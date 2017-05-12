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 Политика Украины, Экономика
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Все про:деньги (881) коалиция (3821) конфискация (365) Гройсман (2891)

 Гройсман: Куда направить деньги Януковича, решит коалиция. Я свою позицию высказал

Более 1 миллиарда долларов конфискованных средств беглого президента Виктора Януковича уже лежат на счету Госказначейства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал в эфире "112 Украина".

"1 млрд 100 млн долларов уже попали на счета Госказначейства в Ощадбанке. Есть еще ценные бумаги, счета в других банках, они будут постепенно дооформляться", - сказал Гройсман.

По его словам, то, на какие цели будут направлены эти средства, будет решаться на консультациях в коалиции. "Я свою позицию высказал, она совпадает с позицией Президента - это укрепление обороноспособности страны. Также стоит вложиться в инфраструктурные проекты - опорные больницы, опорные школы", - отметил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти две трети конфискованных "средств Януковича" могут быть использованы только после внесения изменений в Закон о госбюджете, - Минфин

Как сообщалось, 28 апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генеральный прокурор Юрий Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Впоследствии, 3 мая, пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила, что конфискованные средства в размере 1,1 млрд долл. зачислены на счета Государственной казначейской службы.

Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл. в июне 2014 года.


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от, ваван, как ты себе представляешь? Как долго ты людей за лохов держать собираешься???
Обрезать бы тебе.... да резаный ты)))
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Зрада!!!!!!!! При урке был по 8 !!! Так нужно вернуть овоща..зрадофилы-поцреоты?????
Да!!!!!!!!!!! Только не шоколадник со своей безвизовой шоблой!!!!!!!!!!!!!!!!
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Мы ведь все прекрасно понимаем,что ВСЕ эти деньги вы по любому украдёте или уже украли ..
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Сергій Стерненко

12.05.17. Одеса.Особа на відео - Андрєй Каркіщенко, ярий прихильник росії, часто буває на "Россия24", постійно захищає підсудних терористів та сепаратистів, які скоювали злочини проти основ національної безпеки. З ідейних переконань.
Частий гість на проросійських акціях. Був помічений за візитами в російське консульство у м. Одеса.
Агент ворога.
Намагався здійснити напад, що видно на відео, але передумав та приліг відпочити на травичку.Відео на ютубі - https://youtu.be/tRfOR5dIUeU
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15 чоловік, на скриню мерця, йо хо хо, та ще й пляшка рому
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Какая нахрен коалиция? Ваша коалиция ни одного закона принять не может без жопоблока.
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Я, конечно- спрошу что-то неправильное. Но, я таки спрошу. Конгресс США недавно вынес решение: полку "Азов"- ни цента. Как думаете, камрады, а Гройсман что-то выделит, азовцам? Вот и мне кажется- нет! Парадокс. Они постоянно работают, тренируются. Часто их вижу- отменно выглядят. Я- о выправке и экипировке. И шо? Это стало не нужным? А кому???
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Власти "АЗОВ" точно не нужен .Ей нужна петушиная мусорня Отброскина,Сабакова.....
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А с какой стати Америка еще будет финансировать частную армию рюкзакова?
Или считаете американскую разведку дурной и некомпетентной?
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А она есть, ваша калолиция? Пусть дефективный список обнародует, не военная ж тайна.
И кстати деньги реальные, не фантики долговые?
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Гройсман: Куда направить деньги Януковича, решит калолицый.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: Куда направить деньги Януковича, решит коалиция. Я свою позицию высказал
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