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 Политика Украины, Экономика
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 Гройсман: "Надо расширять перечень лекарств по программе реимбурсации"

Бюджет стартовавшей в апреле текущего года государственной программы "Доступные лекарства" будет увеличен до 750 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил в эфире телеканала "112.Украина" Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы приняли прозрачную систему, которая работает на Западе, и внедрили ее в Украине. Мы знаем проблемные вопросы, над этим работаем. Дополнительно выделили 250 млн грн - до конца года будет 750 млн грн, чтобы нам хватило, - сказал глава правительства. - И на этом мы не останавливаемся. Надо расширять перечень лекарств по программе реимбурсации, потому что эта система наиболее прозрачна".

Гройсман подчеркнул, что проблемные вопросы в реализации госпрограммы "Доступные лекарства" есть.

"Мы работаем только месяц. Это, разумеется, трудно, ведь и аптечные сети смотрят. Но я гарантирую, есть деньги, мы построили систему, и она будет работать", - подчеркнул премьер-министр.

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Напомним, госпрограмм "Доступные лекарства" предусматривает обеспечение препаратами больных астмой, диабетом и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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