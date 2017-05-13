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Все про:вирус (70) компьютеры (100)

 Распространение "вируса-вымогателя" удалось приостановить

вирус

Это произошло благодаря регистрации бессмысленного доменного имени.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, распространение вируса-вымогателя WannaCrypt удалось приостановить, зарегистрировав домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com. Специалист по безопасности, который ведет твиттер @MalwareTechBlog, обнаружил, что вирус зачем-то обращается к этому домену, и решил зарегистрировать его, чтобы следить за активностью программы. Как выяснилось потом, в коде вируса говорилось, что если обращение к этому домену успешно, то заражение следует прекратить; если нет, то продолжать. Сразу после регистрации домена, к нему пришли десятки тысяч запросов.

Как написал @MalwareTechBlog, когда он регистрировал домен, он не знал, что это приведет к замедлению распространения вируса.
Чтобы снова начать заражение, злоумышленникам достаточно изменить несколько строчек кода, где упоминается домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирус-вымогатель заразил компьютеры МВД РФ, - российские СМИ





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на росії його зупиняли чіста малітвами
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Антон Носик интернет-деятель

...пятничная вирусная атака была совершенно прицельно направлена против тех лохов, которые с марта 2017 года не удосужились обновить на своём компьютере операционную систему Windows. Мартовское обновление от Microsoft содержало патч, делающий систему неуязвимой для атак подобного рода. Но, как выяснилось в пятницу,Россия - чемпион мира по числу таких лохов. В частности, в компьютерных сетях СКР, МВД и МегаФона нашлись тысячи машин, где мартовского обновления безопасности Windows установить не удосужились. В результате именно эти компьютеры оказались заражены вирусом, шифрующим содержимое всех файлов на диске и требующим выкупа в $300биткоинами за разблокировку…
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для кого этот высер? для собирателей по 200 долларов за обновления? Будете смеяться, я наботаю на Хрюше - не пострадала)))))) И вот идиоты, перешедшие на новые виндовсы пусть платят, а то бедный бейтс в рейтинге миллиардеров снизился
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На Хрюше это хорошо, а в Досе еще круче, если МсОфиса достаточно.)))))))))
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истеричкам на заметку - новые винды 8.1 и 10 вообще не подвержены этой опасности - только старые 7 и 8.0 у которых лохи отключили автоапдейт
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Я бы и сам на хрюше остался (а до этого на Win2000PRO) если бы разработчики драйверов
, программ и игр не перестали поддерживать эти операционки
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Исходя из этого, разработчик вируса - Майкрософт
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я ржу с заявлений что мол, вирус "атакует". Серьезно? прям атакует? пока его не скачаешь и не запустишь, ничего он не сделает. Что это за атака такая? И проблема вообще не в обновлениях, а в лохах, которые качают с инета все что видят и тыкают все что тыкается. Тут никакие обновления не помогут. Потому что повторюсь - пока ты не пустишь добровольно к себе на компьютер вирус, пока ты не проведешь его за ручку к себе, пока милостливо не разрешишь ему исполниться, ничего абсолютно ничего он тебе не сделает.
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кадилом выкуривали, яйцом выкатывали, петушку из гавна малились))
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Я бы так не сказал,на Украинскую власть глядя ....
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а не пробував замість того, щоб на "українскую власть глядєть", ну, наприклад.... працювати?
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Не приставай к Юлии Владимировне! У неё выборы на носу! 😄
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Шо за маразм,пусть колхозный трактор работает,он железный ....
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Много Олег есть народных пословиц. Но главная : Не спеши сделать сегодня, что не сделал вчера!
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Очень правильная пословица главное логичная ....
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ты его будку видел...? - чтобы требовать от него работать...
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стоит дописать на конце кода слава путену кармильцу и вирус "ваня - вымагатель" попреть снова...
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Французы отличились маманегорюй как - нарисовали кадырку кадырова с хреном во рту:
Charlie Hebdo нарисовал Кадырова с... помадой на губах
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Не люблю я теории заговора, но похоже этот вирус - это ответ рф на необъяснимое пробное "типа аварийное" отключение российского финансового рынка от свифта пару дней тому назад. Типа вы нам свифт отключили, мы тогда атакуем вирусом объекты по всему миру. Вирус вымогатель никогда не запускался про миру с такой помпой, обычно это тихое действие, а тут прямо информатака на весь мир
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Из личного опыта...ЗАЩИТЫ.
1. Регулярно копирую важные данные на внешний носитель ,ОТКЛЮЧИВШИСЬ от интернета.
Если данные на компе теряются, то восстанавливаю с внешнего носителя в режиме ОТКЛЮЧЕННОГО интернета.
2. Важные данные храню в облаке.
3. Никогда не открываю подозрительные письма. Просто удаляю.
4. Всегда наготове диск с операционкой.
5. Запрет на автоматическую установку обновлений. Только в ручном режиме.
6. Запрет на автоматическую перезагрузку. Только с разрешения.
7. Имею 2 компа. Один для работы,другой для "бродилок" по интернету. Переустанавливать операционку в компе для "бродилок" за 6 лет ,пришлось 2 раза и 1 раз в рабочем компе..
8 Антивирус НОД 32.
9. Если система настойчиво предлагает перезагрузку во время работы, то просто тупо выключаю комп ОБЕСТОЧИВАНИЕМ. Затем включаю через некоторое время в БЕЗОПАСНОМ режиме, блокируя автоматическую установку обновлений.
10. Не жалейте денег . Пару раз в год вызывайте грамотного специалиста ,чтобы "чистить" комп. Даже при элементарной ежедневной работе в несколько часов, за полгода накапливается изрядное количество "мусора".
Самое главное - в корпоративных сетях не надо экономить на ГРАМОТНЫХ сетевых администраторах. А то сплошь и рядом нанимают "блатных" а не ГРАМОТНЫХ.

.....НИКОГДА не храните пароли в менеджере паролей.
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Пункт 7, думаю слишком параноидально. Насчет копий поддерживаю. А остальное - дело вкуса.
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Не пользуюсь антивирусом лет 5.
Не переустанавливал систему лет 5.
Для очистки системы есть программа CLEARTEMP.
На всякий пожарный случай сделана копия ОС с помощью Acronis True Image Home.
Всё остальное - паранойя.
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Да, забыл написать....
Установлен фаервол COMODO.
Выход в интернет разрешен только браузерам, остальным программам там делать нечего.
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Я акронисом делаю копии дисков, чтобы потом долго не восстанавливать.
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Да все это страшилки для лохов! В моем компе мыши гуляют свободно и секретные данные сьели.
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Неплохо было бы еще для повседневной работы заводить специального пользователя с максимально кастрированными правами, а не качать порнуху под админскими правами.
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не парься и просто сиди с лайф сиди, без жесткого диска
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нужно сетевой кабель окропить боярышником и прочитать отче наш три раза, мне помогло.
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Ну этот вирус могли создать только бедуины арабские.Ведь они же отключили компьютеры Пентагона в день терракта в США.
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есть единственная страна которая занимается подобными вещами уже не первый год
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Самый хужий "вирус вымагатель" наша власть! А на компе можно винду переустановить.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРаспространение "вируса-вымогателя" удалось приостановить
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