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 Политика Украины, Экономика
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 Украина получила от Евросоюза 10 млн евро на поддержку реформы госуправления

ес

Европейский Союз принял решение о выплате первого фиксированного транша в рамках программы "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Это особенно важно именно сейчас, когда мы начали масштабную реформу министерств. Планируем привлечь лучших специалистов, которых будут избирать по открытым конкурсам. Будем работать над совершенствованием структур, создавая новые мощные подразделения по стратегическому планированию и анализу политик. Министерства должны быть современными и эффективными. Мы должны отвечать на современные вызовы и развивать успешное государство", - рассказал министр Кабинета Министров Александр Саенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕC перечислил Украине EUR600 млн второго транша макрофинансовой помощи, - Порошенко

"Поддержка наших европейских партнеров - это подтверждение того, что мы на правильном пути относительно изменений в системе государственного управления", - отметил чиновник.

Читайте: США будут оказывать реформам в Украине помощь и политическую поддержку, - заместитель госсекретаря Бринк
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Чекаю на чергову "потужну реформу" від Петра...Хвала Петрові..
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Александр Иванович Корейко
1 ч ·

Ми маємо з цим шось робити.
У минулому році зовнішній борг України виріс на 22,8%. Тепер наша країна повинна майже два трильйони гривень. А точніше 1 929 800 000 000 грн. Про це відрапортувала в своєму звіті Рахункова палата. Якщо прийняти чисельність нинішньої України в 40 мільйонів жителів, то кожен Українець повинен 50 тисяч гривень. Якщо українську економіку уявити людиною, то це буде стрімко вмираючий коматозник, допомогти яким не зможе навіть диво. 2 трильйони - це 83% ВВП держави. З таким діагнозом довго не живуть.
Прем'єр Гройсман заявив: «Уже до 2020 року ми можемо якісно поліпшити рівень життя наших громадян». Цікаво, як він збирається це зробити? Із 616 млрд. Грн. доходів держбюджету в 2016 році 308 млрд. - це зовнішні кредити і розпродаж державної власності. Це означає, що сьогоднішня українська економіка здатна забезпечити тільки половину жебрацького бюджету проїдання, при якому 9 мільйонів українців поступово вимирають від голоду. Мова про наших пенсіонерів.
Гройсман сам заявив, що 80% пенсіонерів живуть за межею бідності. Всього пенсію в країні отримують 12 мільйонів чоловік. Значить, жебраків пенсіонерів в Україні приблизно 9 мільйонів.
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Уважаемые граждане и господа: С Миру по копейке, а им приятно на карманные расходы!
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Лучше бы рыговских тушек перекрашенных в опиздац.нников и другие партии пересажали за воровство во власти ТЕХ времен. Если они ДОРВУТСЯ к власти им по барабану кто специалист и кто нет - всех поувольняют за 5 мин или сфальсифицируя что им надо, (путинские спецслужбы у них на подхвате, вместе с хакерами касперскими) и поставят своих "СМОТРЯЩИХ" (((
Побольше их от ВЛАСТИ надо ОТВАДИТЬ... Ведь по большому счету все выборчие комиссии возглавляют ТЕ ЖЕ кто ОБСЛУЖИВАЛ ЯНЫКа в 2010 году ((
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болгарский участник евровидения обещает приз который он получит на конкурсе, разбить в маскве, в знак презрения!...
нужно помочь человеку - раскрутить его увлечения и предпочтения по полной программе...
таких любителей смертей, истязаний людей и войны, должны знать во всем мире - привет от дончан!....
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Система, которую хотели изменить это - элементы (мы, общественные организации, чиновники, суды и т.д. и т.п.) и связи между ними (законы, правила и т.п.).
Так что необходимо отслеживать: сою в конфетах или то, что делает ВР?
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Этих денег хватит разве что на мелкую канцелярию.
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Украина-то деньги получила, а вот орда все расходует и расходует на своих сексотов по форумам троллящих, потеха просто до чего бесполезно тратится, шавки тявкают, а караван все уверенней и уверенней идет:_
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Откуда у Рахи деньги на троллей?))) Там на еду нет, магазины пустые.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина получила от Евросоюза 10 млн евро на поддержку реформы госуправления
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