 Первый зарубежный визит в качестве президента Макрон совершит в Германию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle.
15 мая, на соедующий день после инаугурации, он встретится с федеральным канцлером Ангелой Меркель в Берлине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт журналистам в пятницу, 12 мая.
Накануне глава немецкого правительства озвучила намерения предложить новому президенту Франции инвестиционную программу, а также выразила желание обсудить с ним дальнейшие меры по укреплению еврозоны.
Кроме того, Меркель заявила о готовности к совместной работе для улучшения положения на рынке труда.
Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции, в котором соревались независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.
Церемония инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.
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Т.к. надо усиливать санкции против рашки.
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Макрон уважает старшечких жиночок
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