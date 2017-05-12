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Все про:вирус (69) Европа (1035) киберпреступление (255) хакер (572)

 74 страны подверглись масштабной кибератаке: "вирус распространяется с адской скоростью"

Многие организации по всей Европе и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием ранее неизвестной вредоносной программы.

По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Также читайте: Вирус-вымогатель заразил компьютеры МВД РФ, - российские СМИ

Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии, Турции, Украины, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин. "Новый вирус распространяется с адской скоростью", - сообщают исследователи MalwareHunterTeam.

Программа блокирует компьютеры и требует за их разблокировку оплату в биткойнах. По сообщениям ряда российских СМИ, в России хакерской атаке подверглись серверы МВД и операторов связи. Как подтвердил РБК представитель "Мегафона" Петр Лидов-Петровский, вирус атаковал компьютеры компании, но не повлиял на связь и абонентов. IT-специалистам пришлось отключить сети, чтобы вирус не распространился дальше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россию заподозрили в кибератаках на энергосети стран Балтии

Представитель оператора "Вымпелком" ("Билайн") Анна Айбашева сказала изданию, что специалисты компании смогли отразить атаки. А представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщил, что не зафиксировали ничего подозрительного, но мониторят ситуацию.​

Факт вирусной атаки в пятницу вечером подтвердили в пресс-службе министерства внутренних дел России - хотя ранее в МВД утверждали, что перебои были вызваны "плановыми техническими работами".

Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, заражены оказались около тысячи компьютеров - менее 1%.

"В настоящий момент вирус локализован. Проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты", - цитирует Интерфакс Ирину Волк.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко ранее сообщила ТАСС, что "никаких хакерских атак на ресурсы Следственного комитета не было".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Связанные с Россией хакеры пытались взломать почту кандидата в президенты Франции Макрона и его команды, - AP

Ранее Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что компьютерные системы больниц по всей стране вышли из строя в результате атаки "программ-вымогателей".

По информации экспертов MalwareHunterTeam, компьютеры атакованы вредоносной программой WanaCrypt0r 2.0, которая является модификацией программы под названием WCry/WannaCry, впервые появившейся в феврале 2017 года.

Специалисты "Лаборатории Касперского" установили, что атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft.

"За расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в размере 600 долларов США в криптовалюте Bitcoin. На данный момент "Лаборатория Касперского" зафиксировала порядка 45 000 попыток атак в 74 странах по всему миру", - говорится в сообщении компании-разработчика антивируса.

