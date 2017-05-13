 "Утверждение главы профсоюза о сокращении сотрудников порта "Черноморск" придется оставить на его совести", - экс-начальник контейнерного терминала порта "Ильичевск"

Экс-начальник контейнерного терминала порта Ильичевск, руководитель проектов в сфере морского транспорта в других портах Украины, России, Нидерландов и других стран Андрей Кузьменко прокомментировал Цензор.НЕТ, заявление главы профсоюза порта "Черноморск" Сергея Брызгалова о грядущих сокращениях на предприятии, связанных с вероятной продажей порта компании Hutchison Ports.
"Прежде всего, любой комментарий Брызгалова относительно работы порта и тем более его развития, следует рассматривать с учетом того, что сам он с января 1999 года бессменно возглавляет самый большой профсоюз порта и все это время является основной стороной подписания коллективного договора. А это значит, что ни одно важное решение, принятое в порту за эти годы - реструктуризация, совместная деятельность, увольнения и сокращения, не проходили без его ведома и согласия и что именно он, наряду с 8 сменившимися за это время начальниками порта несет прямую ответственность за его текущее состояние.
По словам Кузьменко, некоторое время назад, с подачи МИУ, в украинских СМИ появилась информация о якобы скором приходе в Черноморск ведущей мировой портовой корпорации Hutchison Ports.
"Об условиях этого прихода (концессия, приватизация, аренда) не сообщалось вообще ничего, а сама компания хранила обычное в таких случаях молчание. Тем не менее, один из профсоюзных лидеров Черноморска утверждает: то ли продажа, то ли "передача мощностей порта" (что бы это ни значило) недопустима, поскольку "это приведет к массовым сокращениям и является незаконным". Кроме того, утверждается, что "почти все контейнерные терминалы полностью или частично автоматизированы. И Hutchison Ports для работы нужны максимум 150 человек. Остальных он не загрузит работой, потому что в Украине нет сегодня рынка контейнерных перевозок". К сожалению, Брызгалов не очень хорошо разбирается как в современных контейнерных технологиях, так и в рынке контейнерных перевозок", - утверждает он.
Он сообщил, что среди 48 терминалов и портов, находящихся под управлением Hutchison Ports, автоматизированных (в разной степени) не более 5.
"При этом мировой стандарт экономической рентабельности автоматизации начинается с оплаты труда персонала в размере 20-25 евро в час. Поэтому в мире есть немного стран, где строятся автоматизированные терминалы. И, к сожалению, Черноморску это пока не грозит, - уверен Кузьменко. - Утверждение Брызгалова об "отсутствии рынка" в Украине также ошибочно - общий объем перевалки контейнеров в 2016 г. составил 680 000 TEU, что примерно соответствует уровню 2006 г., когда на отсутствие рынка никто не жаловался"
Прокомментировал Кузьменко и мнение Брызгалова о том, что в порту произойдет масштабное сокращение сотрудников.
"Утверждение - о сокращении 850 сотрудников из 1000, тоже придется оставить на совести лидера профсоюза - не зная технологии и планируемого объема перевалки (который явно с приходом Hutchison Ports будет больше сегодняшнего нуля), невозможно говорить о будущей штатной численности. Очевидно, что это точно не 150 человек, а гораздо больше, как показывает опыт того же "Укртрансконтейнера", имевшего в свое время персонал около 650 чел., и это без причалов 1 и 2, о которых упоминается в заявлении. Еще более непонятно, как можно делать какие-то выводы из неизвестных планов "продажи или передачи", и тем более лепить ярлыки "незаконности" на договора, которых никто не видел. Это чистый волюнтаризм", - заявил он.
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