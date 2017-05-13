 Среди боевиков растет недоверие к командованию, - ГУР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО.
В рядах боевиков растет уровень коллективного недоверия личного состава к командованию соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в первую очередь к русским офицерам, которые подозреваются в махинациях с денежным обеспечением, причастности к хищению оружия и другого военного имущества, а также связанные с местным криминалитетом.
"С начала мая в поселке Голубивка Луганской области увеличилось количество случаев столкновений между военнослужащими ВС РФ и представителями т.н. "казацких формирований". Имеют место факты отказа выполнять "казацким" командованием приказов российских офицеров, обвиняемых в хищении финансирования и несовершенном командовании, что приводит к неоправданным потерям личного состава и техники", - сообщает ГУР.
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В смысле купить сувенир в Киеве повезти на мацькву и там разбить. Дык, лучше пару сотен разобьёт, всё выгода нашим торгошам.
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нужно ему помочь, обязательно!...
если наши не дураки - НУЖНО РАСКРУТИТЬ ТЕМУ ЭТОГО ПОДХУЙЛОВНИКА, ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ!...)
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кацапы-вымирающее племя,даю на все про все лет 10.
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Компьютерный Вирус "Русский Мир" -
1. Шифрует файлы так, что не расшифруются
2. Требует биткоинный эквивалент двух бутылок водки
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Предприниматели Керчи боролись с бендеровцами, а пришли китайцы
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РАСЕЯ- наша КОРОВА и мы её ДОИМ.
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Все спрашивают какой будет война. США вырубят в РФ компы,связь,эл-во, в центре Москвы появится спецназ врага (как при Саддаме)на все дня 3.
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п'ятниця, 12 травень 2017, 0:31
Мешканці Херсона вшанували українських героїв, які захищали свою землю від російського окупанта.
Акція у Херсоні. Фото:facebook
Поки частина населення ще підтримує кремлівську акцію "Безсмертний полк", інша частина вшановує українських героїв, які загинули в теперішній війні проти російського агресора. Про це написала Надія Янішевська у групі "Патріоти України - єднаймося" у Facebook, передають Патріоти України.
"Вчора в Херсоні люди вийшли з фотопортретами загиблих воїнів АТО. Респект вам, Херсонці!"- підписала вона світлину.
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Ещё немного и они начнут называть себя свинособаками
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События Крыма @SobitiyaKrima
"Власти" Симферополя возлагают большие надежды на похоронную ярмарку http://dlvr.it/P7L8D0
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От Мариуполя до Лондона: в сети собрали самые громкие угрозы главаря ДНР
"Если линия фронта через 10 дней будет под Славянском, то это и будет госграницей. Через 50 дней мы можем быть под Харьковом. Знаете, это линия фронта, а линия фронта двигается. А наша настоящая госграница может проходить и по Днестру".
"Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (подконтрольных Киеву территорий. - Ред.) - это наша коллективная задача".
"Сейчас пошел отсчет. Каждый день - это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней - и государство практически перестанет существовать".
"Наши воинские соединения готовы взять штурмом Киев".
"В Одессу мы придем как хозяева, и в Николаев, и в славную Каховку".
Поскольку ни одно из вышеперечисленных обещаний выполнить так и не удалось, то Захарченко "замахнулся" на столицы западных держав.
"Я сейчас не говорю [захватить] Киев. На самом деле нужно брать даже не Берлин. Нужно его пройти и взять Британию всю как таковую. Все зло нашей российской судьбы - это англосаксы. Если мы возьмем Британию, то наступит золотой век России".
"Как бы нам сейчас тяжело ни приходилось, какие бы тяготы и трудности мы ни переносили, рано или поздно все это закончится победой. Я уверен, что свою победу мы отметим вместе. Пускай это будет в Варшаве, Берлине, Нью-Йорке".
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