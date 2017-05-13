 В центре Москвы задержали активистов за чтение Конституции

В центре столицы России Москвы, на Красной площади, задержали не менее 10 активистов, читали вслух текст Конституции страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода





Среди задержанных - и известный в России активист Ильдар Дадин, говорится в сообщении на сайте «ОВД-инфо», который отслеживает действия правоохранительных органов в России. Он стал единственным в России лицом, осужденным и заключенным по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий.





По ним составляют административные протоколы о нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, сообщается на сайте. В случае признания виновными это грозит штрафом на сумму от 10 до 20000 рублей (сейчас это от более 4600 до почти 9300 гривен) или принудительными работами на срок до 40 часов.



