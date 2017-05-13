 Налоговики раскрыли схему незаконного ввоза в Украину аудиотехники и добились ареста данных товаров на 256 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, являющихся должностными лицами одного из предприятий, которые осуществляли незаконное перемещение аудиотехники через государственную границу. В дальнейшем незаконно ввезенные товары реализовывались на территории Украины. Всего в результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты 9,4 миллиона гривен налогов.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято более 1,1 млн гривен в национальной и иностранной валюте, более 20,5 тысячи единиц аудиотехники стоимостью почти 300,6 млн гривен, компьютерная техника и 12 печатей предприятий.
В настоящее время в результате действий, предпринятых сотрудниками налоговой милиции, арестовано почти 17,7 тысяч единиц аудиотехники на сумму более 256,3 млн гривен.
Расследование уголовного производства продолжается.
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при том что ранее это были "официальные поставщики" потому что отстегивали куда следует,либо вовсе принадлежали депутатам.
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Может быть и магазинные работники чьи-то информаторы?
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