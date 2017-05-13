EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  479  11
Все про:богатство (195) декларация (960) налоговая (774) недвижимость (722) подарок (129)

 Главе ГФС в Запорожской области Кавылину подарили элитную квартиру в столице почти на 300 кв. м, - Bihus.info

Начальник Главного управления ГФС в Запорожской области Алексей Кавылин получил в подарок квартиру площадью 277 квадратных метров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект "Декларации" на Bihus.info.

Как отмечается, квартира в киевском жилом комплексе бизнес-класса "Времена года" отошла налоговику по договору дарения 29 марта 2017. Даритель не указан.

Главе ГФС в Запорожской области Кавылину подарили элитную квартиру в столице почти на 300 кв. м, - Bihus.info 01

Стоимость квартир вдвое меньшей площади без ремонта в этом ЖК на вторичном рынке начинается от 6 млн гривен.

А цена 4-комнатной квартиры, приближенной по "квадратуре" к подаренной налоговику (245 кв.м.) - достигает 16 млн гривен.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "У них генеральские погоны, но они лохи", - Ляшко о доме за 15 миллионов в Козине возле Киева. ВИДЕО

Главе ГФС в Запорожской области Кавылину подарили элитную квартиру в столице почти на 300 кв. м, - Bihus.info 02

Отметим, что вопреки Закону о предотвращении коррупции, налоговик не предоставил дополнительную декларацию с ценным подарком.

Согласно декларации за 2016, из недвижимого имущества Кавылин владел двумя гаражами в Киеве площадью 17 и 18 квадратных метров. Также он задекларировал два автомобиля Toyota Camry и Range Rover, пять дорогих часов, 170 тысяч долларов, 160 тысяч евро и более 3 миллионов гривен наличными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник ГФС задержан в Харькове при получении 5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Отметим, Главное управление ГФС в Запорожской области Алексей Кавилин возглавляет с 11 сентября 2014 года. До назначения на должность работал исполняющим обязанности начальника Главного управления Миндоходов в Запорожской области. В 2004 году Кавылин был помощником заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все задекларированное продал и подарил себе квартиру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Гройсман рассуждает о том где взять деньги для Пенсионного фонда. Ведь такие подарки в виде дорогой квартирьі и есть коррупция с которой якобьі борются в правительстве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если потрясти чиновников на наличие взяток, денег в офшорах, несоответствия имщества декларациям..., то и пенсионная реформа станет не нужной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как раз его поймут, ведь новьій дом дает усадку. Местечко хорошее - возле Батьіевой горьі, так что цена там всегда вьісокой будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну нельзя же быть таким жадным в нашем бренном мире.... Пора уже и о душе подумать... Тем более, что....Португальский прорицатель: "Третья мировая начнется 13 мая" А 13 мая это уже сегодня.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Курвы сучедэржавные народ обворовали и себе благополучие обеспечивают.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлаве ГФС в Запорожской области Кавылину подарили элитную квартиру в столице почти на 300 кв. м, - Bihus.info
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти