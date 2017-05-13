 Киев скорбит о смерти экс-президента Финляндии Койвисто, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Мы скорбим о смерти президента Мауно Койвисто, великого европейского лидера, который способствовал признанию независимости Украины", - отметил он.

Напомним, в Хельсинки в возрасте 93 лет скончался бывший президент Финляндии Мауно Койвисто. Он занимал пост главы государства в течение 12 лет, с 1982 по 1994 год. На правление Койвисто пришлось вступление Финляндии в ЕС, которое он поддержал.

В последние годы своей жизни Койвисто редко появлялся на публике из-за болезни Альцгеймера.