезжал министр иностранных дел России, и сразу после этого - СМИ об этом не говорили - приезжал министр иностранных дел Украины. Я сказал им: ребята вам нужно заключить мир, вы нуждаетесь в мире", - рассказал Трамп.
Он пожаловался, что СМИ не освещали в достаточной мере визит Климкина, а сфокусировали внимание только на Лаврове.
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