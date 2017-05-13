 Кабмин допустил создание российской монополии на украинском рынке азотных удобрений, - "Зеркало недели"

Россия, фактически, изобрела ноу-хау по превращению избыточного и очень дешевого газа в валюту путем продажи азотных удобрений Украине, а последние четыре посевные кампании в Украине сопровождались ускоренным захватом отечественного рынка российскими производителями минеральных удобрений, что обернулось серьезными потерями и ущербом для украинской экономики и промышленности.
Об этом кандидат экономических наук, редактор отдела микроэкономики и бизнеса издания "Зеркало недели" Сергей Следзь написал в своей статье "Разрыв шаблона", сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, автор утверждает, что усугубляющаяся тенденция захвата российскими производителями азотных удобрений украинского рынка не была секретом для украинских чиновников.
Так, в статье приводятся данные антидемпингового расследования МЭРТ Украины от 2016 года, в котором говорится, что еще в 2015 г. объемы российского экспорта выросли на 45,8%, а в I полугодии 2016 г. - на 40,5%. Из-за ценовой борьбы с демпинговым импортом из РФ национальный товаропроизводитель, чтобы удержать долю на внутреннем рынке Украины, был вынужден реализовывать товар ниже его себестоимости, говорится в материале.
"В случае неприменения антидемпинговых мер существует угроза банкротства отечественных товаропроизводителей и уничтожение всей отрасли по производству азотных удобрений в Украине, что приведет к полной зависимости украинских потребителей от импортной продукции с вероятностью повышения ее цены…", - говорится в отчете МЭРТ, текстом которого располагает автор статьи.
Он отмечает, что в декабре 2016 г. Минэкономразвития официально признало, что применение антидемпинговых мероприятий в отношении импорта в Украину азотных удобрений происхождением из РФ "отвечает национальным интересам".
"27 декабря 2016 года МКМТ (Межведомственная комиссия по международной торговле) приняла официальное решение ввести антидемпинговые пошлины в отношении импорта азотных удобрений из России... Но, во-первых, с размерами ставок, высчитывая их с аптечной точностью (до сотых долей процента), поскромничали. Во-вторых, почему-то срок вступления решения в силу отложила аж на 60 дней с момента его опубликования. А, в-третьих, и это главное - в тот же день комиссия поспешила опубликовать заявление на сайте Минэкономразвития, сообщив, что "в ближайшее время в МКМТ будет направлено обращение Минагрополитики в отношении приостановки принятых мероприятий для рассмотрения до вступления решения в силу", - пишет автор.
Он также отмечает, что, несмотря на длительное расследование, подтвердившее в случае промедления неминуемую потерю предприятий целой отрасли (которые еще в 2013 г. входили в десятку крупнейших мировых экспортеров АУ и обеспечивали 8% ВВП страны), чиновники правительства продолжили поддержку российского демпинга.
"Уже только потому, что в результате бездеятельности (или неповоротливости) государства компании из РФ успели стать монополистами на отечественном рынке", - добавил автор. По его мнению, после такого уже мало удивляет официальное решение МКМТ от 13 февраля 2017 г., согласно которому "национальные интересы нуждаются в остановке действия антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из РФ".
"Другими словами, 14 высокопоставленных государственных чиновников (с рангом уровня заместителя министра) комиссии, которую возглавляет первый вице-премьер-министр Украины, министр Минэкономразвития и торговли Степан Кубив, документально признают, что Украине без российского демпинга АУ никак не обойтись. И за те минимум несколько лет, как им стало известно об этой проблеме, ничего не было сделано", - пишет автор статьи.
"И в этом случае уже нужно говорить о национальных интересах, но уже демпингующего государства. Поэтому МКМТ, принимая свое февральское решение с учетом национальных интересов, для ясности лучше было бы уточнить - национальные интересы какого именно государства имелись ввиду?", - добавил он.
Отмечается, что "святая задача" родного государства - защитить национальных производителей азотных удобрений от недобросовестной конкуренции со стороны импорта. "В конце концов, они, в отличие от демпингующих российских компаний, действиям которых в Украине, по сути, дан зеленый свет, не наполняют российский бюджет, подпитывающий гибридную войну с Украиной. Неужели и после этого нужны какие-то дополнительные аргументы", - отметил автор.
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Это просто копия дискредитировавшей себя программы времен януковича. Выдели время, простой очередь к уставшему врачу, собери по кабинетам подписи и печати на рецепт, доедь до аптеки за 8-12грн.(в обе стороны), простой очередь в аптеку, в 70% случаев узнай об отсутствии нужного лекарства, повтори со 2-3 аптеками, узнай о сумме доплаты (составляет от 20% до 150% стоимости в аптеке возле дома), и получи скидку/подачку 15грн. И так каждый месяц. Государство может выплачивать 100000-200000 зарплаты чиновникам, а 20грн. компенсировать полностью не может. Так воспитывают рабскую покорность.
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Подпись: истинные патриоты.
P.S. Не указано - патриоты какой страны? А какая разница!?
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https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_rosiyani-yedini-hto-mozhe-pracyuvati-za-ukrayinskimi-pravilami-gri-z-vidkatami-nayizdami-rejderstvom/762415
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1) хто є "кабмін"?
2) хто є "Зєркало нєдєлі", тобто шо то за "козачок",чи не засланий?
шось я не дуже довіряю виданню, що зветься цапською
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я це цілком припускаю
мене лише дещо засмучує оте "кабмін"...
шо - увесь кабмін, чи, може, конкретне міністерство?
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Кого не візьми з "українського бомонду" монополістів, всі на кремль зав'язані...
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теперь идет захват рынка у кого производство дешевле
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А хто у нас "отєчєствєнниє проізводітелі"?
Фірташ? Так він "Фунт,которий всєгда сідєл" а справжні власники оточення Пуйла.
У нас що так, що так захоплене все кацапнею, і КМ має знайти шлях виходу з мінімальними втратами для економіки. Я, особисто, не впевнений, що журнашлюшки більш обізнані в економіці ніж ті, хто цим займається професійно, тому воплі і соплі про "злочинний кабмін" мене лише дратують.
Наші журнашлюшки безліч разів показували свою продажність неосвіченість, непрофесійнфсть, заангажованість і віри їм, на жаль, немає. Мочити когось на замовлення вони можуть, а більш нічого і їхні писання слід сприймати дуууууже обережно.
Хтось завозить добрива з Європи чи інших частин світу і хоче зберегти свої надприбутки. Він, чи вони, для цього піднімають хвилю у ЗМІ. Це у нас дешевше ніж чесно конкурувати.
Ми це бачили уже не раз. і у сфері закупівлі ліків, і у багатьох інших. Невже досвід нічому не вчить?
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Из-за недостатка финансирования модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Ад Кузнецов" не будет https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2017-05-13/rossmi-uznali-o-nehvatke-deneg-na-polnotsennyiy-remont-rossiyskogo-korablya-admiral-kuznetsov/95875 …
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