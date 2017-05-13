 "Призываем Россию прекратить волну насилия и запугивания": США отреагировали на новые обыски у крымских татар

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в письме временно поверенной в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс к председателю мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и особому представителю Председателя ОБСЕ в Украине.
"Нас беспокоят действия российских оккупационных сил в Крыму, где силы безопасности, согласно сообщениям, начали следующую волну рейдов и обысков в домах крымских татар. 8-го мая, представители служб безопасности обыскали дом Ильвера Аметова, председателя регионального Меджлиса в Судаке, они, как сообщается, жестоко избили и забрали его сына, пребывание которого пока неизвестно.
Еще один татарин Юсуф Тороз был арестован 8 мая и, очевидно, вывезен из Крыма в Россию.
"Мы призываем Россию прекратить волну насилия и запугивания крымских татар и тех, кто противостоит попытке России аннексировать Крым", - говорится в письме.
В письме Бернс также привлекла внимание к системным нарушениям прав человека на территориях, подконтрольных сепаратистам на Донбассе. В частности, призвала Россию использовать свое влияние и контроль над руководителями сепаратистов и безотлагательно освободить ученого Игоря Козловского, которого арестовали по решению так называемого трибунала, созданного подконтрольными России сепаратистами в Донецке.
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автор Fuck you Putin!!!
Товарищи «ватники»!!! Я обращаюсь к вам!!! Перестаньте хуярить
градами!!! Там люди живут!!! Понимаете? Живые люди!!! И они хотят
жить!!! А не русского мира!!! Кого вы там защищаете, русские?
Русских? Да вам на русских насрать!!! Давайте будем честными!!! У
вас русские дохнут от настойки боярышника!!! У вас русские дохнут
от передоза!!! У вас русские дохнут от бытовых драк!!! В
авариях!!! От самоубийств!!!
Смотрю я на ситуацию вокруг Авдеевки!!! И вообще, что там
происходит в Донецке!!! За русским миром смотрю!!! За Новороссией
наблюдаю!!! И охуеваю!!! Русский мир пошел в наступление!!!
Русские идут!!! Охуеть, блядь!!! Просто слов нет!!! Патронов им
накинули, блядь!!! Гранатами затарились в военторге!!! Системы
залпового огня подвезли!!! Попер русский мир вперед!!! Причём,
прошу заметить, во всей своей красе!!! Все разрушить!!! Все
разъебать!!!
Смотрю я на все это!!! И охуеваю!!! Ебанный насос, блядь!!!
Русские!!! Да вы, блядь, первые по всем показателям смертности!!!
И вдруг, вы вспомнили, что где-то есть русские!!! Которых надо
защитить!!! Блядь!!! От кого? От чего? От какой такой напасти,
блядь? От украинцев? А от себя не пробовали себя же защитить?
Снизить ту же детскую смертность у себя не пробовали? Нет? А что
так? Хуй не стоит на это? Или же, на это уже хуй забили?
Вояки ебанные!!! Вы же людей убиваете!!! Вы понимаете это? Или
нет? Сука, слов нет!!! В любом городе России русский может
получить пиздюлей от русского!!! И шансов тут на порядок больше!!!
Чем русский получит пиздюлей в любом европейском городе!!!
Смотрите статистику, ебена вошь!!! Вы в своих городах убили
русских в миллионы раз больше, чем вся Европа!!! Вместе с НАТО!!!
И США!!! И всеми Антантами за последние 100 лет!!! В миллионы,
блядь!!! Вы собственных граждан ухуярили больше чем те, кто на вас
нападал!!! Вы себя защищать не научились!!! Вы себя уважать не
научились!!! Вы к себе же так и относитесь!!! «Бей своих, чтобы
чужие боялись!!!». И вы блядь, несете этот свой ебанный русский
мир за собственные границы!!! Ебанная жизнь!!! Ебанная страна!!!
Россия!!! У тебя в чреве свои же дохнут!!! От низкой медицины!!!
От отсутствия лекарств!!! От недостатка тепла в доме мерзнут!!! От
хреновых дорог бьются насмерть!!! От безысходности подростки
вешаются!!! А адмиралы стреляют себе в висок из наградного
оружия!!! Ты где, блядь, русский мир? Хотите спасать русских?
Вперед!!! Для начала, дороги сделайте в России нормальные!!! И
минус 50К смертей русских в год на дорогах!!! Профилактика
наркомании - еще минус 300К умерших русских в год!!! Поддержка
одиноких матерей - минус первое место по количеству абортов!!!
Детские психологи - и хуяк, Россия на последнем месте по детскому
суициду!!! Что вам? Еще перечислить, в чем Россия преуспела по
количеству смертей? Про боярышник может быть, вспомним?
Русские!!! Делайте свой русский мир в рамках своих границ!!!
Защищайте русских!!! Но!!! Только на своей территории!!! Не
давайте им умирать!!! От передоза!!! От хуевых дорог!!! От
безысходности!!! От боярышника!!! От паленой водки!!! От
отсутствия лекарств!!! От отсутствия современных медицинских
аппаратов!!! От отсутствия дров зимой, в конце концов!!!
Энергетическая сверхдержава, блядь!!! И прекратите спасать русских
за своей территорией!!! Тем паче, с помощью залповых систем
огня!!! Займитесь своей страной, блядь!!! Перестаньте уже хуярить
градами по близлежащим территориям!!! Там же люди живут!!! Живые
люди!!! И они хотят ЖИТЬ!!! А не русского мира, блядь!!!
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