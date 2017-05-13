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 Появилась интерактивная карта заражения вирусом-вымогателем WannaCryptor

карта

В Интернете опубликовали интерактивную карту заражения вирусом-вымогателем WannaCryptor

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом сообщает MalwareTech.

На карте показывается процесс заражения компьютеров вирусом-вымогателем WannaCryptor.

На ней видно, что заражение вредоносной программой охватило компьютеры в Европе (в том числе в Украине), Северной Америке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии.

Появилась интерактивная карта заражения вирусом-вымогателем WannaCryptor 01

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Даже вирусы боятся исландских концлагерей
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Гренландию тоже вирус обходит стороной. Он (вирус) знает, что будет, если поподет в руки рыбаков гренлдцев. Ему там будет даже хуже, если-бы пуцин пополася-бы в руки Кровавого Пастора. Про Рэмбо Яценюка даже и подумать боюсь.
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так там наверное бабушка Захерченка отмахиваеся...а так бы тоже ппц был
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Ну дык, где комп , таи и вирус . В Педерации оленей вирус НЕ берёт !
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хоть бы сказали что делать и как защититься...
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Одевать презерватив перед запуском браузера
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Одевать презерватив

На клаву чи на екран ?
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Після закінчення роботи з компьютером - змастити штекер мірамістином
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А если серьезно ответ - Sandboxie. И думать о том, что качаешь с интернета. В статье не указано как конкретно происходит заражение, что - плохо. Я этих вирусах в гробу видел в белых тапочек, хотя сижы на Виндоус.
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ага, и типа это всегда помогает )) ну и презерватив презервативу рознь.
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Если скачены последние обновления MS от 9 марта, то вирус не страшен. Как обычно больше шума и паники, чем опасности.
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походу вирус крутит ещё "баннер" гуглоаналитики, с помощью анализа запросов которого гугл нарисовал карту заражения по своей жпс-вайфай-моб-айпимапе ) шучу, но консолидатора вычислили же, ... или карту рисовали кляксами?) .
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А чё там в индийском океане рядом с мадагаскаром , рыбацкая лодка вирус хапанула?
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это диверсанты по глонассу с погрешностью ) ну или почему бы не группа яхтсменов-боргов
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Шевченковский суд отказался признавать факт вооруженной агрессии РФ против Украины

12 мая 2016 в 12:44



"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников,

не являются их жертвами. Они соучастники..."

Джордж Оруэлл

Против
юридического признания факта вооруженной агрессии России в Украине
выступили в Администрации президента, заявил правозащитник Станислав
Батрин.


Появилась интерактивная карта заражения вирусом-вымогателем WannaCryptor - Цензор.НЕТ 8844


Суд отказался признать факт вооруженной агрессии РФ в Украине, несмотря на массу собранных заявителем доказательств

Украинский суд не признал факта вооруженной агрессии России против Украины, сообщает инициатор дела, правозащитник, руководитель проекта "Открытый Суд" Станислав Батрин.

Как сообщает Батрин, решение о непризнании факта вооруженной агрессии
против Украины было принято Шевченковским судом Киева 12 мая, по итогам
почти 2 лет судебного рассмотрения. Отмечается, что суд первой
инстанции дважды отказывался открывать производство по данному иску,
однако правозащитник одержал 2 победы в апелляционных судах, после чего
дело все же открыли. В дальнейшем, первый судья, слушавший данное дело,
взял самоотвод.

По словам Батрина, немалую роль в принятии данного решения сыграла
позиция Администрации президента Украины, которая фактически призвала
суд не признавать агрессии РФ против Украины.

"Примечательно, что 9 февраля в суд поступил факс из Администрации
президента с подписью Б. Ложкина с просьбой отложить заседание по делу
"с целью формирования правовой позиции и предоставления объяснений", а в
дальнейшем позиция президента была сформирована четко - президент
просил отказать в удовлетворении заявления об установлении факта
вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметил он.

Как отмечает правозащитник, странную роль в судебном процессе сыграло
Министерство внутренних дел, которое отказалось предоставлять суду
наличныеимеющиеся доказательства российской агрессии.

Напомним, что правозащитник Станислав Батрин еще 29 августа 2014 года
обратился в Шевченковский районный суд с требованием об установлении
факта вооруженной агрессии против Украины. За время судебного
разбирательства заявитель и волонтеры смогли привлечь в качестве
доказательств более 1000 листов официальных документов органов
государственной власти.

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Сообщалось, что участие в данном деле принимают
Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины, Министерство
иностранных дел Украины, Министерство юстиции Украины, Генеральная
прокуратура Украины, Антитеррористический центр при СБУ, посольство
Российской Федерации в Украине, президент Украины в лице Администрации.
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барыга для лохов расазывает про напавших кацапов а сам дает указание суду не признавать кацапию агрессором
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Прийшов якийсь підозрілий лист на електронку, начебто від ґуґла-ноуреплай із заархівованим файлом. Може воно?
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А ото в океане точка, походу под водой, это что - какой-то спутник "Глонас" тоже заразили?
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