 Гройсман: Куда направить деньги Януковича, решит коалиция. Я свою позицию высказал

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал в эфире "112 Украина".
"1 млрд 100 млн долларов уже попали на счета Госказначейства в Ощадбанке. Есть еще ценные бумаги, счета в других банках, они будут постепенно дооформляться", - сказал Гройсман.
По его словам, то, на какие цели будут направлены эти средства, будет решаться на консультациях в коалиции. "Я свою позицию высказал, она совпадает с позицией Президента - это укрепление обороноспособности страны. Также стоит вложиться в инфраструктурные проекты - опорные больницы, опорные школы", - отметил глава правительства.
Как сообщалось, 28 апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генеральный прокурор Юрий Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения.
Впоследствии, 3 мая, пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила, что конфискованные средства в размере 1,1 млрд долл. зачислены на счета Государственной казначейской службы.
Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл. в июне 2014 года.
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Обрезать бы тебе.... да резаный ты)))
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Да!!!!!!!!!!! Только не шоколадник со своей безвизовой шоблой!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.05.17. Одеса.Особа на відео - Андрєй Каркіщенко, ярий прихильник росії, часто буває на "Россия24", постійно захищає підсудних терористів та сепаратистів, які скоювали злочини проти основ національної безпеки. З ідейних переконань.
Частий гість на проросійських акціях. Був помічений за візитами в російське консульство у м. Одеса.
Агент ворога.
Намагався здійснити напад, що видно на відео, але передумав та приліг відпочити на травичку.Відео на ютубі - https://youtu.be/tRfOR5dIUeU
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Или считаете американскую разведку дурной и некомпетентной?
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И кстати деньги реальные, не фантики долговые?
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