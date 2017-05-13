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Все про:контрабанда (1861) налоги (2484) налоговая милиция (1323) ГФС (2808)

 Налоговики раскрыли схему незаконного ввоза в Украину аудиотехники и добились ареста данных товаров на 256 млн грн

гфс

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков раскрыли схему незаконного ввоза на территорию Украины аудиотехники и добились ареста указанных товаров на сумму более 256,3 миллиона гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, являющихся должностными лицами одного из предприятий, которые осуществляли незаконное перемещение аудиотехники через государственную границу. В дальнейшем незаконно ввезенные товары реализовывались на территории Украины. Всего в результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты 9,4 миллиона гривен налогов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики раскрыли во Львовской области схему по незаконному ввозу товаров на территорию Украины. ФОТОрепортаж

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято более 1,1 млн гривен в национальной и иностранной валюте, более 20,5 тысячи единиц аудиотехники стоимостью почти 300,6 млн гривен, компьютерная техника и 12 печатей предприятий.

В настоящее время в результате действий, предпринятых сотрудниками налоговой милиции, арестовано почти 17,7 тысяч единиц аудиотехники на сумму более 256,3 млн гривен.

Расследование уголовного производства продолжается.

Смотрите: Налоговики разоблачили схему нелегального ввоза аудиотехники известных брендов, изъято товаров на 300 млн грн. ФОТОрепортаж

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Когда эта дурость закончится сами ничего подобного не производим только импорт но при этом народ обложили непосильным налогом и радуются пойманным контрабандистам.
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++
при том что ранее это были "официальные поставщики" потому что отстегивали куда следует,либо вовсе принадлежали депутатам.
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Какое государство крепче то, в котором много денег в теневом обороте или мизерно мало?
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Не дадим народу доступную технику. Создадим еще больше законов о повышении зборов и платежей. Контрабанда вся должна быть под Аваковым. Не сдадим свои монополии!
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Думаю, что в магазины конфиската их не выбросят. Эту технику самым бедным в Украине роздадут, работникам ВР,КМ, ГФС и прочим слугам народа.
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В Беларуси проходят через магазины конфиската, но я такую практически не упевал видеть.
Может быть и магазинные работники чьи-то информаторы?
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У нас другая может быть история,например в 2012 по-моему году был случай когда ВО свобода поругалась с партией регионов которая тогда была при власти,в результате один крупный поставщик временно прекратил работу в результате ареста складов и бухгалтерии.
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Я ещё одно заметил, что до ругни Свобода и ПР, по-видимому, дружили в идеологиях (?)...
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Наш так называемый суд за взятку снимет любой арест,даже без оплаты штрафа.Вспомните монополиста сигарет в стране.
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Интересно,кто это из любимых барыг зажил "по-новому",кпи-маркет,мти, или еблан?
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А всетаки интересно услышать как они этого ,,ДОБИЛИСЬ,,ведь Закон он для всех Закон или в Укркине чтоб работать по принятым Законам Украины их нужно ДОБИВАТСЯ под страхом уволнения ?Так как справедливости когда закона нужно ,,доиваться,, несуществует.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики раскрыли схему незаконного ввоза в Украину аудиотехники и добились ареста данных товаров на 256 млн грн
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