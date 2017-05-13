 Сегодня киевское метро будет работать на три часа дольше

Так, будут организованы перевозки на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метрополитена, а именно:
- троллейбусных - №№3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50к;
- трамвайных - №№1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;
- автобусных обычного режима движения - №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;
- автобусных в режиме маршрутного такси - №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.
Также работа фуникулера будет продлена до 02:30 в ночь с 13 на 14 мая.
Ответить
с Майдана на Троещину))
Ответить
Ответить
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Евровидение в Киев приехало 60 тыс. туристов, в т.ч. 20 тыс. иностранцев
Ответить
Ответить