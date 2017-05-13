 Правки в законопроект о кибербезопасности могут убить систему закупок ProZorro, - Нефедов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом замминистра экономразвития Макс Нефедов написал на своей странице в Фейсбук
"В феврале депутат "Видродження" Виктор Бондарь уже пытался убить Систему публичных электронных закупок ProZorro через правки в законопроект О Доверительных услугах - не прошло. Сегодня точно эти же правки (50, 51, 69, 81, 82, 92, 143) мы нашли уже в одобренном ко второму чтению в законопроекте о кибербезопасности, - пишет Нефедов.
По мнению Нефедова создается умышленная законодательная коллизия. В случае, если этот закон будет принят е-площадка сама будет решать, нужно ли обеспечение тендера.
"Цены на услуги, в том числе на это страхование, е-площадка устанавливает самостоятельно - (сейчас они регулируются Кабмином). И вишенка на торт - еще и облачные вычисления задели этим", - сообщил он.
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var winningPrice = priceA <= priceB ? priceA : priceB;
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Но интересное дело, когда на ЦН не виснет даже при 100 тысячах .
А у них все висит!!
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http://festyy.com/qSgqGO
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все понятно
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http://festyy.com/qSggT2
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