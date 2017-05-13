EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  346  14
Все про:визит (2152) Порошенко (12849) Мальта (32)

 Порошенко 16-17 мая посетит Мальту

порошенко

Это первый в истории двусторонних отношений государственный визит в эту страну.

Президент Украины Петр Порошенко 16-17 мая текущего года совершит первый в истории двусторонних отношений государственный визит в Республику Мальта. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно сообщению, во время визита на Мальту, которая сейчас председательствует в ЕС, запланированы встречи Порошенко с президентом и премьер-министром страны, а также спикером Палаты представителей парламента Республики.

Кроме этого, предполагается также подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Мальтой в различных сферах.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скорее один из его многочисленных офшоров...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там у твоего ботоксного хуйла оффшор.Беги акционный сахар покупай,а не сидишь на укрофорумах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну все, докатились, доигрались, можно сказать...да это же плевок в каждую гнилую москальскую душонку, сакральная Мальта на которую еще император павлуша зуб точил... и украинский президент. Над москвой в очередной раз жестоко надругались, и она уже, пожалуй что привыкает, завтра снова отчебучит еще чего-нибудь такого, чтобы надругались снова...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что в Панаме его финансовые дела уже ОК?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один в один , как Витя-попэрэднык - шныряет по миру напоследок ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Комментарии чётко показывают уровень IQ.
Вот вам и плодородная почва для раша Тв
 показать весь комментарий
Ответить
 
Боишься картинки каца тв,не вылазь из будки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Комментарии показывают уровень доверия и всенародной любви к президенту.Более ничего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обсудит с президентом Мальты ситуацию на долбасе, со спикером подтвердят бизальтэрнатывнисть минськых угод, с премьером Мальты откроют Рошен. И последнее будет единственным досягнэням этого визита, да и то только для самого мародера из Липецка, а не Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мальта по населению как Троещина что там делать разве прокатать народные деньги и порешать личные вопросы...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко 16-17 мая посетит Мальту
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти