 Порошенко 16-17 мая посетит Мальту

Президент Украины Петр Порошенко 16-17 мая текущего года совершит первый в истории двусторонних отношений государственный визит в Республику Мальта. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Согласно сообщению, во время визита на Мальту, которая сейчас председательствует в ЕС, запланированы встречи Порошенко с президентом и премьер-министром страны, а также спикером Палаты представителей парламента Республики.
Кроме этого, предполагается также подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Мальтой в различных сферах.
346 14
Порошенко создал в Украине еще одну ВГА(37)
Порошенко создал рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины(46)
Встреча Порошенко и Трампа состоится в ближайшем будущем, - Климкин(50)
Получив безвиз, Украина окончательно оформила развод с Россией, - Порошенко(297)
Вашингтонський доказ того, наскільки дієвою може бути зовнішня політика України(0)
Порошенко назначил главу Славянской РГА по итогам конкурса(19)
Совет ЕС утвердил безвизовый режим для Украины, - Порошенко. ВИДЕО(690)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот вам и плодородная почва для раша Тв
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить