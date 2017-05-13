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Все про:задержание (5635) Конституция (1966) Москва (2886) Россия (70408)

 В центре Москвы задержали активистов за чтение Конституции

В числе задержанных Ильдар Дадин.

В центре столицы России Москвы, на Красной площади, задержали не менее 10 активистов, читали вслух текст Конституции страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Среди задержанных - и известный в России активист Ильдар Дадин, говорится в сообщении на сайте «ОВД-инфо», который отслеживает действия правоохранительных органов в России. Он стал единственным в России лицом, осужденным и заключенным по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий.

По ним составляют административные протоколы о нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, сообщается на сайте. В случае признания виновными это грозит штрафом на сумму от 10 до 20000 рублей (сейчас это от более 4600 до почти 9300 гривен) или принудительными работами на срок до 40 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан организатор титушек, избивавших ветеранов АТО в Днепре, - Нацполиция

Ильдар Дадин неоднократно проводил мирные акции протеста против президента России Владимира Путина без официального разрешения. Он был приговорен к заключению в декабре 2015 года по противоречивым законом, ввел уголовную ответственность за участие в более чем одной несанкционированной акции в течение 180 дней. В феврале этого года его освободили после того, как Верховный суд России отменил его приговор и указал закрыть дело
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Может маЦковские полицаи перепутали "Конституцию" и "Проституцию" (из за ограниченного словарного запаса) ?
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Ватники! Отгадайте загадку. Столица России в 2050-ом году? Слово из пяти букв. На П начинается, на Н заканчивается.
Ответ. Дебилы ватные, это не Путин. Это Пекин.
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Украина к тому времени будет частью европейского халифата все будут ходить в парандже и читать коран
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В самый раз напомнить х*йлоботу его место.
В центре Москвы задержали активистов за чтение Конституции - Цензор.НЕТ 7334
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в Украине всё нормально...
а расее идут дожди...
вам самим не тошно от этих говностей ?
у нас патриотов гнобят и сажают,при этом
рука на груди под гимн и вышиванка...
блевать хочется...
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Наверное, конституция в рассее - это запрещенная литература, подпадающая под статьи об экстремизме и терроризме.
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Да в рассее скоро уже Россия станет запрещенной организацией. )))
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Скоро будут организовываться в тайные кружки "Любителей читать Конституцию" и с упоением, прикрыв томно глаза, наслаждаться красотой слога и преступной правильностью Прав и Свобод.
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В центре Москвы задержали активистов за чтение Конституции
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Во-во! Нефиг запрещенную литературу читать! Лучше пусть разучивают хоровое пение нового гимна РФ: "Боже, Хуйла храни!"
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Разрешено только пить лечебный бояришник. Грамотные только в думе.
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конституция подрывает устои феодально-крепостной росии и следующим указом педофильный царек ее попросту отменит
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Опять пятая колонна разжигает... Куда смотрят органы правопорядка? Доколе?!
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Холопы думали экстримистскую литературу читать
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Пора в Мордоре сжигать её на площади, как вредную и противоречащую основному направлению развития Страны Подхуйловия.
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Красота....десь в степах на півдні нашої країни.В центре Москвы задержали активистов за чтение Конституции - Цензор.НЕТ 5586
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надо на красной площади сделать столб позора и привязывать одних кацапов читающих конституцию а другие будут какашками забрасывать таким образом наказластане будет баланс
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Сродни,тому,как бацка запретил своим в ладоши хлопать.
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Ватники! Отгадайте загадку. Столица России в 2050-ом году? Слово из пяти букв. На П начинается, на Н заканчивается.
Ответ. Дебилы ватные, это не Путин. Это Пекин.
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В центре Минска задержали активистов за чтение... просто за чтение.
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Взагалі, то у нас тут уже давно електронний уряд. У всі декларації та майно чиновників доступні для перегляду ОНЛАЙН !!
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Кацапы совсем охренели, конституцию им подавай.
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Интересно, был бы такой же эффект, если бы они стали читать "Боже царя храни" или труды чЛенина?
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По китайски "здравствуйте" будет "Ни хао". Так, на всякий случай.
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Та шо там читать? Це вже пи"дець. Тепер я вже НІЧОМУ не здивуюсь...В центре Москвы задержали активистов за чтение Конституции - Цензор.НЕТ 7546
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Побядители
Макеевка:
В центре Москвы задержали активистов за чтение Конституции - Цензор.НЕТ 4233

