 "Укрзализныця" дискриминирует ГМК Украины, - президент объединения предприятий "Укрметалургпром" Каленков

Об этом сообщил президент объединения предприятий "Укрметалургпром" Александр Каленков на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, предприятия горно-металлургического комплекса испытывают нехватку вагонов (обеспечение вагонами ГМК составляет менее 19%), в то время как строительные грузы частных компаний обеспечены парком УЗ в среднем на 95% госпредприятия на 75%.
"Ситуация, сложившаяся на сегодняшний день оставляет мало шансов для оптимизма. Строительные грузы частных компаний все так же обеспечены парком УЗ в среднем на 95%, что даже выше обеспечения госпредприятий, которые в целом обеспечены парком УЗ на 75%. При этом отдельно взятые государственные шахты, даже в условиях чрезвычайного положения в энергетике, обеспечены парком УЗ лишь на 85%", - написал Каленков.
Каленков также заявил, что уже несколько месяцев ведется работа с руководством УЗ на предмет обеспечения предприятий ГМК парком ЦТЛ на уровне 30% (приближенном к среднесетевому значению), но на сегодняшний момент прогресса нет.
Как известно, горно-металлургическая отрасль является одной из основ экономики Украины. Экспортно-ориентированный ГМК приносит в страну валютную выручку, что прямо влияет на удержание курса гривны. "Результатами необеспечения от запланированного уровня в конечном счете являются: рост себестоимости продукции, снижение конкурентной привлекательности на внешних рынках, недополученная валютная выручка", - резюмирует Каленков.
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http://replyua.net/news/29315-segodnya-nochyu-ukrainskie-voennye-prevratili-bessmertnyy-polk-terroristov-v-smertnyy.html
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...Дико обозленный Омелян обгрыз себе все локти... Присматривается к пяткам.
...І мріє про будівництво метра Київ-Львів через Канари... Отакево↓↓↓
І щоб відкрити його 21 січня... На день Омеляна...
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Вот волы с повозками резко поднимут ГМК Украины .
Да и потом , почему ГМК - Украины ?
Ведь весь ГМК в частных руках !
Так и нужно писать - ГМК татар и евреев .
Это намного объективнее .
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