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Все про:Германия (2795) Франция (1874) Макрон (28)

 Первый зарубежный визит в качестве президента Макрон совершит в Германию

Первой страной, которую посетит Эммануэль Макрон после официального вступления в должность президента Франции ожидаемо станет Германия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle.

15 мая, на соедующий день после инаугурации, он встретится с федеральным канцлером Ангелой Меркель в Берлине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт журналистам в пятницу, 12 мая.

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Накануне глава немецкого правительства озвучила намерения предложить новому президенту Франции инвестиционную программу, а также выразила желание обсудить с ним дальнейшие меры по укреплению еврозоны.

Кроме того, Меркель заявила о готовности к совместной работе для улучшения положения на рынке труда.

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Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором соревались независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.

Церемония инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

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Т.к. надо усиливать санкции против рашки.
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санкции тока на пользу расеюшке, больше санкций - больше пользы Первый зарубежный визит в качестве президента Макрон совершит в Германию - Цензор.НЕТ 9319
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Маркон! Помни подвиг дидов,мацкву спаливших дотла ! Диды умные были и не зря в такую даль перлись!
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И правильно!!!
Макрон уважает старшечких жиночок
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его бабушка т.е. жена, давняя подружка меркельши, да и ехать ему больше некуда, только к хозяйке.
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Он просто забрал любимую училку французкого на дом
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наоборот,это училка купила себе макарона за бабки меркельши, а говорят рабство отменили
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герантофилия не самый страшный недостаток. ... люби стару -криву и каліку і Бог добавить тобі віку
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не... ну... согласись. По французски-то , он шарит, е-мае
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Машка Ли Пен сразу бы мчалась к хУЙЛУ с докладом
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будет наверное калинку плясать с другой машкой...)
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" гарсон! ескюзе муа! подожди!! ком цюрюк,падла!...ну стооой! а я тебе лягушек наловлю.."
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Во набежало пидарасни кацапской! Если бы к хуйлу поехал, то одобрили бы? Правда, семены-фантомы и прочее пидарье из-за поребрика? Фу, блять, почитал коменташки - как в говно вступил.
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Че нормальных форумчан обзываешь, в бан захотел.
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Так Ле Пен предупреждала что при любом исходе выборов Франций будет управлять женщина - если не она сама то Меркель.
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Нормальные не поливают говном президента страны, которая, мягко говоря, не поддерживает действия оккупанта. И ты не чекай, в ачхой-мартане своем чекать будешь, когда рамзан разрешит.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПервый зарубежный визит в качестве президента Макрон совершит в Германию
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