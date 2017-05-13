 На Евровидение в Киев приехало 60 тыс. туристов, в т.ч. 20 тыс. иностранцев

Об этом в комментарии 44.ua рассказал глава управления туризма Киевской горгосадминистрации Антон Тараненко, передает Цензор.НЕТ.
"За время проведения конкурса в Киев на Евровидение приехало около 20 тыс. иностранцев и 40 тыс. внутренних туристов", - сказал Тараненко.
"На сегодняшний день продано более 28 тыс. билетов на Евровидение-2017. Больше всего билетов продано на дневной, вечерний и гранд-финал, который состоится 13 мая", - сообщил руководитель официального билетного оператора "Concert.ua" Дмитрий Феликсов.
Он добавил, что большая часть покупателей - украинцы (61,5%), доля иностранцев - 38,1%. На втором месте по количеству купленных билетов идет Великобритания (8,5%), на третьем - Германия (4,6%).
Отмечается, что выручка от реализации билетов на "Евровидение-2017" составляет более чем 35 млн грн.
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Экспрессы подкатывали к двенадцати васюкинским вокзалам, высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей. Уже небо запылало от светящихся реклам, когда по улицам города провели белую лошадь. Это была единственная лошадь, уцелевшая после механизации васюкинского транспорта. Особым постановлением она была переименована в коня, хотя и считалась всю жизнь кобылой. Почитатели шахмат приветствовали ее, размахивая пальмовыми ветвями и шахматными досками. - Не беспокойтесь, - сказал Остап, - мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил..........
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кому-то понятно, что эта фея хотела сказать?
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Сие невозможно).
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пока не отобрали
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А теперь по существу Ваших зрадофильських, саркастических утверждений: Цитата:"выручка от реализации билетов на "Евровидение-2017" составляет более чем 35 млн грн" Кличко выделил на конкурс 225 млн. грн. "Кінчай, батьку, торгувати, бо вже нема чим здачі давати".
1. Если Вы имеете информацию и пишите о выделенной суме ( в 225 млн.) то разумно поинтересоваться на что конкретно выделена эта сума. Не так ли...?
Читаем: На организацию международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве власти столицы выделили 200 млн грн."Часть расходов, которую взял город, - это 200 млн гривен. Мы выделили эти средства. Эти средства идут на организацию", - сказал он. (Кличко)
"Еще больше денег выделяется на обустройство территории, на инфраструктуру, в которую мы вкладываем большие средства. Будет сделан Воздухофлотский проспект, много гостей будет прилетать в "Жуляны" (аэропорт "Киев". - ред.). Также территория возле проведения Евровидения будет обустроена. Планируется много работ для озеленения, благоустройства территорий", - рассказал мэр.
Источник: http://censor.net.ua/n427515
Как видите эти деньги пошли на обустройство инфраструктуры города, по сути для Киева и киевлян. И таковы средства на благоустройство города, выделяются из года в год постоянно не зависимо от конкурсов. И если киевские власти к приезду гостей выделили вне очереди дополнительные деньги для обустройства Киева то гости уедут а проделанная работа по благоустройству останется.То в чем "зрада"?
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Зато в окрестных подъездах наблюдаются потоки совсем иного рода. Организаторы не обеспечили мероприятие должным количеством мобильных туалетных кабинок, и гости вынуждены использовать в качестве мест для уединения дворы и подъезды окрестных домов. Данилко, который проживает неподалеку от фан-зоны, как раз оказался в числе пострадавших.Человеческую физиологию не переделаешь, поэтому гостей фестиваля можно понять, однако стоит отметить, что общеевропейское мероприятие создает имидж стране, а теперь, благодаря недальновидности властей, Украина становится этаким отхожим местом Европы, где справлять нужду в подъездах - норма жизни.
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нужно ему помочь, обязательно!...
если наши не дураки - НУЖНО РАСКРУТИТЬ ТЕМУ ЭТОГО ПОДХУЙЛОВНИКА, ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ!...)
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А в остальном все нормально - деньги потрачены хоть с какой-то пользой для киевлян, а не стибрены втупую. Злопыхатели могут гулять лесом.
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