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 Политика Украины
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Все про:выборы (21726) Охендовский (286) ЦИК (2777) ОПОРА (113) Айвазовская Ольга (66)

 Затягивание с обновлением состава ЦИК ставит под угрозу выборы 2019 года, - ОПОРА

Политические силы имели шанс гарантировать конкурентные и открытые правила после выборов 2014 года. Но политики об этом не думали не только стратегически, но и в среднесрочной перспективе.

Вопрос кадрового назначения членов ЦИК будет влиять на рост недоверия к избирательному процессу и процедурам, а как следствие - к результатам выборов 2019 года. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в статье для ZN.UA координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"На фоне врученного детективами НАБУ сообщения о подозрении действующему главе комиссии Михаилу Охендовскому бездеятельность парламента и неактивность президента загонять в тупик институциональную подготовку судьбоносных для Украины выборов 2019 года", - пишет Айвазовская.

По ее словам, 1 июня 2014 года истек 7-летний срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК. Чтобы ЦИК законно установила результаты президентских выборов, которые должны состояться 25 мая, парламент изъял из профильного закона "О Центральной избирательной комиссии" прямой запрет принимать участие в заседаниях членам комиссий, срок полномочий которых закончился. Но состав ЦИК не обновлен до сих пор. Сформированная после парламентских выборов 2014 года коалиция, которая имела конституционное большинство в парламенте, не использовала подаренного историей времени на полноценную перезагрузку политической системы.

Политические игроки декларировали намерение не позднее чем в первом квартале 2015 года реформировать законодательство о парламентских и местных выборах на основе пропорциональной системы с открытыми списками. Однако, как стало понятно позже, об этом не думали не только стратегически, но и в среднесрочной перспективе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс выборов в ОРДЛО породит кровопролитие, - Айвазовская

"Коалиция имела шансы до начала прогнозируемого политического кризиса принять ряд законодательных и институциональных изменений, которые стали бы гарантией политической безопасности для ныне уже бывших партнеров. Конкурентные и открытые правила избрания власти являются одной из таких. А честная и качественная ЦИК могла бы гарантировать объективный результат любых выборов. Впрочем, украинская власть, то есть большинство, редко думает о том моменте, когда приходится переходить в лагерь оппозиции", - считает Айвазовская.

По ее мнению, глава государства удачно перебросил ответственность на парламент, который в весьма удобный способ для сохранения лица всех участников процесса поставил вопрос на тормоз. Если в 2015 году и народные депутаты и общественность критиковали, обращались с заявлениями, призвали президента наконец внести представление в Верховную Раду, то сегодня мяч уже на половине поля парламентариев, а результата как не было, так и нет. "Это называется диверсификация рисков и ответственности".

"Крайне важным является не только перезагрузка комиссии, но и ее институциональная реформа, которая сегодня невозможна. Речь идет об обеспечении открытости и подотчетности работы ЦИК, качественной текущей коммуникации с обществом, реформировании избирательного законодательства, а также об ИТ-безопасности, что является ключевым трендом на выборах даже для стран, которые относятся к устойчивым демократиям", - констатировала Айвазовская.
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Офшорные барыги хотят себя законсервировать,уж очень им нравится корыто власти ....
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Вибори не в 19-му,а в цьому році,бо за два роки стабілізець перейде в п.здець
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Пишіть всіх не тільки Петька .Ахметка, Абрамовичи,Фирташив Пинчукив и вся олихаргическая шваль каторая катается по Англиях и Америках и т.д. Депутатики и страници писать нестанет и забили Януковича и Азирова всех ВОРОВ нада помнить которие пришли красть, за наших людей корумпированих и продажних.
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усе робиться для того щоб петькін орденоносець охендровський висмоктав з дербюджету якнайбільше. у квітні цей уголовник заробив понад 100 тисяч. таке можливе лише в повністю їбанут..й державі.
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Хотят, чтоб пришол 'опоблок ПР' банда кремлевска делает все, чтоб виграть вибори за деньги как 25 лет делают .Снова сеят гречку будут и по пятаку народу давать. А в парламенте кто половину кремля за денюшки пришло и блокируют все.Олихаргиские клани .
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Зміниться тут не більше ніж зі зняттям недоторканності.

І до речі, як я бачу, більшість людей готові голосувати лише за відомих політиків чи олігархів.
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если подсчет голосов честный, то результат выдается практически мгновенно и совпадает с данными экзит полов,последний пример-франция.
у нас считают неделями.
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Якщо таке відбувається - значить Петрові це вигідно..
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ЦИК как и Конституционный суд обязаны быть избирательными органами и из этого обязана начинаться любая избирательная кампания а не выбрана заинтересованым кругом депутатских фракций.А на выборы должны выходить люди а не партии которые после выборов должны кучковаться по партиям.
Народ избирает члена партии а отстранить его может исключительно партия а не те кто его избрали хоть бы собрали подписи про отзыв и все население Украины.Да и пока в избирательных бюлетнях небудет графы ,,ПРОТИВ ВСЕХ,, этг будет нарушением Конституции Украины относительно права выбора.Ведь если Я нехочу голововать ЗА тех кого мне навязывает Государство то у мены нет права выбора,тоесть голоса потому что нету пункта ,,Против Всех,,.
Так что как не крути все наши избранники по ,,Конституции Украины,, оказываются нелегитивными и за свои деяния не несут ответ.Вот почему все так нагло и открыто все берут взятки а суды открыто оправдывают очевидные преступления.
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У валцмана є кишенькові хлопчики : ЦВК, НАБУ, САП та інші пгокугоги. Не кажучи за валцмануту фракцію в парламенті.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗатягивание с обновлением состава ЦИК ставит под угрозу выборы 2019 года, - ОПОРА
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