Эксперты "Лаборатории Касперского" подтверждают, что наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.
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Кетайцев не задело... Дракон расправил крылья?
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Досталось и Европе. Если и так - то ударили не туда куда хотели.
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Можно подумать, что мериканцы сильно уважают европейцев.
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а у меня Аваст стоит пиратский,хрен какой вирус мне страшен
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Кацы сами пустили пушку о том что их атаковали, а сами потом пошли в атаку на все страны. ИМХО.
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Прощайте, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает! (с)
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Что то действительно происходило. Примерно в 16-00 немецкий телеком прервал трафик на 17 минут. За последние 15 лет такого просто не упомню.
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Конь ботоксный лишнего ляпнул и вирус вышел из себя ))
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Для 100% эффекта - можно забить в материнскую плату осиновый кол и окропить святой водой. 100% гарантии что вирусы в вашем компьютере больше не заведутся.
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Главное предохраняться при просмотре порносайтов...
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корпус процессора ? це закляття ще на слот 1 було розрахованно ?
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Есть теория, которой придерживается и Илон Маск, что вся наша вселенная лишь некая игра на компьютере Бога. Надеюсь у него нормальный антивирус.
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Если копнуть в том направлении, то откроются такие фиговины, что ни одному фантасту и не снились. Все закручено намного намного круче...
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А как туда копать? Сомневаюсь, что персонажки из "Квейка" или "Цивилизации" смогут понять, что Вы бросили их не по великому умыслу, а потому-что уроки делать надо
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Копнуть не проблема. Проблема, что потом с этими знаниями делать.
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А зачем с ними что-то делать? И вообще что с ними можно сделать?
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Никакой выгоды от этих знаний человечество не получит. А разочарований полный короб. Поэтому лучше не сувать туда свой нос
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Вирус уже поработал на одном из компьютеров, зашифровал все документы и фото, требуют 300 биткоинов.
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для Особо умных, 1 комп - равно сервер, должен быть не в сети, с резервной базой данных.
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300 биткоэнов - это сколько же денег?! Я что то считал что под 50 000$
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Шо за козломорді новини. Ще з прізвиськами кацапів+ реклама каспєрскава. ґґґґґґґґгидота!
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Вот кто-нибудь всё-таки проверил свои компьютеры на предмет Intel AMT? Похоже что никто, а я предупреждал что там критическая уязвимость. Наверняка уже эксплоитов наделали кучу, можно и в ручную сделать HTTP с нулевым паролем.
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Нет вируса....
Не открывайте почту он непонятных отправителей, не ставте левый софт(нормальный можно), не тыкайте на все ссылки что приходит и будет вам счастье....
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ще як заважае, можна хватонути чорний екран
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еще у 10-15 % ломаная, она мож и обновится.
Вопрос в том что не нужно лазить где не надо......
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Правильно пишите, Я не однократно ловил этот вирус, при скачивания игр, также бесплатных программ!
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долго чешетесь , хотя информация более обширная чем на мигньюс там вообще проспали что вирус бьет масштабно и только про больнички в британии написали ...
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вирус изменили , но вышло так что подверглись атаке только win8 и ниже , а выше проскочили. линка на заплатку от старой февральской версии атаки https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
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атака всё так же проходит через уязвимость SMB , заплатки с линки выше убирают ету уязвимость.
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Так вродь счас в госучреждениях счас только 10 ставят?
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В РФ в компах стратегической важности вообще стараются ставить свою ОС на основе Линукса.
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может я далёк , но ИМХО такие компутиры напрямую к общей сети инета тоже как бы не подключают , а может вообще не подключают ... атака происходила даже повторно при назначении статического IP после установки винды с образа (лицензионого с правильных хешом) - то есть как только днс вбивали так сразу приходили друзья и стучались в уязвимость , пролазили - подгружали скрипт - запускали скрипт и вуаля всё зашифорованно.
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факт остаётся фактом что 8.1 не заражается 10 не заражается , а вот 8 и ниже червяк сгрыз
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Сервак что в сети стоит? Резерная копия есть? Завтра с утра все востановите..
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у мну всё ок , тьху тьху просто есть знакомые в етой отрасли
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самое смешное что оконщики 10 мая выпустили кумулятивы где так же фиксилась SMB уязвимость , хотя мартовским должно было всё закрыть ... может они что то знали? : )
за 3 дня до атаки повторно затычку ... в сеть выложили
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ну так рыговская помойка мураева и рабиновича а дальше след ведёт в маскву ето мы прекрасно знаем не совсем дибилы
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Ну, що, вангую завтра(ой сьогодні) виділення 1. ,,,,,,,,,, (кучу грошей) на запобігання електронних вірусів, встановлення нових антвірусних програм(+ (+куча відкатів)), ну і купівля ПО ліцензійного(+ще куча коштів)).
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Знаю 1000% способ - лечит ВСЕ известные и неизвестные вирусы. В командной строке (от имени админа) ввести "format c:" Ни один вирус не выживет.

74 страны подверглись масштабной кибератаке: "вирус распространяется с адской скоростью" - Цензор.НЕТ 6252
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Дайте вгадаю, полетіли компи, на яких стояв ;антивірус; ФСБ-шника Каспєрскава?
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Что вы несёте? исходники уже неделю в открытом доступе лежат с видеоинструкцией как нужно пользоваться
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У мене Win7, антивірус Nod32, проблем тьху-тьху поки нема...
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никогда в жизни антивирусом не пользовался и не одного вируса, где вы их находите?
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у многих юзверей мания- нажать любую кнопку и ссылку которую они видят перед собой.
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её даже бесплатный аваст ловил , а вот кашпер ниосилил - зачем платить больше?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом74 страны подверглись масштабной кибератаке: "вирус распространяется с адской скоростью"
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