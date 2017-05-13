 Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше

В ночь с 13 на 14 мая работа метрополитена и наземного общественного транспорта будет продлена на три часа. Такие меры приняты ради обеспечения перевозки зрителей Евровидения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина

Так, будут организованы перевозки на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метрополитена, а именно:

троллейбусных - №№3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50к;

трамвайных - №№1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;

автобусных обычного режима движения - №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;

автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.



Также работа фуникулера будет продлена до 02:30 в ночь с 13 на 14 мая.