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 "Укрзализныця" дискриминирует ГМК Украины, - президент объединения предприятий "Укрметалургпром" Каленков

каленков

"Укрзализныця" применяет выборочный подход к обеспечению потребителей вагонами.

Об этом сообщил президент объединения предприятий "Укрметалургпром" Александр Каленков на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, предприятия горно-металлургического комплекса испытывают нехватку вагонов (обеспечение вагонами ГМК составляет менее 19%), в то время как строительные грузы частных компаний обеспечены парком УЗ в среднем на 95% госпредприятия на 75%.

"Ситуация, сложившаяся на сегодняшний день оставляет мало шансов для оптимизма. Строительные грузы частных компаний все так же обеспечены парком УЗ в среднем на 95%, что даже выше обеспечения госпредприятий, которые в целом обеспечены парком УЗ на 75%. При этом отдельно взятые государственные шахты, даже в условиях чрезвычайного положения в энергетике, обеспечены парком УЗ лишь на 85%", - написал Каленков.

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Каленков также заявил, что уже несколько месяцев ведется работа с руководством УЗ на предмет обеспечения предприятий ГМК парком ЦТЛ на уровне 30% (приближенном к среднесетевому значению), но на сегодняшний момент прогресса нет.

Как известно, горно-металлургическая отрасль является одной из основ экономики Украины. Экспортно-ориентированный ГМК приносит в страну валютную выручку, что прямо влияет на удержание курса гривны. "Результатами необеспечения от запланированного уровня в конечном счете являются: рост себестоимости продукции, снижение конкурентной привлекательности на внешних рынках, недополученная валютная выручка", - резюмирует Каленков.

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Так ГМК позалишало ж свої вагони в дирі! То хто тепер вам винен?
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Треба піднімати ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці, щоб вантажовідправники не влаштовували склади з вагонів і щоб більше будувалось нових вагонів.
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Хорошая новость. Значит, шеф УЗ взяток не берёт, и подчиненным руководителям не позволяет!
...Дико обозленный Омелян обгрыз себе все локти... Присматривается к пяткам.
...І мріє про будівництво метра Київ-Львів через Канари... Отакево↓↓↓
І щоб відкрити його 21 січня... На день Омеляна...
"Укрзализныця" дискриминирует ГМК Украины, - президент объединения предприятий "Укрметалургпром" Каленков - Цензор.НЕТ 4112
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УЗ в целом всю страну подставляет. 30 тыс вагонов осталось в ОРДЛО. Вчера выступили с заявлением что не смогут организовать 3 тыс новых вагонов. Те. денег на новые вагоны нет,а уже имеющиеся-разбазаривают!
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пускай обращаются в ордло за своими вагонами. Либо делают сами себе новые. Как разбирать с титушней, то они не хотели, а сейчас кукарекают что им вагонов мало. Та идите в сраку, вы сами сделали то, что сейчас происходит, металлурги хреновы.
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Конечно .
Вот волы с повозками резко поднимут ГМК Украины .
Да и потом , почему ГМК - Украины ?
Ведь весь ГМК в частных руках !
Так и нужно писать - ГМК татар и евреев .
Это намного объективнее .
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укрзализныця" дискриминирует ГМК Украины, - президент объединения предприятий "Укрметалургпром" Каленков
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