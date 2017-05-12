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 Политика Украины
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Все про:пенсионная реформа (857) страхование (136) Гройсман (2893) стаж (4)

 25 лет - оптимальный страховой стаж для получения пенсии, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что правительственный проект пенсионной реформы будет предусматривать повышение минимального страхового стажа для получения пенсии до 25 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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"Мы считаем, что до 25 лет это будет абсолютно оптимальный стаж", - сказал премьер, отвечая на вопрос о том, какое повышение страхового стажа будет предусматривать проект пенсионной реформы.

Гройсман также отметил, что рассчитывает презентовать проект пенсионной реформы до конца мая.

При том он добавил, что готов уйти в отставку, если не проведет в стране пенсионную реформу.

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"С 1 октября 5 млн 620 тыс украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточное существенную. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку, но я знаю, что я это сделаю, я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом, согласуем, эти решения будут подписаны президентом, и мы их внедрим", - сказал Гройсман.
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Ну а шо,если страховой стаж засчитывается только с 2000 года,то до 2025 года тут не долго осталось ишачить
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Самое главное шоб это были твои страховые компании. Только такие святые люди , как ты, заслуживают нашего доверия, бл.....
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Зы... И вообще , Вово, рано тебе уходить скоро мораторий отменят и все купят по сотне гектар и это конечно будете не вы , а простые украинцы. Ваучеры выдадите, не????........
Жадные шлюхи ограбленной Украины....
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Пусть вернут уплаченное с индексацией и по курсу 2 и обойдусь без их пенсии.
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С любого года или выкинут стаж до какого то года? Все годы трудовые платили люди взносы.
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Кручу верчу наебать хочу! И главное наебут потому что у нас не люди а бараны все думают что их это не касается!! А по поводу существенного повышения насмешил
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- 18 сантиметров - оптимальный диаметр диплома для Гройсамна
- 10 лет - оптимальная посадка для долпаипической власти
- 20 градусов - оптимальная температура окружающей среды для укладки в асфальт бюджетососущего бомонда

- 2.2 метра - оптимальный Кличко... короче, продолжайте )
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да хоть 125))) не платил и платить не буду, лучше в недвижимость вкладывать. гросися ты идиёт.
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если не дожить до пенсии, то она детям не достанится, её скиздит пэдро с гросей, а недвижимостью хоть потомки попользуются.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины25 лет - оптимальный страховой стаж для получения пенсии, - Гройсман
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