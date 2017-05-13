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 Политика Украины, Экономика
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Все про:демпинг (13) Кабмин (10224) расследование (2116) Россия (70412) торговля (810) монополия (78) Антимонопольный комитет (187) удобрения (15)

 Кабмин допустил создание российской монополии на украинском рынке азотных удобрений, - "Зеркало недели"

азот

Российские производители пытаются захватить украинский рынок минеральных удобрений.

Россия, фактически, изобрела ноу-хау по превращению избыточного и очень дешевого газа в валюту путем продажи азотных удобрений Украине, а последние четыре посевные кампании в Украине сопровождались ускоренным захватом отечественного рынка российскими производителями минеральных удобрений, что обернулось серьезными потерями и ущербом для украинской экономики и промышленности.

Об этом кандидат экономических наук, редактор отдела микроэкономики и бизнеса издания "Зеркало недели" Сергей Следзь написал в своей статье "Разрыв шаблона", сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, автор утверждает, что усугубляющаяся тенденция захвата российскими производителями азотных удобрений украинского рынка не была секретом для украинских чиновников.

Так, в статье приводятся данные антидемпингового расследования МЭРТ Украины от 2016 года, в котором говорится, что еще в 2015 г. объемы российского экспорта выросли на 45,8%, а в I полугодии 2016 г. - на 40,5%. Из-за ценовой борьбы с демпинговым импортом из РФ национальный товаропроизводитель, чтобы удержать долю на внутреннем рынке Украины, был вынужден реализовывать товар ниже его себестоимости, говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В феврале азотные минеральные удобрения из РФ импортировали 11 украинских компаний, - "Українські новини"

"В случае неприменения антидемпинговых мер существует угроза банкротства отечественных товаропроизводителей и уничтожение всей отрасли по производству азотных удобрений в Украине, что приведет к полной зависимости украинских потребителей от импортной продукции с вероятностью повышения ее цены…", - говорится в отчете МЭРТ, текстом которого располагает автор статьи.

Он отмечает, что в декабре 2016 г. Минэкономразвития официально признало, что применение антидемпинговых мероприятий в отношении импорта в Украину азотных удобрений происхождением из РФ "отвечает национальным интересам".

"27 декабря 2016 года МКМТ (Межведомственная комиссия по международной торговле) приняла официальное решение ввести антидемпинговые пошлины в отношении импорта азотных удобрений из России... Но, во-первых, с размерами ставок, высчитывая их с аптечной точностью (до сотых долей процента), поскромничали. Во-вторых, почему-то срок вступления решения в силу отложила аж на 60 дней с момента его опубликования. А, в-третьих, и это главное - в тот же день комиссия поспешила опубликовать заявление на сайте Минэкономразвития, сообщив, что "в ближайшее время в МКМТ будет направлено обращение Минагрополитики в отношении приостановки принятых мероприятий для рассмотрения до вступления решения в силу", - пишет автор.

Также читайте: Союз химиков требует ввести санкции против российских компаний, поставлявших удобрения в оккупированные Крым и Донбасс

Он также отмечает, что, несмотря на длительное расследование, подтвердившее в случае промедления неминуемую потерю предприятий целой отрасли (которые еще в 2013 г. входили в десятку крупнейших мировых экспортеров АУ и обеспечивали 8% ВВП страны), чиновники правительства продолжили поддержку российского демпинга.

"Уже только потому, что в результате бездеятельности (или неповоротливости) государства компании из РФ успели стать монополистами на отечественном рынке", - добавил автор. По его мнению, после такого уже мало удивляет официальное решение МКМТ от 13 февраля 2017 г., согласно которому "национальные интересы нуждаются в остановке действия антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из РФ".

Читайте: Депутаты требуют найти коррупционеров, отменивших пошлины на ввоз удобрений из страны-агрессора

"Другими словами, 14 высокопоставленных государственных чиновников (с рангом уровня заместителя министра) комиссии, которую возглавляет первый вице-премьер-министр Украины, министр Минэкономразвития и торговли Степан Кубив, документально признают, что Украине без российского демпинга АУ никак не обойтись. И за те минимум несколько лет, как им стало известно об этой проблеме, ничего не было сделано", - пишет автор статьи.

"И в этом случае уже нужно говорить о национальных интересах, но уже демпингующего государства. Поэтому МКМТ, принимая свое февральское решение с учетом национальных интересов, для ясности лучше было бы уточнить - национальные интересы какого именно государства имелись ввиду?", - добавил он.

Отмечается, что "святая задача" родного государства - защитить национальных производителей азотных удобрений от недобросовестной конкуренции со стороны импорта. "В конце концов, они, в отличие от демпингующих российских компаний, действиям которых в Украине, по сути, дан зеленый свет, не наполняют российский бюджет, подпитывающий гибридную войну с Украиной. Неужели и после этого нужны какие-то дополнительные аргументы", - отметил автор.

