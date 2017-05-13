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 Экономика, Происшествия
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Все про:депутат (2892) законопроект (1818) Prozorro (50) закупки (87)

 Правки в законопроект о кибербезопасности могут убить систему закупок ProZorro, - Нефедов

Правки, которые могут уничтожить открытую систему госзакупок внесены в законопроект о кибербезопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом замминистра экономразвития Макс Нефедов написал на своей странице в Фейсбук

"В феврале депутат "Видродження" Виктор Бондарь уже пытался убить Систему публичных электронных закупок ProZorro через правки в законопроект О Доверительных услугах - не прошло. Сегодня точно эти же правки (50, 51, 69, 81, 82, 92, 143) мы нашли уже в одобренном ко второму чтению в законопроекте о кибербезопасности, - пишет Нефедов.

По мнению Нефедова создается умышленная законодательная коллизия. В случае, если этот закон будет принят е-площадка сама будет решать, нужно ли обеспечение тендера.

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"Цены на услуги, в том числе на это страхование, е-площадка устанавливает самостоятельно - (сейчас они регулируются Кабмином). И вишенка на торт - еще и облачные вычисления задели этим", - сообщил он.
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ProZorro source code:
var winningPrice = priceA <= priceB ? priceA : priceB;
- Конец -
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Лишнехромосомный, для этого ничего не надо делать, достаточно вернуться "РуSSкий мир"
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Кто там что убивать собрался? Сайты против коррупции и так все висят.
Но интересное дело, когда на ЦН не виснет даже при 100 тысячах .
А у них все висит!!
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Я только понял, что импотентная система. (Хотя я и не итальянец).
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врожденные импотенты, сэр... что у них может получиться?...
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Вот вам враг нации от партии "видродження"( имеется ввиду возрождение партии регионов).ВИТЯ БОНДАРЬ.Действуйте..
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Ситуация стандартная. Кому эта система сильно серпом по молоту, вот и рождаются противовесы. А тут стоило бы посмотреть, от кого исходит инициатива, кто это лоббирует. И тогда сразу станет понятно, у кого рыло пухнастое
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При обсолютно правильном посыле система ProZoro дебильная и тупая, как и ее содатели во главе с Нефедовым. Экнономический ущерб от нее огромен - закупается откровенное дерьмо, на которое нормальный человек даже смотреть не будет. Фирмы победители в большей части своей - помойки , созданные для тендеров. Короче - багато говорити, нема що слухати. И наживаются на тендерах , как никогда - победители готовы на любые откаты, поскольку изначально и планируется к поставке откровенное дерьмо.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПравки в законопроект о кибербезопасности могут убить систему закупок ProZorro, - Нефедов
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