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 Политика Украины
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 Военным прокурором сил АТО назначен Олег Сенюк, - ГПУ

прокуратура военная

Генеральная прокуратура назначила Олега Сенюка военным прокурором сил антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"12 мая 2017 года в Краматорске заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос представил нового военного прокурора сил АТО - полковника юстиции Олега Сенюка, который до этого возглавлял военную прокуратуру Западного региона Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доступ к е-декларациям военных прокуроров ограничен Матиосом в целью обеспечения безопасности сотрудников, - НАПК

Справка: Сенюк Олег Владимирович родился 25 мая 1979, учился во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Работал помощником прокурора Галицкого района Львова, старшим следователем следственного отдела следственного управления прокуратуры Киева, в Службе безопасности Украины на военных офицерских должностях, в структуре военной прокуратуры. 24 марта 2015 был назначен военным прокурором Западного региона Украины.

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Напоминаем, 28 апреля Генеральная прокуратура уволила Константина Кулика с должности военного прокурора сил АТО и назначила его заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества.
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А який стосунок до АТО мав чи має пан Сенюк?! Звичайний паркетний юрист?
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Хвостик матиоса,видно даже из этой короткой биографии,даже в СБУ за собой таскал,кумовство у нас неизлечимо
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Во блин! А кем же тогда "тепловизор Матиос" будет? Генералисимусом над всеми тепловизорами?
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сбушник, друган гнома-тепловизора ?
тогда все пойдет путем...
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