и... тоже Макеевка (шахта им. Кирова):
В центре Москвы задержали активистов за чтение Конституции - Цензор.НЕТ 9232
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таке утнули, канстітуцію читать!
растрєлять, к євгєнії марковнє!
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Интересно "чтение конституции" - это призыв к терроризму или оскорбление чувств верующих?
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Есть нормы и правила поведения в общественных местах,а эти их грубо нарушили,чем вызвали вызов общественному порядку,на замечание не реагировали, злостно неповиновались, в дерзкой, оскорбительной форме цитировали вырванные из контекста фразы, прав на официальное толкование законодательства предоставить не предоставили, образование экспертов отсутствует, покаяние и раскаяние в содеянном также отсутствует, даже наоборот, не каются и пытаются спекулировать на своем правонарушении , вызвать общественный резонанс, ловчат и изворачиваются с целью уйти от ответственности. Ранее привлекались за аналогичные деяния
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читали и смотрели только не конституцию а журнал "только для мужчин" Порнография это спутник американского империализма
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Поэма пощечин

Одна ты на свете, одна ты такая!
Гимн России

Россия - страшная страна
Безжизненных полей.
Бывали хуже, чем она,
Но не было подлей.
Пусть много где плохи дела
И мрази нет числа,
Россия - это полюс зла,
И это - компас зла.
Как безошибочен магнит
От полюса вдали,
Так и Россию зло манит
В любом краю Земли.
Ни разу черное нутро
Ее не подвело:
Все, что она клеймит - добро,
Что защищает - зло.
Любезна ей любая гнусь,
Да что и взять, скажи,
С укравшей даже имя "Русь"
Страны тотальной лжи?
Там все фальшивка, все вранье,
Там все наоборот,
За унижение свое
Там борется народ.
И пусть свое - с чего бы вдруг
Таких, как он, жалеть,
Но он мечтает всех вокруг
Загнать под ту же плеть!
Из века в век - все та же хмарь,
Все тех же харь угар,
И царь, и псарь, и пономарь -
В России все - кошмар.
Дебелых баб нетрезвый храп,
Да танцы на гробах.
Мечтает не о воле раб,
А о своих рабах.
Хоть покажи ему весь свет,
Он славит только мрак.
России оправданья нет,
Россия - это рак.
И эта опухоль, ползя,
Стремится все растлить,
А исцелить ее нельзя,
Лишь только - удалить.
В России нету ничего,
Что б стоило сберечь!
Нес лишь неволи торжество
Народам русский меч.
Кого вы славите стократ,
Победами гордясь?
Не хану ль нареченный брат
Ваш благоверный князь?
На Куликовом поле строй
Ломился сквозь камыш -
Кто ж тот, кому служил герой?
Не хан ли Тохтамыш?
Кровь Новгорода, кровь Твери,
Ливонской кровь войны;
Вы в Беларуси, упыри,
Сгубили полстраны,
И заглушал победный гром
Младенцев польских крик,
Суворовским "богатырем"
Насаженных на штык.
Своих, чужих не счесть могил,
Где водружали флаг
Кутузов-старый педофил
Да Жуков-вурдалак.
Какой сосед ваш - хоть один! -
Не пострадал от вас?
Швед? Финн? Литвин? Туркмен? Румын?
Япония? Кавказ?
Что, кроме смерти и плетей,
Вы миру принесли?
Своим умом вы и лаптей
Придумать не смогли!
Вам итальянец возводил
Дворец германских шлюх,
Там даже рядом не бродил
Ваш пресловутый дух.
Вас дойч лечил, француз учил,
Бритт делал вам чертеж,
В награду ж каждый получил
Презрение и ложь.
И все дары свободных стран
Служили лишь тому,
Чтоб ваш очередной тиран
Мог укрепить тюрьму.
Не апеллируйте к стихам,
Восславившим зарю:
И Пушкин ваш - холуй и хам,
Лизавший зад царю.
"Клеветникам" ответ строча,
Карателей любя,
Навеки маску палача
Надел он на себя.
Какой писатель и поэт
Из ваших не был рад
Воспеть любой имперский бред -
"На Польшу!" "На Царьград!"?
Аж Бродский - вашею страной
Прочь изгнанный еврей! -
Плевался русскою слюной
В "хохлов" из-за морей.
Россия - как анти-Мидас,
Несущий дар-клеймо:
Что тронет - превратит тотчас
Не в злато, а в дерьмо.
Насколько был бы лучше мир,
Когда бы не она -
Страна-позор, страна-вампир,
Треклятая страна!
Однако даже упырям
Положен свой конец,
Уже приблизился к дверям
Ваш роковой гонец.
России, сгнившей изнутри,
Настанет страшный суд,
И ни псари, ни псалтыри
Вас больше не спасут.
Когда над вами грянет гром
В час яростной грозы,
Никто не вспомнит вас добром
И не прольет слезы.
На протяженье сотен лет
Лишь гнусности творя,
Вы задолбали целый свет,
Цензурно говоря.
Повсюду лез ваш страшный сброд,
Твердя -"я старший брат!",
И будет ныне всякий род
Кончине вашей рад.
И ваше имя слово "гунн"
Заслуженно затмит
В значенье: вор, насильник, лгун,
Холуй, палач, бандит.
Как сгинете навеки вы,
Вздохнет свободно мир
И на развалинах Москвы
Устроит светлый пир.

