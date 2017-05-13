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 Порошенко создал в Украине еще одну ВГА

указ

Военно-гражданская администрация будет работать в Торецке

Как сообщает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Торецке Донецкой области.

"На выполнение закона Украины О военно-гражданских администрациях постановляю: образовать военно-гражданскую администрацию в городе Торецк Донецкой области. Руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателю Донецкой областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации", - сказано в указе.

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