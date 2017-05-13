 Агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинги Украины со стабильным прогнозом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как говорится в сообщении агентства, такой уровень отражает необходимость для Украины в обозримом будущем выплачивать значительные долговые суммы, а также политические вызовы и блокаду на востоке страны, замедляет экономический рост и влиять на состояние экономики.
По оценке агентства, уровень напряженности с Россией и, как говорится в пресс-релизе, "квази-сепаратистскими регионами" на востоке ухудшилось от времени предыдущей оценки.
Но тот факт, что на следующие 12 месяцев правительство Украины сохранит доступ к поддержке официальных кредиторов, дает основания выразить стабильный прогноз, говорится в сообщении.
В конце апреля еще одно из ведущих международных рейтинговых агентств Fitch тоже подтвердило свой суверенный долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со "стабильным" прогнозом.
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По оценке агентства, уровень напряженности с Россией и, как говорится в пресс-релизе, "квази-сепаратистскими регионами" на востоке ухудшилось от времени предыдущей оценки.Источник: http://censor.net.ua/n439640
Квази?.Вот суки. нужно им экскурсию устроить в зону АТО.
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