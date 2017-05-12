 74 страны подверглись масштабной кибератаке: "вирус распространяется с адской скоростью"

По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Португалии, Турции, Украины, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин. "Новый вирус распространяется с адской скоростью", - сообщают исследователи MalwareHunterTeam.
Программа блокирует компьютеры и требует за их разблокировку оплату в биткойнах. По сообщениям ряда российских СМИ, в России хакерской атаке подверглись серверы МВД и операторов связи. Как подтвердил РБК представитель "Мегафона" Петр Лидов-Петровский, вирус атаковал компьютеры компании, но не повлиял на связь и абонентов. IT-специалистам пришлось отключить сети, чтобы вирус не распространился дальше.
Представитель оператора "Вымпелком" ("Билайн") Анна Айбашева сказала изданию, что специалисты компании смогли отразить атаки. А представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщил, что не зафиксировали ничего подозрительного, но мониторят ситуацию.
Факт вирусной атаки в пятницу вечером подтвердили в пресс-службе министерства внутренних дел России - хотя ранее в МВД утверждали, что перебои были вызваны "плановыми техническими работами".
Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, заражены оказались около тысячи компьютеров - менее 1%.
"В настоящий момент вирус локализован. Проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты", - цитирует Интерфакс Ирину Волк.
Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко ранее сообщила ТАСС, что "никаких хакерских атак на ресурсы Следственного комитета не было".
Ранее Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что компьютерные системы больниц по всей стране вышли из строя в результате атаки "программ-вымогателей".
По информации экспертов MalwareHunterTeam, компьютеры атакованы вредоносной программой WanaCrypt0r 2.0, которая является модификацией программы под названием WCry/WannaCry, впервые появившейся в феврале 2017 года.
Специалисты "Лаборатории Касперского" установили, что атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft.
"За расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в размере 600 долларов США в криптовалюте Bitcoin. На данный момент "Лаборатория Касперского" зафиксировала порядка 45 000 попыток атак в 74 странах по всему миру", - говорится в сообщении компании-разработчика антивируса.
Эксперты "Лаборатории Касперского" подтверждают, что наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.
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ржака над кацапами
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Последний парад наступает! (с)
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Не открывайте почту он непонятных отправителей, не ставте левый софт(нормальный можно), не тыкайте на все ссылки что приходит и будет вам счастье....
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Вопрос в том что не нужно лазить где не надо......
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http://gs.statcounter.com/os-version-market-share/windows/desktop/worldwide
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за 3 дня до атаки повторно затычку ... в сеть выложили
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