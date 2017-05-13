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 Киевские новости, Шоу-бизнес
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Все про:билеты (243) Евровидение (690) Киев (17047) туризм (1003)

 На Евровидение в Киев приехало 60 тыс. туристов, в т.ч. 20 тыс. иностранцев

евровидение

В Киев на песенный конкурс “Евровидение-2017” приехало около 60 тыс. туристов, в том числе около 20 тыс. гостей из-за рубежа.

Об этом в комментарии 44.ua рассказал глава управления туризма Киевской горгосадминистрации Антон Тараненко, передает Цензор.НЕТ.

"За время проведения конкурса в Киев на Евровидение приехало около 20 тыс. иностранцев и 40 тыс. внутренних туристов", - сказал Тараненко.

"На сегодняшний день продано более 28 тыс. билетов на Евровидение-2017. Больше всего билетов продано на дневной, вечерний и гранд-финал, который состоится 13 мая", - сообщил руководитель официального билетного оператора "Concert.ua" Дмитрий Феликсов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гройсман хочет провести проверку использования денег на Евровидение. ВИДЕО

Он добавил, что большая часть покупателей - украинцы (61,5%), доля иностранцев - 38,1%. На втором месте по количеству купленных билетов идет Великобритания (8,5%), на третьем - Германия (4,6%).

Отмечается, что выручка от реализации билетов на "Евровидение-2017" составляет более чем 35 млн грн.

