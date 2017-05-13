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 Киевские новости
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 Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше

Работа наземного транспорта также будет продлена

В ночь с 13 на 14 мая работа метрополитена и наземного общественного транспорта будет продлена на три часа. Такие меры приняты ради обеспечения перевозки зрителей Евровидения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Так, будут организованы перевозки на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метрополитена, а именно:

  • троллейбусных - №№3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50к;
  • трамвайных - №№1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;
  • автобусных обычного режима движения - №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;
  • автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.

Также работа фуникулера будет продлена до 02:30 в ночь с 13 на 14 мая.


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...тебе же написали, для: "перевозки зрителей Евровидения Источник"...
с Майдана на Троещину))
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Евро смотриться здорово.Сцена -чтото новое.Продолжай в томже духе Украина.Обидно только за своих-ИндоПэриджан(Одэрбэйджан)Кавказский не посылает своих лучших певцов,якобы они не знают английского(??).
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