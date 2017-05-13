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Все про:рейтинг (1076) Россия (70408) экономика (3442)

 Агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинги Украины со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «B- / B» со «стабильным» прогнозом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как говорится в сообщении агентства, такой уровень отражает необходимость для Украины в обозримом будущем выплачивать значительные долговые суммы, а также политические вызовы и блокаду на востоке страны, замедляет экономический рост и влиять на состояние экономики.

По оценке агентства, уровень напряженности с Россией и, как говорится в пресс-релизе, "квази-сепаратистскими регионами" на востоке ухудшилось от времени предыдущей оценки.

Но тот факт, что на следующие 12 месяцев правительство Украины сохранит доступ к поддержке официальных кредиторов, дает основания выразить стабильный прогноз, говорится в сообщении.

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В конце апреля еще одно из ведущих международных рейтинговых агентств Fitch тоже подтвердило свой суверенный долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со "стабильным" прогнозом.
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Сколько вам лет? 8 или уже 80? Написать такое мог или дитё неразумно, или маразматик-старичок.
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таких кого этот троль называет неудачниками 90% сейчас благодоря барыге ненажорливому сказочнику-брехуну
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стабильный прогноз это постепенное скатывание Украины в феодализм. Кругом местные царьки с дружинами с оружием из бойцов АТО.
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шо это за дружины с оружием из бойцов ато?
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а ты посмотри на местных районных царьков все ходят в окружении варягов местного разлива. Если скажешь что такого не видел и не знаешь просто не поверю.
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ты пытаешься оскорбить бойцов ато-вот шо я скажу.
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Ну до первобытно-общинного ещё далеко. Перед ним ещё рабовладельческий.
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иди зарядку с маринй делай троль шоҡоадный
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Да нет. По сравнению с рейтингом ССС в 2015-м, В- уже большой прогресс.
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насрать на всякие там рейтинговые S&P!!!сегодня они холят,а завтра хают..
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Вам может и нас рать, а для Украины - это снижение страновых рисков, которое позволяет привлекать заемные средства по более низкой цене. также влияет на оценку украинской собственности и бизнесов в сторону их повышения (при прочих равных).
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єдина причина по якій ця "економіка" ще існує це...присутність "сектору" до якого ще не добралися "шаловлівиє ручки" наших пейсорилих керманичів...так само причина того що ХУЙЛО до сих пір не приймає парад у Києві це наявність в Україні українців ... в армії на передовій патріотів...ап не тільки продажних скотів з членьштабу...ця країна існує на перекір всьому цьому пейсатому шабашу...
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Оценки из категории B - долговое обязательство обладает спекулятивным характером. Эмитент обладает возможностями по его погашению, но эти возможности очень чувствительны к неблагоприятным экономическим условиям...... И ЧЕМУ РАДОВАТЬСЯ ????? Это не самая хорошая оценка.....
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Радоваться динамике. Невозможно из ССС- перепрыгнуть в ААА.
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Пороховатники радуйтесь-наступил стабилизец.Дело Азірова продолжается.
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Пороховатники-ваш шеф по вуха в гавні,облизуйте його повільно,то шоколад для вас
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Они вообще уху ели .
По оценке агентства, уровень напряженности с Россией и, как говорится в пресс-релизе, "квази-сепаратистскими регионами" на востоке ухудшилось от времени предыдущей оценки.Источник: http://censor.net.ua/n439640
Квази?.Вот суки. нужно им экскурсию устроить в зону АТО.
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К сожалению, каждая власть достойна своего народа
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Жить становиться все веселее. Чем быстрее нарыв вскроется тем лучше.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАгентство Standard & Poor's подтвердило рейтинги Украины со стабильным прогнозом
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