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 Чешские кинематографисты призвали Россию освободить Сенцова

сенцов

В пятницу, 12 мая, посол Чехии в Украине Радек Матула передал сестре украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Наталье Каплан письмо чешской Ассоциации режиссеров и сценаристов, в котором ему выражается поддержка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт чешского посольства в Киеве.

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"Посол Радек Матула попросил от его имени и от имени Чешской Республики выразить Олегу Сенцову поддержку в его нелегкой ситуации и восторгом его волевой борьбой. Так же, как Чешская Республика не признает российской аннексии Крыма, не прекратит также призывать к освобождению Олега Сенцова и других украинских граждан, осужденных в России во время процессов, которые противоречили международному праву и элементарным процессуальным нормам", - говорится в сообщении.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

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Российский правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.
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