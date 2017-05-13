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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12850) соболезнование (54) Финляндия (267)

 Киев скорбит о смерти экс-президента Финляндии Койвисто, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнование Финляндии в связи со смертью бывшего президента страны Мауно Койвисто.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Мы скорбим о смерти президента Мауно Койвисто, великого европейского лидера, который способствовал признанию независимости Украины", - отметил он.

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Напомним, в Хельсинки в возрасте 93 лет скончался бывший президент Финляндии Мауно Койвисто. Он занимал пост главы государства в течение 12 лет, с 1982 по 1994 год. На правление Койвисто пришлось вступление Финляндии в ЕС, которое он поддержал.

В последние годы своей жизни Койвисто редко появлялся на публике из-за болезни Альцгеймера.

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Койвисто, Кеканен, это не то. Раша больше всего любила Манергейма!
Они уважают тех, кто кто по их свинячему рылу дает!!!
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Если не ошибаюсь (склероз), Маннергейма Фины не сразу полюбили. Но во время войны он стал Героем. И не только он стал героем, но и Армия Финляндии и все фины. Очень мне хотелось ( и это не шутка), что-бы в Литву приехала хотя-бы рота Армии Финляндии или хотя-бы Рота Армии Эстонии (не шучю, знаю, что Эстонцы вытворяют во время НАТО учений - молодцы, кстати).
Пардон за оффтоп.
Финляндия и ее люди - супер. Нам, литовцам, есть у кого поучиться.
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То преданье давних лет! Я не историк Финляндии. Но 5-ти милионный народ дал по зубам . А наш "манергейм"?
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Понятно! Раисские сейчас могут сказать: То мы его учили воевать!
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У тебя и головы нет. Только продолжение шеи.
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Койвисто был очень хорошим президентом, порядочным, принципиальным и в достаточной мере нейтральным, чтобы не ввязываться в сомнительные союзы и истории
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А кто плохое говорит? У нас дебилы не только Койвисто не знают и не помнят.
ОНИ УЖЕ ЗАБЫЛИ, ЧТО У НАС 4 ГОДА НАЗАД БЫЛО!!!!
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майор швейк - Киев скорбит... - да чего уж там Киев, -- Вся Украина!!! Финляндия так мощно нас поддерживала... (сбивала бабки с отдыхающих туристов с Питера)..
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Вы правы! Но только скорбить и еще одно 9 мая устраивать. А выводов 0.
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Запись розмови Трампа і Порошенко

http://festyy.com/qSggT2
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Киев, и не только, не только скорбит, но и завидует
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Пусть покоится с миром! Он наверно, заслужил у финнов...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев скорбит о смерти экс-президента Финляндии Койвисто, - Порошенко
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