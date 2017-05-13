 Главе ГФС в Запорожской области Кавылину подарили элитную квартиру в столице почти на 300 кв. м, - Bihus.info

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает проект "Декларации" на Bihus.info.Как отмечается, квартира в киевском жилом комплексе бизнес-класса "Времена года" отошла налоговику по договору дарения 29 марта 2017. Даритель не указан.

Стоимость квартир вдвое меньшей площади без ремонта в этом ЖК на вторичном рынке начинается от 6 млн гривен.А цена 4-комнатной квартиры, приближенной по "квадратуре" к подаренной налоговику (245 кв.м.) - достигает 16 млн гривен.

Отметим, что вопреки Закону о предотвращении коррупции, налоговик не предоставил дополнительную декларацию с ценным подарком.Согласно декларации за 2016, из недвижимого имущества Кавылин владел двумя гаражами в Киеве площадью 17 и 18 квадратных метров. Также он задекларировал два автомобиля Toyota Camry и Range Rover, пять дорогих часов, 170 тысяч долларов, 160 тысяч евро и более 3 миллионов гривен наличными.Отметим, Главное управление ГФС в Запорожской области Алексей Кавилин возглавляет с 11 сентября 2014 года. До назначения на должность работал исполняющим обязанности начальника Главного управления Миндоходов в Запорожской области. В 2004 году Кавылин был помощником заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".