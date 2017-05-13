 Появилась интерактивная карта заражения вирусом-вымогателем WannaCryptor

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом сообщает MalwareTech.
На карте показывается процесс заражения компьютеров вирусом-вымогателем WannaCryptor.
На ней видно, что заражение вредоносной программой охватило компьютеры в Европе (в том числе в Украине), Северной Америке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии.
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На клаву чи на екран ?
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12 мая 2016 в 12:44
"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников,
не являются их жертвами. Они соучастники..."
Джордж Оруэлл
Против
юридического признания факта вооруженной агрессии России в Украине
выступили в Администрации президента, заявил правозащитник Станислав
Батрин.
Суд отказался признать факт вооруженной агрессии РФ в Украине, несмотря на массу собранных заявителем доказательств
Украинский суд не признал факта вооруженной агрессии России против Украины, сообщает инициатор дела, правозащитник, руководитель проекта "Открытый Суд" Станислав Батрин.
Как сообщает Батрин, решение о непризнании факта вооруженной агрессии
против Украины было принято Шевченковским судом Киева 12 мая, по итогам
почти 2 лет судебного рассмотрения. Отмечается, что суд первой
инстанции дважды отказывался открывать производство по данному иску,
однако правозащитник одержал 2 победы в апелляционных судах, после чего
дело все же открыли. В дальнейшем, первый судья, слушавший данное дело,
взял самоотвод.
По словам Батрина, немалую роль в принятии данного решения сыграла
позиция Администрации президента Украины, которая фактически призвала
суд не признавать агрессии РФ против Украины.
"Примечательно, что 9 февраля в суд поступил факс из Администрации
президента с подписью Б. Ложкина с просьбой отложить заседание по делу
"с целью формирования правовой позиции и предоставления объяснений", а в
дальнейшем позиция президента была сформирована четко - президент
просил отказать в удовлетворении заявления об установлении факта
вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметил он.
Как отмечает правозащитник, странную роль в судебном процессе сыграло
Министерство внутренних дел, которое отказалось предоставлять суду
наличныеимеющиеся доказательства российской агрессии.
Напомним, что правозащитник Станислав Батрин еще 29 августа 2014 года
обратился в Шевченковский районный суд с требованием об установлении
факта вооруженной агрессии против Украины. За время судебного
разбирательства заявитель и волонтеры смогли привлечь в качестве
доказательств более 1000 листов официальных документов органов
государственной власти.
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Сообщалось, что участие в данном деле принимают
Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины, Министерство
иностранных дел Украины, Министерство юстиции Украины, Генеральная
прокуратура Украины, Антитеррористический центр при СБУ, посольство
Российской Федерации в Украине, президент Украины в лице Администрации.
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