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Жаль,видимо остальные 60-т услышали о закрытии борделя😀
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Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль. Это - раз. Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир, - четыре. Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых........
Экспрессы подкатывали к двенадцати васюкинским вокзалам, высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей. Уже небо запылало от светящихся реклам, когда по улицам города провели белую лошадь. Это была единственная лошадь, уцелевшая после механизации васюкинского транспорта. Особым постановлением она была переименована в коня, хотя и считалась всю жизнь кобылой. Почитатели шахмат приветствовали ее, размахивая пальмовыми ветвями и шахматными досками. - Не беспокойтесь, - сказал Остап, - мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил..........
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Пока ни разу не стибрили , а храню в визитнице , в сумке , вы что на зоне живете ,что у вас все воруют ?
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На россиси она живёт , а там привыкли тырить всё начиная от чужих земель и кошельков!
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у тебя рот - единственная альтернатива бумажнику? или искренне уверена, что самая находчивая?
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кому-то понятно, что эта фея хотела сказать?
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...так флажок-то можно украсть, а вот как кацапское нутро этой "доброй фее" спрятать?)
Сие невозможно).
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Не понял про выручку. Если оборот от 60 тыс. зрителей около милиона доллоров, получается, что стоимость билета около 15 доллоров. Подозреваю, что кассиршы прихватизировали часть денег
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В фан-зонах Евровидение-2017 можно сделать бесплатный тест на ВИЧ, гепатит и сифилис. Пункты тестирования разместили на Почтовой, Софийской, Контрактовой и Троицкой площадях в Киеве. Об этом сообщает "24 канал". Результат тестирования будет готов в течение 15-ти минут после теста. Такая акция продлится до конца песенного конкурса. Мы планируем провести 6000 тестов за весь период и раздать 150 тысяч презервативов. Мы выявили 13 случаев ВИЧ-инфекции. Тестировали не только граждан Украины, но и иностранцев. Удалось протестировать представителей из 30 стран мира - рассказал директор представительства фонда АнтиСНИД-США в Украине Сергей Федоров
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Если бы это был испанский диспетчер Карлос, тогда стоило бы прислушаться, а так...
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Капец! уже 8 комментов, а моего любимого, "попробуйте скоты на мою пенсию пойти" до сих пор нет?
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а таки есть деньги у украинцев,многие любят прибедняться.
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надо же, Вы и тут "отличились", куратору привет передавайте когда методичку дожуете))))))))))
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Вот это нужно распространять не только на цензоре - на голосование в других странах, да и в Украине, собственно, это не повлияет.
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может у вас это и смешно, но сотни агентов ФСБ сейчас работают над тем, чтобы вражеский интернет не дал скрепам рэпнуть.
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Такие же методы подсчета туристов , как и у кацапов. Поясняю: всех, кто приехал в Крым считают туристом, а потом объявляют, что в Крым приехало 5 млн. туристов. Так и здесь: "За время проведения конкурса в Киев на Евровидение приехало около 20 тыс. иностранцев и 40 тыс. внутренних туристов" - а что, если бы не Евровидение, за эту неделю в Киев приехало бы 0 иностранцев?
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Ну иностранцы как бы купили более 10 тыс билетов , или вы думаете они купили и не пойдут на концерт ?
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Кто то конечно и на Евровидение приехал. Был на 1 полуфинале (дневной)- иностранцев практически не было. В фан зоне, во время прямого эфира - иностранцев было меньше, чем в обычный выходной на Крещатике. Так что я и в 10 000 не особо верю, разве что 80% из них приехало на финал на 1 день.
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"выручка от реализации билетов на "Евровидение-2017" составляет более чем 35 млн грн", а Кличко выделил на конкурс 225 млн. грн. "Кінчай, батьку, торгувати, бо вже нема чим здачі давати".
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Прикинь, чепушило, есть еще доходы от рекламы, от продажи прав на трансляцию. Ты откуда выполз, колхозник ?
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Дурик, и каким боком доходы от прав на трансляцию пойдут в бюджет Киева? И много денег от рекламы пошло в бюджет Киева? Ты не в теме, лучше молчи, не позорься - а то путаешь чужие доходы с доходами в городской бюджет.
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Зато ты во всех "темах" и в курсе всех дел, эксперт хренов.
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Я да - а ты нет, лишь бы вякнуть-оскорбить. И сколько денег пошло в киевский городской бюджет от продажи прав на трансляцию - конкретно, сколько грн.? Согласись, ты бред написал.
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Послушай, любезнейший, мне не нравятся люди, во всем ищущие негатив. Лично мне Евровидение по душе уже тем, что под него Русановку и часть Слободки в порядок привели.
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Ну да, если я против Кличко - то агент Путлера, логично..
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Да по хрену, за Кличко ты или против. Просто задолбали зрадофилы уже. Все вам не так.
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Да по хрену, кто там тебя задолбал.
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у тебя все колхозники.. пятница удалась?
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Такие как ты удивляют. Ни хрена не знает, а спорит - зачем? Погугли 225 млн грн. на евровидение выделено из киевского городского бюджета. Подчеркиваю - не Украинского, а Киевского. И выделил эти деньги Кличко + миськрада.
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Maks Kolorto Вот читаю Ваши комменты.... смысл которых, во всем выискивать, придумывать негатив. Хотя понятно... работа у Вас здесь такая...
А теперь по существу Ваших зрадофильських, саркастических утверждений: Цитата:"выручка от реализации билетов на "Евровидение-2017" составляет более чем 35 млн грн" Кличко выделил на конкурс 225 млн. грн. "Кінчай, батьку, торгувати, бо вже нема чим здачі давати".
1. Если Вы имеете информацию и пишите о выделенной суме ( в 225 млн.) то разумно поинтересоваться на что конкретно выделена эта сума. Не так ли...?
Читаем: На организацию международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве власти столицы выделили 200 млн грн."Часть расходов, которую взял город, - это 200 млн гривен. Мы выделили эти средства. Эти средства идут на организацию", - сказал он. (Кличко)
"Еще больше денег выделяется на обустройство территории, на инфраструктуру, в которую мы вкладываем большие средства. Будет сделан Воздухофлотский проспект, много гостей будет прилетать в "Жуляны" (аэропорт "Киев". - ред.). Также территория возле проведения Евровидения будет обустроена. Планируется много работ для озеленения, благоустройства территорий", - рассказал мэр.
Источник: http://censor.net.ua/n427515
Как видите эти деньги пошли на обустройство инфраструктуры города, по сути для Киева и киевлян. И таковы средства на благоустройство города, выделяются из года в год постоянно не зависимо от конкурсов. И если киевские власти к приезду гостей выделили вне очереди дополнительные деньги для обустройства Киева то гости уедут а проделанная работа по благоустройству останется.То в чем "зрада"?
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и чем тебе не нравится, что привели в порядок инфраструктуру (работники подзаработали, горожанам - удобство), иностранные туристы увидели Киев совершенно не таким, каким видит его кремль, подзаработали гостиницы, кафешки, персонал подтянул английский, оживились пассажирские перевозки, кто-то заработал на рекламе, колоссальный опыт в проведении самого мероприятия (монтаж сцены, оборудования и т.д в т.ч. заимствование опыта других стран). Или ты не рад за наших ребят? Ты не рад за артистов, которые имели возможность себя показать? Кто-то обрел новых друзей.
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Лише 60 тис???.................. Фу-у-у-у - яка нікчемність..............
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Для всех иностранцев (за валюту) нужно срочно организовать экстримтуры на линию разграничения с ОРДЛО, а для особо тех, кто хочет поймать на задницу особых приключений (подвал, наручники и допросы с пристрастием) - через линию разграничения!
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Я думаю, "тролль"-неудачник, что с мозгом плоского червя ты здесь долго не продержишься) Давай, за поребрик
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"Отсутствие чувства юмора - умственный изъян"(с)
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Да, забыла добавить: мне нравится, что ты согласна относительно своего мозга)))
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ваши ощущения - ваши проблемы. кому-то, кроме психиатров, интересно, что наполеон в психиатрической клинике ощущает?
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Где статистика от продажи билетов перекупщиками? Их там не менее тридцати человек у входа шарится.
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Москальня мечтала отменить Евровидение и провести в мацкве !
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Як це так получилося? Таки шось создал! Крутой перець!
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Фух-х ,, ну слава Богу .. Теперь уже точно , Евровидение удалось на славу , в любом случае .. Потому что там нет кацапья ..!! . Остальное неважно ..
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А если бы тебе предложили местами член с жопой поменять, чтоб не как у кацапов, да еще и бесплатно, согласился бы?
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Винторогих нет, а все подъезды засранно-засцаны. Кто шалит?
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"все подъезды проверил - везде засрано" Совпадение?
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не могу сказать, что данилко для меня авторитет. удивленна, что кто-то его еще читает
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А тебе об ЭТОМ только Гарант может сказать, иначе ниверюнизачто))) Ну сцут, и я верю, и без евровидения сцут и бывает срут. Живу возле рынка, туалет рядом, но он платны
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болгарский участник показывает, что так презирает приз, который точно получит!..) на украинском евровидении, что поползет в мацкву и разобьет этот приз там, В ЗНАК ПРЕЗРЕНИЯ....
нужно ему помочь, обязательно!...
если наши не дураки - НУЖНО РАСКРУТИТЬ ТЕМУ ЭТОГО ПОДХУЙЛОВНИКА, ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ!...)
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Странная математика - 60 тысяч приехавших на Евровидение выкупили 28 тысяч билетов. Может ещё какое действо паралельно проходит?
А в остальном все нормально - деньги потрачены хоть с какой-то пользой для киевлян, а не стибрены втупую. Злопыхатели могут гулять лесом.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНа Евровидение в Киев приехало 60 тыс. туристов, в т.ч. 20 тыс. иностранцев
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