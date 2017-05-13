 За сутки в зоне АТО ранены 3 военнослужащих, враг 54 раза открывал огонь, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, в течение суток, прошла, боевики 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников. Вследствие обстрелов в течение минувших суток трое военнослужащих ВС Украины получили ранения.
Приморский направление. Пророссийские незаконные вооруженные формирования вечером продолжили обстреливать опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Водяного, Павлополь, Гранитного, Гнутово, Чермалыка и Новотроицкого. Там боевики в основном использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. Кое-где вели огонь и вражеские снайперы. Кроме того, украинские позиции у Широкино попали под огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП. Из такого же вооружение противником были обстреляны опорные пункты сил АТО в районе Марьинки и Красногоровки. А около Талаковки враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм.
Донецкое направление. Пророссийские бандформирования открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм по нашим позициям в районе Новолуганского и Луганского. С 82-мм минометов били по окрестностям Авдеевки, позициям у Каменки. Эти же участки фронта, а также опорные пункты сил АТО в районе Песок, Верхнеторецкого и Новгородского боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Луганское направление. Вечером подразделения российско-террористических войск обстреляли из гранатометов различных систем украинских воинов у Новоалександровки и Крымского. Вблизи Новозвановки боевики били по позициям ВС Украины из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов и 120-мм минометов. А в районе Новотошковского незаконные вооруженные формирования применяли против наших защитников минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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