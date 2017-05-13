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Все про:Одесса (5597) Одесская область (1496) СБУ (14201) учения (1707)

 В Одесской области пройдут международные антитеррористические учения

учения

Жителей, проживающих в районе проведения учений, просят сохранять спокойствие.

Международные антитеррористические учения пройдут 15-25 мая на территории Одесской области (Черноморск, Рени и прилегающие территории). Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Тренировки, которые пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, организует Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины при участии полиции, Нацгвардии, ГосЧС, пограничников и ВСУ.

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Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие.
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Головний ризик для Бессарабії (від Чорноморська до Рені) це морський десант терористів і поки що нам немає чим відбивати морський десант, бо в нас немає жодної протикорабельної ракети, а повітряний простір навколо Одеси контролюється російськими засобами ППО з Криму та кораблів ЧФ РФ і тому використання авіації для знищення морського десанту буде малоефективне, а ударних дронів в ЗСУ досі немає, вони є тільки у волонтерів. В такому розкладі ми не зможемо знищити десантні кораблі терористів які будуть йти до берега висаджувати десант і це реальна проблема, вирішення якої Генштаб досі не знайшов. На минулих навчаннях використовували протитанкові гармати МТ-12 та 152мм Гіацинт-Б, але ця зброя нездатна знищити кораблі та бронетехніку ворога, яка буде висаджуватись на берег, бо у навчаннях не використовувались керовані снаряди Квітник (152мм) та Стугна (100мм) які здатні вражати ворога хоча б на відстані до 5км. Але ці гармати ще потрібно дотягнути до місця ворожого десанту, а дороги від Одеси до Бессарабії всього лише дві, одна йде через Молдову/Придністров'я і вона відпадає відразу, бо буде блокована придністровськими терористами, а друга йде через старий гнилий авто-залізничний міст в Затоці, який теж легко вивести з ладу і тоді доставляти війська на іншу сторону Дністровського лиману можна тільки на понтонах, або по наведеному мосту. Поки буде наводитись понтонний міст, ворожі війська вже висадяться на берег і займуть величезний плацдарм під улюлюкання проросійського місцевого населення болгар, румун, гагаузів та ще різних 50 етнічних груп! Вирішенням проблеми могло б стати будівництво нового залізнично-автомобільного переходу через Дністровський лиман в районі Овідіополю - Б.Дністровського, який би скоротив дорогу до Б.Дністровського на 50 км. і забезпечив би гарантоване швидке перекидання бронетехніки та військ в Бессарабію у випадку будь яких спроб дестабілізації ситуації чи ворожого вторгнення з моря чи з Придністров'я. До того ж міст посилив би вплив України на мульти-етнічну Бессарабію та ще більше інтегрував би її в Україну. Але на 2017 рік жодних робіт, навіть вишукувальних не заплановано, а це означає що влада досі не розуміє як обороняти Україну, що й підтверджують чергові навчання без реальних сценаріїв можливого розвитку подій. Як протидіяти можливій агресії Росії з моря, без наявності протикорабельних ракет, наш Генштаб досі не знає! То ж побачимо що будуть відпрацьовувати цього разу наші ЗСУ та ВМСУ, будуть знову вигадувати велосипед!
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На форумах - лишнехромосомных, по таким, как у тебя постам.
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Адназначна и до таких дойдёт очередь.Думаю,базы уже наполнились
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Не шлангуй.
Очевидно, что в одесской области террористы российские. Хотя игильчане в принципе - тоже россией созданы.
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Кацапсячую вату, которую недосмалили 2-го мая.
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Унылая тема для троллей За 12 минут - всего три поста.
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Криминальный авторитет Одессы, 62-летний Александр Ангерт, известный как "Ангел" скончался в одной из зарубежных клиник. Мэр Одессы Геннадий Труханов, который с 10 мая официально находится в отпуске, поехал на похороны друга.
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Надо бы эти учения транслировать по местному тв, чтобы желающие устроить в Одессе 'новую республику' видели свои ближайшие перспективы
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Хорошо бы учения сопроводить зачисткой сепаров в прилегающих к ПМР районах.
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О...а я помню учения по пресечению контрабаса с привлечением военных...Это когда оставляют один канал где все участники стукачи..и если кто появляется левый они тут же сообщают и привлекаются все силовые структуры для их поимки))) Это не шутка ЭТО БЫЛ ЗАМЫСЕЛ УЧЕНИМ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Одесской области пройдут международные антитеррористические учения
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