Читайте: Украина заплатила России 513 млн долларов за азотные минудобрения


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Канешно,юля виновата,кацахол начал подрачивать
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Треба заборонити експорт азотних добрив з РФ.
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Просто Фирташ стал валить свои заводы (некоторые цеха даже стали тупо резать), рабочих разгонять (рабочий персонал кого сократили, кого просто уволили, кто сам ушёл) в Украине!!! типа газ дорогой и меня здесь не любят, красть не дают!! и поехала селитра от моцкаликов, она там всё время была дешевле, с момента развала. А вот то, что Фирташа не натягивают или не забирают заводы как у собственника - дауна, вот это вопрос надо задать далеко не КМУ, а кому то выше!!
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А в чем проблема - если Гриценко говорит правду в отличии от баріжиной власти которая на фронт отправляет людей и тут же барижит с рашкой ...
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Кацахол прекрати. Это даже не зрада, а тугодумие.
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Міхаіл Саакашвіллі- це той самий, котрий віддав половину Грузії кацапам?
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Сегодня это беляев - один из длинного списка в блокнотике
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Ник другой, а все остальное -"Ну всьо. Потекло гівно по трубам..." (с) беляев - то же самое, под копирку
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Навіть не приховую. Беляев- Гугл-акаунт. В правилах сайту нема заборони користуватися Гугл-акаунтом замість основного ніку. Джамал з ННН на мене вже неодноразово доноси строчили. Можеш до них приєднатися.
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Благодаримс за разрешение. Но не много ли чести мне будет за донос?
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Мне пох какого зеркала, но сруцких говнотоваров у нас быть не должно!!!
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Программа кабмина "Доступні ліки":

Это просто копия дискредитировавшей себя программы времен януковича. Выдели время, простой очередь к уставшему врачу, собери по кабинетам подписи и печати на рецепт, доедь до аптеки за 8-12грн.(в обе стороны), простой очередь в аптеку, в 70% случаев узнай об отсутствии нужного лекарства, повтори со 2-3 аптеками, узнай о сумме доплаты (составляет от 20% до 150% стоимости в аптеке возле дома), и получи скидку/подачку 15грн. И так каждый месяц. Государство может выплачивать 100000-200000 зарплаты чиновникам, а 20грн. компенсировать полностью не может. Так воспитывают рабскую покорность.
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В Украине антиукраинский президент и такой же кабмин.
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#вывсёврёте
Подпись: истинные патриоты.
P.S. Не указано - патриоты какой страны? А какая разница!?
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С такими темпами и подходами недалеко и до монополизации всей Украины в целом....
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в 2013 году было понятно что Порошенко будет ставлеником Кремля - гарант корупции ...
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Мабуть і безвіз хуйло йому приказало отримати...))
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Його безвіз збереже тим у кого є гроші на Європу аж біля 40 EUR, а тим укого немає грошей не збереже нічого. Нехай він засуне його собі в анали історії!
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Я ж написав кому і що він збереже, а кому ні, А якщо навіть він збереже їм (у кого є гроші на Європу) час, то вони його використають на обкрадання народу.
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Я зрозумів твою логіку: у мене нема автіки тому що он ті мене обкрадають роз'їзжаючи на авто.
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У мене якраз автівка є і я не про себе, а про тих, хто за 40 EUR в церкві пукне.
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Дозволь кожному українцю самому для себе вирішувати, що і скільки дає йому безвіз. Досить скиглити та прибіднятися.
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Ну всьо. Потекло гівно по трубам...

