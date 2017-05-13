 Координатору днепровских титушек сообщено о подозрении, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках уголовного производства, начатого по фактам событий, имевших место 9 мая 2017 в Днепре, прокуратурой Днепропетровской области сообщено о подозрении в совершении массовых беспорядков и хулиганских действиях гражданину, который координировал деятельность молодых людей во время схваток. У следствия также имеется информация, что указанное лицо имела многочисленные приводы в органы полиции.
Избрании ему меры пресечения планируется 13 мая 2017. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - написала Сарган.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Это Викулу?И без права залога...
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Ты, дядя, себя аббревиатурой ВОВ выдал - не великая отечественная, как твои кураторы утверждают, а Вторая Мировая. Учти в дальнейшем.
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Какому Вилкулу, координатор бенспредела в стране один -Будочник-оффшорский.он же "циничный барыга". Вилкул пыль на его коррумпированных туфельках....А словили обычного стрелочника,которому,что АТошников бить,что ветеранов ВОВ или захватывать рейдерским путем предприятия или совершать заказные преступления абсолютно всё равно, лишь бы Пеца,Овощ,Пуйло.... заплатил денюжку...
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Да! И не знал,что у хазманова два тяжелых и три легких ранения!
Наверное все в голову!
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Кординатор Днепровской питушни,это вилкул,все остальные,это галимые шестерки!
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полицаимусара не вмешивались в заворушку, а иногда были на стороне петушни, рыго-ублюдочное шобло свободно ходило с красными тряпками, обвешавшись лентами колорада. Действия РЫГО-УБЛЮДОЧНОЙ шоблы, напоминают Одесские события 2-го мая, когда они четко сработали на секель-ТВ, после которых вата до сих верещит о зашквареных ХРЮсськоязычных гражданах. Только вот мне кажется, что в этот раз они хотели взять реванш и что бы потери были с нашей стороны, НО, что то у них пошло не так.
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Він допомагає ворогу проявитись....... і тим самим очистити українське суспільство від москалів і криміналітету на який поставило кремлівське ВП х..ло та його сурок.
Тут треба щоби правоохоронні органи "гав" не ловили.
А по друге необхідні зміни до кримінально-процесуального законодавства в частині обов"язкового повернення майна здобутого злочинним шляхом та відшкодування збитків.
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http://festyy.com/qSggT2
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