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 Политика Украины, Происшествия
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 Среди боевиков растет недоверие к командованию, - ГУР

В российских оккупационных войсках среди личного состава наблюдается усиление напряженности в отношениях из-за углубления противоречий между кадровыми военными ВС РФ и другими категориями военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО.

В рядах боевиков растет уровень коллективного недоверия личного состава к командованию соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в первую очередь к русским офицерам, которые подозреваются в махинациях с денежным обеспечением, причастности к хищению оружия и другого военного имущества, а также связанные с местным криминалитетом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы, не сдавшиеся в плен, с оружием и знаменами будут выпущены к месту дислокации основных сил АТО, - Семенченко

"С начала мая в поселке Голубивка Луганской области увеличилось количество случаев столкновений между военнослужащими ВС РФ и представителями т.н. "казацких формирований". Имеют место факты отказа выполнять "казацким" командованием приказов российских офицеров, обвиняемых в хищении финансирования и несовершенном командовании, что приводит к неоправданным потерям личного состава и техники", - сообщает ГУР.
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Болгарский участник Евровидения Кристиан Костов пообещал разбить свой приз в Москве
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В смысле купить сувенир в Киеве повезти на мацькву и там разбить. Дык, лучше пару сотен разобьёт, всё выгода нашим торгошам.
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в смысле оно так презирает приз, который точно получит!..) на украинском евровидении, что поползет в мацкву и разобьет этот приз там, В ЗНАК ПРЕЗРЕНИЯ....
нужно ему помочь, обязательно!...
если наши не дураки - НУЖНО РАСКРУТИТЬ ТЕМУ ЭТОГО ПОДХУЙЛОВНИКА, ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ!...)
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Ну нехай разбивает, а европейцы и все прогрессивное человечество посмотрят на подхуйловника с ордынскими лайками и забанят контракты на выступления в Европе и гастроли по цивилизованным странам, будет чумазый в подпевках у киркорова и лолиты по крыму колесить, из масквы даже назад в българию не пустят...
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дикари друг друга поубивают,дайте им только время.
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за своих волнуешься ордынец ?
кацапы-вымирающее племя,даю на все про все лет 10.
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Количество беженцев от рузьке мира в Украину приближается к 2 млн , даже зэки отказываются ехать в дырявый рай .
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Да ? От бы хоть одним глазком глянуть на уголовников этих .
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"Бизнесмены" это ихтамнеты , которым надо отдавать кредиты на Пидороссии ? Я тоже о таких слыхал . Они тут участвуют в "схемах" , а потом их грузом 200 везут обратно в Пидорашку .
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Конечно , что мнение нулевого троля из-под прокси , очень важно для нас . Держи ещё 11.80 и продолжай писать , казламордая свинособака .
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И еще раз набери говна в рот и плюнь клоун.У тебя смена когда кончается говнотроль?
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Состояние для кацапа - это фанфурик бояры . Консалтингом они могут называть разве что сдачу своего зада в аренду очередному Маге .А побаловать себя рюзьке свиньи могут только пересаживаясь на бутылки разных кадыровцев .
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"Мага ,весь заросший до глаз с ловкостью борца проскользнул под рукой заСрахи...."
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Да х.ер на них, животных. Зато у нас прям уважение к командованию растет с геометрической прогрессией
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Dmitry Dibenko‏ @DmitryDibenko 11 ч.11 часов назад
Компьютерный Вирус "Русский Мир" -
1. Шифрует файлы так, что не расшифруются
2. Требует биткоинный эквивалент двух бутылок водки
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https://www.youtube.com/watch?v=Cx7m0IBvYcY

Предприниматели Керчи боролись с бендеровцами, а пришли китайцы
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pani Walewska‏ @pani_walewska 3 ч.3 часа назад
Все спрашивают какой будет война. США вырубят в РФ компы,связь,эл-во, в центре Москвы появится спецназ врага (как при Саддаме)на все дня 3.
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Нехай вору\ют кацапские офицеры, посылают на неоправданные атаки и т.д. Пущай делают. Их надо поощрять в этом. Из спецфонда .
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"Люди вийшли з фотопортретами загиблих воїнів АТО. Респект вам, херсонці!", - блогер (фотофакт)

п'ятниця, 12 травень 2017, 0:31

Мешканці Херсона вшанували українських героїв, які захищали свою землю від російського окупанта.

Среди боевиков растет недоверие к командованию, - ГУР - Цензор.НЕТ 3107

Среди боевиков растет недоверие к командованию, - ГУР - Цензор.НЕТ 5905
Акція у Херсоні. Фото:facebook

Поки частина населення ще підтримує кремлівську акцію "Безсмертний полк", інша частина вшановує українських героїв, які загинули в теперішній війні проти російського агресора. Про це написала Надія Янішевська у групі "Патріоти України - єднаймося" у Facebook, передають Патріоти України.
"Вчора в Херсоні люди вийшли з фотопортретами загиблих воїнів АТО. Респект вам, Херсонці!"- підписала вона світлину.
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Это и есть наш план Б по их утилизации? И это после трех лет?
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То есть они должны убить друг друга и мы победим. Ясно
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А существует ли какой-то рейтинг доверия или недоверия к нанему правительству наших ВСУ к нашему правительству и орды к своему правительству?Думаю что результат был-бы не в нашу пользу.Но с к счастью наши ВСУ воюют не за правительство а за Украину и развернись они на Киев им было бы за что спрсить правительство страны.Вот почему н кто незаинтересован в освобождении Украины ведь им придется отвечать за свои деяния,а пока война то патриотам страны не до них.
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Ну якщо це сказала українська розвідка................... то так воно і є..................
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Аааа!!! Ы в тексте морська піхота Україн!Ы! это что???
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А камни с неба все падали и падали...

События Крыма‏ @SobitiyaKrima

"Власти" Симферополя возлагают большие надежды на похоронную ярмарку http://dlvr.it/P7L8D0
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Долбо#бам нет покоя....


От Мариуполя до Лондона: в сети собрали самые громкие угрозы главаря ДНР

"Если линия фронта через 10 дней будет под Славянском, то это и будет госграницей. Через 50 дней мы можем быть под Харьковом. Знаете, это линия фронта, а линия фронта двигается. А наша настоящая госграница может проходить и по Днестру".

"Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (подконтрольных Киеву территорий. - Ред.) - это наша коллективная задача".

"Сейчас пошел отсчет. Каждый день - это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней - и государство практически перестанет существовать".

"Наши воинские соединения готовы взять штурмом Киев".

"В Одессу мы придем как хозяева, и в Николаев, и в славную Каховку".

Поскольку ни одно из вышеперечисленных обещаний выполнить так и не удалось, то Захарченко "замахнулся" на столицы западных держав.

"Я сейчас не говорю [захватить] Киев. На самом деле нужно брать даже не Берлин. Нужно его пройти и взять Британию всю как таковую. Все зло нашей российской судьбы - это англосаксы. Если мы возьмем Британию, то наступит золотой век России".

"Как бы нам сейчас тяжело ни приходилось, какие бы тяготы и трудности мы ни переносили, рано или поздно все это закончится победой. Я уверен, что свою победу мы отметим вместе. Пускай это будет в Варшаве, Берлине, Нью-Йорке".
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межвидовая борьба и естественный отбор. фсё по дарвину - из фсех животных, к обезьянам ближе фсего стоят руцкие ваенные и боевики )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСреди боевиков растет недоверие к командованию, - ГУР
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