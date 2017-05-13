 В центре Москвы задержали активистов за чтение Конституции

В центре столицы России Москвы, на Красной площади, задержали не менее 10 активистов, читали вслух текст Конституции страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Среди задержанных - и известный в России активист Ильдар Дадин, говорится в сообщении на сайте «ОВД-инфо», который отслеживает действия правоохранительных органов в России. Он стал единственным в России лицом, осужденным и заключенным по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий.
По ним составляют административные протоколы о нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, сообщается на сайте. В случае признания виновными это грозит штрафом на сумму от 10 до 20000 рублей (сейчас это от более 4600 до почти 9300 гривен) или принудительными работами на срок до 40 часов.
Ильдар Дадин неоднократно проводил мирные акции протеста против президента России Владимира Путина без официального разрешения. Он был приговорен к заключению в декабре 2015 года по противоречивым законом, ввел уголовную ответственность за участие в более чем одной несанкционированной акции в течение 180 дней. В феврале этого года его освободили после того, как Верховный суд России отменил его приговор и указал закрыть дело
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Ответ. Дебилы ватные, это не Путин. Это Пекин.
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а расее идут дожди...
вам самим не тошно от этих говностей ?
у нас патриотов гнобят и сажают,при этом
рука на груди под гимн и вышиванка...
блевать хочется...
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Во-во! Нефиг запрещенную литературу читать! Лучше пусть разучивают хоровое пение нового гимна РФ: "Боже, Хуйла храни!"
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Ответ. Дебилы ватные, это не Путин. Это Пекин.
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https://www.youtube.com/watch?v=lx4y3KBvhpE
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Макеевка:
и... тоже Макеевка (шахта им. Кирова):
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растрєлять, к євгєнії марковнє!
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Одна ты на свете, одна ты такая!
Гимн России
Россия - страшная страна
Безжизненных полей.
Бывали хуже, чем она,
Но не было подлей.
Пусть много где плохи дела
И мрази нет числа,
Россия - это полюс зла,
И это - компас зла.
Как безошибочен магнит
От полюса вдали,
Так и Россию зло манит
В любом краю Земли.
Ни разу черное нутро
Ее не подвело:
Все, что она клеймит - добро,
Что защищает - зло.
Любезна ей любая гнусь,
Да что и взять, скажи,
С укравшей даже имя "Русь"
Страны тотальной лжи?
Там все фальшивка, все вранье,
Там все наоборот,
За унижение свое
Там борется народ.
И пусть свое - с чего бы вдруг
Таких, как он, жалеть,
Но он мечтает всех вокруг
Загнать под ту же плеть!
Из века в век - все та же хмарь,
Все тех же харь угар,
И царь, и псарь, и пономарь -
В России все - кошмар.
Дебелых баб нетрезвый храп,
Да танцы на гробах.
Мечтает не о воле раб,
А о своих рабах.
Хоть покажи ему весь свет,
Он славит только мрак.
России оправданья нет,
Россия - это рак.
И эта опухоль, ползя,
Стремится все растлить,
А исцелить ее нельзя,
Лишь только - удалить.
В России нету ничего,
Что б стоило сберечь!
Нес лишь неволи торжество
Народам русский меч.
Кого вы славите стократ,
Победами гордясь?
Не хану ль нареченный брат
Ваш благоверный князь?
На Куликовом поле строй
Ломился сквозь камыш -
Кто ж тот, кому служил герой?
Не хан ли Тохтамыш?
Кровь Новгорода, кровь Твери,
Ливонской кровь войны;
Вы в Беларуси, упыри,
Сгубили полстраны,
И заглушал победный гром
Младенцев польских крик,
Суворовским "богатырем"
Насаженных на штык.
Своих, чужих не счесть могил,
Где водружали флаг
Кутузов-старый педофил
Да Жуков-вурдалак.
Какой сосед ваш - хоть один! -
Не пострадал от вас?
Швед? Финн? Литвин? Туркмен? Румын?
Япония? Кавказ?
Что, кроме смерти и плетей,
Вы миру принесли?
Своим умом вы и лаптей
Придумать не смогли!
Вам итальянец возводил
Дворец германских шлюх,
Там даже рядом не бродил
Ваш пресловутый дух.
Вас дойч лечил, француз учил,
Бритт делал вам чертеж,
В награду ж каждый получил
Презрение и ложь.
И все дары свободных стран
Служили лишь тому,
Чтоб ваш очередной тиран
Мог укрепить тюрьму.
Не апеллируйте к стихам,
Восславившим зарю:
И Пушкин ваш - холуй и хам,
Лизавший зад царю.
"Клеветникам" ответ строча,
Карателей любя,
Навеки маску палача
Надел он на себя.
Какой писатель и поэт
Из ваших не был рад
Воспеть любой имперский бред -
"На Польшу!" "На Царьград!"?
Аж Бродский - вашею страной
Прочь изгнанный еврей! -
Плевался русскою слюной
В "хохлов" из-за морей.
Россия - как анти-Мидас,
Несущий дар-клеймо:
Что тронет - превратит тотчас
Не в злато, а в дерьмо.
Насколько был бы лучше мир,
Когда бы не она -
Страна-позор, страна-вампир,
Треклятая страна!
Однако даже упырям
Положен свой конец,
Уже приблизился к дверям
Ваш роковой гонец.
России, сгнившей изнутри,
Настанет страшный суд,
И ни псари, ни псалтыри
Вас больше не спасут.
Когда над вами грянет гром
В час яростной грозы,
Никто не вспомнит вас добром
И не прольет слезы.
На протяженье сотен лет
Лишь гнусности творя,
Вы задолбали целый свет,
Цензурно говоря.
Повсюду лез ваш страшный сброд,
Твердя -"я старший брат!",
И будет ныне всякий род
Кончине вашей рад.
И ваше имя слово "гунн"
Заслуженно затмит
В значенье: вор, насильник, лгун,
Холуй, палач, бандит.
Как сгинете навеки вы,
Вздохнет свободно мир
И на развалинах Москвы
Устроит светлый пир.
Юрий Нестеренко
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ГДЕ ГОСУДАРСТВО?убийства раследуют журналисты,воюют добровольцы,армию снабжают волонтеры,правду отстаивают активисты
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Существующая Конституция России нужна гражданам России для того, чтобы прочувствовать причину отсталости страны путем сравнения своей бесправной жизни под кремлевской властью с жизнью людей в других странах, ушедших далеко вперед в экономическом и социальном развитии, жизнью, которая в гораздо большей степени определяется там ценностью прав и свобод человека.
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Минимальная розничная цена на водку в России с 13 мая выросла на 7,9 процента - до 205 рублей за 0,5 литра, говорится в соответствующем приказе Минфина.
Дела хреновые, раз на святое спокусились. И если бы это хоть отдалено водку напоминало, а так "и если б водку гнали не из опилок..." (по В.Высоцкому)
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