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Петя вообще не занимается Украиной . Сутками они трут с Кананенком о новых воровских схемах. На больше ума у них нет . Они не виноваты . Это импотенция )))
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Как бы вам не нравилось "Зеркало недели", но придумать факт постоянных попыток кацапстана захватить рынок Украины российскими компаниями даже они не смогли бы. Потому что это факт, который освещается не только "Зеркалом". И о внедрении на рынок российских компаний по изготовлению минудобрений уже с полгода говорят на многих новостных ресурсах. И только ленивый пользователь интернета не мог этого не заметить. Но нашей власти на это насрать. Потому что у них ума, не хватает, а главное нет желания, обязать немедленно своих министров искать замену всем, АБСОЛЮТНО ВСЕМ, российским товарам на рынках других стран, запретить законом ввозить российские товары в Украину. И не надо об экономике. За три года это уже можно было сделать. Кроме того, пусть принимают экономический блок законов и ускоряют реформы, а не гуляют месяцами /Рада/ или из-за своей тупости не могут ни одной реформы провести нормально. Всё через задницу. В стране война - а эти суки /Рада/ каникулы себе устроили, вместо того, чтобы забыть о Мальдивах, пока страна не вырвется из того дерьма, в которое эти твари её загнали.
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"Зеркало недели" публикует заказуху - чернуху. По удобрениям . Почему ЗН 10 лет молчало , что касапам проданы многие стратегические объекты в Украине ?Большинство облэнерго , метзаводы, коксохимы, Николаевский глинозёмный, Запорожский алюминиевый ? Почему ЗН молчало , что касапы загубили на 90% наше авиастроение ? Почему ЗН молчало и молчит о том, что касапские авто ( пожарные, мусоровозы , скорые помощи и многие - многие другие нижайшего качества авто ) закупались по огромным ценам на мацковии и беспошлинно завозились в Украину ? Можно ещё страницу написать на эту тему.
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Да меня "Зеркало недели вообще не интересует. Есть проблема. И ЕЁ нужно решать. А вы, как всегда, на мелочах глотки рвёте.
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таких проблем море - бензин и солярка, сжиженный газ на 70-90% из мацковии и альтернативы пока не видно ( из Беларуси приходит тот же мацковский продукт ). Объёмы в сотни и тысячи раз больше, чем удобрения. И так по многим позициям. Это просто пиар ЗН и её предателей Украины и жалких приспособленцев.
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тобто по суті, шо кацапи монополізують ринок міндобрив в Україні тобі заперечити нема чого.
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интересно , если завтра росийский кондитер рот-фронт начнёт поставлять канХветы в Украину ...реакция кабмина будет ???
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тут виникає два запитання:
1) хто є "кабмін"?
2) хто є "Зєркало нєдєлі", тобто шо то за "козачок",чи не засланий?
шось я не дуже довіряю виданню, що зветься цапською
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як би в мене був свій "офшорпітек", я б зараз відпочивав на канарських островах, і ніяке проценко (вибач, але я жодного разу не зустрів розумної людини з таким прізвищем) мені б міск не виносило тупими запитаннями
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Гундяй Крестовоздвиженский, я до тебе не звертався. Ти, гнида вонюча, взагалі ніколи не зустрічався з розумними людьми і тому будеш відпочивати на палі, коли до влади прийдуть патріотичні сили України.
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А ти йго за руку спіймав? Чи аби висраться на цій стрічці?
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Можете не довірять цьому виданню,але про проблему з мін.добривами навіть самі аграрії говорили. І писали про засилля російських мін.добрив не тільки у "Зеркалі".
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може, і те - і інше
я це цілком припускаю
мене лише дещо засмучує оте "кабмін"...
шо - увесь кабмін, чи, може, конкретне міністерство?
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Ви знаєте, мене ця новина цікавить лише у контексті усієї політики влади стосовно присутності російських товарів на українському ринку. І не спроможності цієї влади змінити ситуацію в країні з усіма російськими компаниями і їхніми посередниками. Я, наприклад, вважаю, що за ввіз в Україну російських товарів і їх продаж має бути кримінальна відповідпальність. І навіть статтю не треба придумувати - за співпрацю з країною агресором, з якою ми знаходимось у стані війни. Думаю, що з часом за цією статтею не лише сепаратисти можуть опинитися в тюрьмах. Владі теж слід над цим добре подумати.
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В Україні однотуровий гарант, навіть, має фабрики в москалії...
Кого не візьми з "українського бомонду" монополістів, всі на кремль зав'язані...
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Недоношенность Каб мина известна . Гнойсман может только делать высеры . Это убоище называет их типа рехвормами .В день Фафик высерает две три рехвормы . Один недостаток - у него нет блокнота для записи уже просратых Рехворм . Нынешнее правительство реформировало уже усе и начало по второму кругу делать высеры . )))))
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это естественно, при такой цене на газ в Украине производить невыгодно
теперь идет захват рынка у кого производство дешевле
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Государство такие вещи должно регулировать таможенными пошлинами или полным запретом импорта, все механизмы для этого есть.
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Напівправда гірша за брехню, бо її важче виявити.
А хто у нас "отєчєствєнниє проізводітелі"?
Фірташ? Так він "Фунт,которий всєгда сідєл" а справжні власники оточення Пуйла.
У нас що так, що так захоплене все кацапнею, і КМ має знайти шлях виходу з мінімальними втратами для економіки. Я, особисто, не впевнений, що журнашлюшки більш обізнані в економіці ніж ті, хто цим займається професійно, тому воплі і соплі про "злочинний кабмін" мене лише дратують.
Наші журнашлюшки безліч разів показували свою продажність неосвіченість, непрофесійнфсть, заангажованість і віри їм, на жаль, немає. Мочити когось на замовлення вони можуть, а більш нічого і їхні писання слід сприймати дуууууже обережно.
Хтось завозить добрива з Європи чи інших частин світу і хоче зберегти свої надприбутки. Він, чи вони, для цього піднімають хвилю у ЗМІ. Це у нас дешевше ніж чесно конкурувати.
Ми це бачили уже не раз. і у сфері закупівлі ліків, і у багатьох інших. Невже досвід нічому не вчить?
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Потому и Майдан, что Украину оптом и в розницу продали касапам промацковсие зэки и хряки
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от кацаПсинских Сталагмитов будет рак почвы потому это гоффно сами кацаПсины не используют у себя,продавая по 5 копеек в Украине...
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В кабмине сидят далеко не патриоты,а продажные шкуры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин допустил создание российской монополии на украинском рынке азотных удобрений, - "Зеркало недели"
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