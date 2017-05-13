 Распространение "вируса-вымогателя" удалось приостановить

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, распространение вируса-вымогателя WannaCrypt удалось приостановить, зарегистрировав домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com. Специалист по безопасности, который ведет твиттер @MalwareTechBlog, обнаружил, что вирус зачем-то обращается к этому домену, и решил зарегистрировать его, чтобы следить за активностью программы. Как выяснилось потом, в коде вируса говорилось, что если обращение к этому домену успешно, то заражение следует прекратить; если нет, то продолжать. Сразу после регистрации домена, к нему пришли десятки тысяч запросов.
Как написал @MalwareTechBlog, когда он регистрировал домен, он не знал, что это приведет к замедлению распространения вируса.
Чтобы снова начать заражение, злоумышленникам достаточно изменить несколько строчек кода, где упоминается домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.
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...пятничная вирусная атака была совершенно прицельно направлена против тех лохов, которые с марта 2017 года не удосужились обновить на своём компьютере операционную систему Windows. Мартовское обновление от Microsoft содержало патч, делающий систему неуязвимой для атак подобного рода. Но, как выяснилось в пятницу,Россия - чемпион мира по числу таких лохов. В частности, в компьютерных сетях СКР, МВД и МегаФона нашлись тысячи машин, где мартовского обновления безопасности Windows установить не удосужились. В результате именно эти компьютеры оказались заражены вирусом, шифрующим содержимое всех файлов на диске и требующим выкупа в $300биткоинами за разблокировку…
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, программ и игр не перестали поддерживать эти операционки
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Charlie Hebdo нарисовал Кадырова с... помадой на губах
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1. Регулярно копирую важные данные на внешний носитель ,ОТКЛЮЧИВШИСЬ от интернета.
Если данные на компе теряются, то восстанавливаю с внешнего носителя в режиме ОТКЛЮЧЕННОГО интернета.
2. Важные данные храню в облаке.
3. Никогда не открываю подозрительные письма. Просто удаляю.
4. Всегда наготове диск с операционкой.
5. Запрет на автоматическую установку обновлений. Только в ручном режиме.
6. Запрет на автоматическую перезагрузку. Только с разрешения.
7. Имею 2 компа. Один для работы,другой для "бродилок" по интернету. Переустанавливать операционку в компе для "бродилок" за 6 лет ,пришлось 2 раза и 1 раз в рабочем компе..
8 Антивирус НОД 32.
9. Если система настойчиво предлагает перезагрузку во время работы, то просто тупо выключаю комп ОБЕСТОЧИВАНИЕМ. Затем включаю через некоторое время в БЕЗОПАСНОМ режиме, блокируя автоматическую установку обновлений.
10. Не жалейте денег . Пару раз в год вызывайте грамотного специалиста ,чтобы "чистить" комп. Даже при элементарной ежедневной работе в несколько часов, за полгода накапливается изрядное количество "мусора".
Самое главное - в корпоративных сетях не надо экономить на ГРАМОТНЫХ сетевых администраторах. А то сплошь и рядом нанимают "блатных" а не ГРАМОТНЫХ.
.....НИКОГДА не храните пароли в менеджере паролей.
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Не переустанавливал систему лет 5.
Для очистки системы есть программа CLEARTEMP.
На всякий пожарный случай сделана копия ОС с помощью Acronis True Image Home.
Всё остальное - паранойя.
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Установлен фаервол COMODO.
Выход в интернет разрешен только браузерам, остальным программам там делать нечего.
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