 Порошенко создал в Украине еще одну ВГА

Как сообщает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Торецке Донецкой области.
"На выполнение закона Украины О военно-гражданских администрациях постановляю: образовать военно-гражданскую администрацию в городе Торецк Донецкой области. Руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателю Донецкой областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации", - сказано в указе.
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