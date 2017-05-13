 Ассоциация польских журналистов призвала Россию немедленно освободить Сущенко

Об этом говорится в опубликованном заявлении руководства Ассоциации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ассоциация польских журналистов призывает российские власти немедленно освободить украинского журналиста Романа Сущенко и напоминает, что содержание в изоляторе зарубежного журналиста без убедительных доказательств преступной деятельности противоречит праву и европейским стандартам",- подчеркивается в заявлении.
В нем отмечается, что SDP вместе с другими украинскими и международными журналистскими организациями "очень активно приобщается к счастливому завершению уголовного производства по его делу и быстрому освобождению Романа Сущенко".
Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
Позже Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей - до 30 апреля, затем до 30 июня. Сущенко предъявлено обвинение якобы в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.
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"Зеленые" Австрии обратились к правительству с парламентским запросом провести расследование относительно финансирования русских центров в стране и их деятельности. Об этом пишет издание Der Standatd.
"Возможно ли, по вашему мнению, обеспечить политически независимую деятельность русских центров?", - говорится, по словам пресс-секретаря "Зеленых" Зигрид Маурер, в запросе.
В нем также задается вопрос об объемах финансирования: какую долю расходов несет Фонд "Русский мир" и какую австрийские налогоплательщики.
"Зеленые" в парламенте Австрии считают, что "цели фонда проблематичны, поскольку в их основе лежит мировоззрение "новой России", которая претендует на территории в Украине, Грузии и Молдове". Фонд с такими примечательными политическими связями "не только распространяет российскую культуру и язык, но и пропагандирует специфические представления "русского мира", основанные на имперских фантазиях России и мощном антизападном мировоззрении", - говорится в запросе.
Речь идет конкретно о центрах в университетах Инсбрука и Зальцбурга, открытых соответственно в 2011 и 2015 годах. Открытие второго произошло "уже во время русской агрессии на востоке Украины и тогда, когда уже были введены санкции ЕС России", - говорится в статье. Позднее была предпринята попытка открыть еще один центр, в Университете Вены, однако этому плану воспрепятствовал Институт славистики.
Запрос был подан в Министерство науки и экономики за несколько часов до того, как его глава, вице-канцлер Австрии Рейнхольд Миттерленер заявил о том, что подает в отставку (в минувшую среду). Теперь на него придется отвечать новому министру.
На сегодня функционируют по всему миру 217 Русских центров под зонтиком созданного Путиным в 2007 году Фонда "Русский мир". В его руководство вошли лица, выбранные лично российским президентом, отмечает автор.
Любопытно, на что потратил Миттерленер те несколько часов между запросом с толстыми обстоятельствами и, собственно, заявлением на увольнение?
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