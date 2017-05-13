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 Координатору днепровских титушек сообщено о подозрении, - Сарган

днепр титушки

Прокуратурой сообщено о подозрении гражданину, который координировал деятельность так называемых титушек 9 мая в Днепре

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках уголовного производства, начатого по фактам событий, имевших место 9 мая 2017 в Днепре, прокуратурой Днепропетровской области сообщено о подозрении в совершении массовых беспорядков и хулиганских действиях гражданину, который координировал деятельность молодых людей во время схваток. У следствия также имеется информация, что указанное лицо имела многочисленные приводы в органы полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан организатор титушек, избивавших ветеранов АТО в Днепре, - Нацполиция

Избрании ему меры пресечения планируется 13 мая 2017. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - написала Сарган.

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Еще трое "орлов вилкула" задержаны и арестованы судом в Днепре, - Аваков. ФОТОрепортаж
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Координатору днепровских титушек сообщено о подозрении, - Сарган

Это Викулу?И без права залога...
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Какому Вилкулу, координатор бенспредела в стране один -Будочник-оффшорский.он же "циничный барыга". Вилкул пыль на его коррумпированных туфельках....А словили обычного стрелочника,которому,что АТошников бить,что ветеранов ВОВ или захватывать рейдерским путем предприятия или совершать заказные преступления абсолютно всё равно, лишь бы Пеца,Овощ,Пуйло.... заплатил денюжку...
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А откуда кацапы знают кто в стране координатор? Или это указания х"йла?
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Прочёл более внимательно. вывод- оппоблок даёт указания.стрелы .так сказать, куда и в чей адресс пускать.
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Евгений Баштан О-о-о-о, зрада, да? Поэтому Пеца и пуйло в одну линеечку поставлены?
Ты, дядя, себя аббревиатурой ВОВ выдал - не великая отечественная, как твои кураторы утверждают, а Вторая Мировая. Учти в дальнейшем.
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Реальних учасників так званої "ВОВ" залишилися одиниці і їм усім за 90 років. А різне лайно типу "ветеранів нквд, ГУЛАГу, Будепашта-56, Праги-68 і різних В'єтнамів-Єгиптів" слід позбавити статусу, наданого державою і припинити держфінансування їхніх зграй з орендою офісів за наш рахунок. Якось в останній рік совка, один хам з посвідченняи ветерану Афгана намагався відштовхнути мою дружину і пролізти без черги. Дружина знала що його "ветеранство" - це викладання в Кабульському університеті цивільних інженерних дисциплін. Мабуть те падло й досі отримує якісь пільги чи надбавки.
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Евгений Баштан

Какому Вилкулу, координатор бенспредела в стране один -Будочник-оффшорский.он же "циничный барыга". Вилкул пыль на его коррумпированных туфельках....А словили обычного стрелочника,которому,что АТошников бить,что ветеранов ВОВ или захватывать рейдерским путем предприятия или совершать заказные преступления абсолютно всё равно, лишь бы Пеца,Овощ,Пуйло.... заплатил денюжку...
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жги дальше, по твоим лайкам хорошо видно путинидов.
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Вилкул - не координатор, а заказчик и плательщик. А координатор - сошка поменьше, типа десятника. Там структура приблизительно такая - Вилкул делает заказ на акции - находятся структуры типа спортклубов, которые частично у него на подножном корму. Но Вилкулу напрямую общаться с дубоголовыми не с руки. Слишком явно и спалить могут. Вот из спортсменов вибирается более-менее смышлённый, умеющий считать и держать язык за зубами - координатор. Если его убрать, то для Фемиды Вилкул чист, как новорождённый. И пофиг, что в стране даже каждая собака знает, чьи ушки торчат у днепровских событий. Поэтому сообщение об идентифицировании координатора - сигнал Вилкулу, что надо того убрать.
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Эсли координатор наполовину такой смышленый то сам сдастся в полицию.И жив останется и наказание мягче будет.Иначе грохнут.
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Народный фронт наверняка возьмёт всю титушню на поруки.
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Я их сук терпеть не могу. Где эти гандоны берутся. А БОЛЬШАЯ ХАРЯ, ЭТО БОЛЬШАЯ МИШЕНЬ.
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Сообщено о подозрении - это намёк - сваливать нужно , потому , что арестуем ??
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Исполнителей-пешек ловят, а вот заказчиков - ни-ни. Как всегда.
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А как вы себе это представляете? Югочка с аваком приходят на банковую в ап и как зачитают предьяву под телекамеры своему босу рошену, наручники, следствие, короткие интервью прессе с героическими лицами?
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И обязательно, с подозрением на инфаркт и клетчатым одеялом, верхом на больничной каталке.
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Два дэбила,это сила!
Да! И не знал,что у хазманова два тяжелых и три легких ранения!
Наверное все в голову!
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эти титушки уже давно должны были вымереть, как класс, вместе со своими паханами.
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Тут еще нужно копнуть поглубже! Наверняка эта гнида и его кореша, отрезали головы в Мариинском парке и битами на смерть, забивала протестующих против кремлядьской марионетки.
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Надеюсь, помимо "координатора", правоохранители сподобятся-таки установить личность заказчика этой бандоты!
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Пока вилкулы,бойки и вся остальная ПРасня,не будет отбывать срок с конфискацией на строительстве автобанов.Все это балачки!
Кординатор Днепровской питушни,это вилкул,все остальные,это галимые шестерки!
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Полк "Днепр -1" отвели, полицаи мусара не вмешивались в заворушку, а иногда были на стороне петушни, рыго-ублюдочное шобло свободно ходило с красными тряпками, обвешавшись лентами колорада. Действия РЫГО-УБЛЮДОЧНОЙ шоблы, напоминают Одесские события 2-го мая, когда они четко сработали на секель-ТВ, после которых вата до сих верещит о зашквареных ХРЮсськоязычных гражданах. Только вот мне кажется, что в этот раз они хотели взять реванш и что бы потери были с нашей стороны, НО, что то у них пошло не так.
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Знову стрілочників знайшли а бандюга Вілкул на волі. Ну ну - дограєшся ти барига шоколадний!!!
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Вилкул потрібний на волі..........
Він допомагає ворогу проявитись....... і тим самим очистити українське суспільство від москалів і криміналітету на який поставило кремлівське ВП х..ло та його сурок.

Тут треба щоби правоохоронні органи "гав" не ловили.

А по друге необхідні зміни до кримінально-процесуального законодавства в частині обов"язкового повернення майна здобутого злочинним шляхом та відшкодування збитків.
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Що ви всі вілкул та вілкул-керували титушньою мусора-конкретно мусора,а вілкул платив.Що тут не ясно?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоординатору днепровских титушек сообщено о подозрении, - Сарган
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