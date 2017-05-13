 Боевики в течение суток активно обстреливали населенные пункты вдоль всей линии разграничения, - украинская сторона СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Так, вчера 12 мая, НЗФ ОРДО осуществили обстрелы в направлении населенных пунктов Марьинка и Красногоровка с применением 82 миллиметрового миномета. В результате обстрела разрушен один дом по улице Героев Чернобыля, 206, а также одна мина разорвались во дворе у дома по улице Солнечная, 8 По предварительной информации жертв среди мирного населения нет.
Также, вчера, около 11.30 противник из стрелкового оружия обстрелял населенный пункт Чермалык. Ранения получила гражданка Украины и с диагнозом огнестрельное ранение левой голени была направлена в больницу.
Кроме того, сегодня ночью, около 01.35 НЗФ ОРДО совершили обстрел в направлении населенного пункта Волноваха с применением 15 снарядов артиллерии калибром 152 миллиметра, что является грубым нарушением Минских договоренностей по применению запрещенного вооружения. К счастью погибших и раненых среди мирного населения нет.
"Такие преступные действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей и о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелание соблюдать режим прекращения огня", - говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.
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А мусора до сих пор не против прихода раши и пусть шо угодно говорят на камеру-я слышу шо они говорят на перекурах
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Пт, 12/05/2017 - 15:51
Пять лет лишения свободы условно получил сержант ВСУ, похитивший вместе с другими военнослужащими жителя Бахмутского района, который позднее был найден мертвым.
Такой приговор вынес Артёмовский суд Донецкой области, передает Остров. Материалы относительно других военнослужащих, принимавших участие в похищении, выделены в отдельное уголовное производство.
Группа военных ночью 30 июня 2016 года похитила и незаконно лишила свободы жителя села Зайцево Бахмутского района, труп которого был найден спустя две недели. Согласно показаниям свидетелей, озвученных в суде, военнослужащие с позывными "Дитрих", "Одесса", "Каш" и повар привезли на армейском УАЗе на место своей дислокации местного жителя, которого заподозрили в "сепаратизме". "Задержанного" допрашивали, в том числе и применяя физическое воздействие "с помощью физической силы рук и деревянной палки".
Мужчину оставили в блиндаже, где тот умер "по причине непредоставления ему необходимой медицинской помощи". Утром двое военнослужащих нашли его тело, завернули его в брезентовую палатку и вывезли в поле, о чем никому не докладывали. Подсудимый о смерти похищенного узнал позднее.
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