Юрий Нестеренко
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так ведь у них экстремисткая литература запрещена же , или я не прав?
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Конституция мордора противоречит основному закону мордора.


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Ну и правильно! Если каждый россиянин, вместо того, чтобы наносить пользу государству, и лично, - президенту, начнёт ещё своими правами интересоваться, то что же это получится? Анархия какая-то... Ату их!
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вадим‏ @TroshV 11 ч.11 часов назад
ГДЕ ГОСУДАРСТВО?убийства раследуют журналисты,воюют добровольцы,армию снабжают волонтеры,правду отстаивают активисты
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Нечего читать запрещенную экстремистскую литературу. Пусть лучше под власовской тряпкой маршируют (нацистская символика в Украине запрещена). И вообще:
В центре Москвы задержали активистов за чтение Конституции - Цензор.НЕТ 3904
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За чтение конституции- в каталашку. За телефон в церкви- 3,5 года условно. Про царя скажешь, что ворон и кошек любил стрелять- оскорбляешь чувства некрофилок всяких. Там "Шарли" учудило недавно: Кадырова изобразило очень непристойно. Наверно войну объявят. Не будет же Макрон извиняться...
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Архаическому криминальному государстиву России Конституция не нужна, поскольку действия чиновников там определяются произвольным мнением "начальства", спущенным "сверху".
Существующая Конституция России нужна гражданам России для того, чтобы прочувствовать причину отсталости страны путем сравнения своей бесправной жизни под кремлевской властью с жизнью людей в других странах, ушедших далеко вперед в экономическом и социальном развитии, жизнью, которая в гораздо большей степени определяется там ценностью прав и свобод человека.
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А тем временем на росиси:
Минимальная розничная цена на водку в России с 13 мая выросла на 7,9 процента - до 205 рублей за 0,5 литра, говорится в соответствующем приказе Минфина.
Дела хреновые, раз на святое спокусились. И если бы это хоть отдалено водку напоминало, а так "и если б водку гнали не из опилок..." (по В.Высоцкому)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ центре Москвы задержали активистов за чтение Конституции
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