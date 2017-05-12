 25 лет - оптимальный страховой стаж для получения пенсии, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Мы считаем, что до 25 лет это будет абсолютно оптимальный стаж", - сказал премьер, отвечая на вопрос о том, какое повышение страхового стажа будет предусматривать проект пенсионной реформы.
Гройсман также отметил, что рассчитывает презентовать проект пенсионной реформы до конца мая.
При том он добавил, что готов уйти в отставку, если не проведет в стране пенсионную реформу.
"С 1 октября 5 млн 620 тыс украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточное существенную. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку, но я знаю, что я это сделаю, я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом, согласуем, эти решения будут подписаны президентом, и мы их внедрим", - сказал Гройсман.
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Жадные шлюхи ограбленной Украины....
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- 10 лет - оптимальная посадка для долпаипической власти
- 20 градусов - оптимальная температура окружающей среды для укладки в асфальт бюджетососущего бомонда
- 2.2 метра - оптимальный Кличко... короче, продолжайте )
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