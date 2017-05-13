 Военным прокурором сил АТО назначен Олег Сенюк, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"12 мая 2017 года в Краматорске заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос представил нового военного прокурора сил АТО - полковника юстиции Олега Сенюка, который до этого возглавлял военную прокуратуру Западного региона Украины", - говорится в сообщении.
Справка: Сенюк Олег Владимирович родился 25 мая 1979, учился во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Работал помощником прокурора Галицкого района Львова, старшим следователем следственного отдела следственного управления прокуратуры Киева, в Службе безопасности Украины на военных офицерских должностях, в структуре военной прокуратуры. 24 марта 2015 был назначен военным прокурором Западного региона Украины.
Напоминаем, 28 апреля Генеральная прокуратура уволила Константина Кулика с должности военного прокурора сил АТО и назначила его заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества.
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