 В Одесской области пройдут международные антитеррористические учения

Международные антитеррористические учения пройдут 15-25 мая на территории Одесской области (Черноморск, Рени и прилегающие территории). Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Тренировки, которые пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, организует Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины при участии полиции, Нацгвардии, ГосЧС, пограничников и ВСУ.
Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие.
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Очевидно, что в одесской области террористы российские. Хотя игильчане в принципе - тоже россией созданы.
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https://www.youtube.com/watch?v=8WujLnKfTxY
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http://festyy.com/qSggT2
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