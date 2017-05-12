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 Трагедия на Ивано-Франковщине: При пожаре погибли женщина и двое трехлетних детей

пожар огонь

Вечеров в пятницу, 12 мая, в Ивано-Франковской области в результате пожара в жилом доме, погибли женщина и двое маленьких детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГосЧС области.

"12 мая в 18:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в селе Березовка Тисменицкого района возник пожар в жилом доме. В 18:51 спасатели прибыли к месту происшествия. Еще до прибытия работников пожарно-спасательной службы, местные жители вынесли на воздух 35-летнюю женщину и двое трехлетних детей. Все трое - без признаков жизни. На пожаре травмировался и 33-летний мужчина", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в 19:04 пожар был локализован, а в 19:10 - ликвидирован.
Причины возникновения пожара сейчас выясняются.

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О вирусной атаке, которая происходит прямо сейчас (пару дней на самом деле):

КРАЙНЕ советовал бы всем НЕМЕДЛЕННО сохранить все свои самые ценные и невосстановимые данные на съёмный носитель (если они вам дороги), который потом к компу не подключать некоторое время.
Ибо угроза распространяется довольно быстро.
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Цензор неверно преподностит новость.
Атаке подверглась Роисся, Украина и Европа.
Файлы, которые при этом шифруются вирусом (ваши фото, видео, документы, БД) = восстановить вы самостоятельно не сможете.
От слова совсем.
---
При этом вирус действует САМ (от вас не требуется "нажать на ссылку" или "открыть документ").
---
Он юзает взломанные сети (провайдеров) через уязвимость в Винде клиентов такой сети (т.е. ваших компов). И САМ заразит ваш комп, даже если вы в этот момент мирно смотрите кино.
Для того, что бы вы понимали масштаб: сети МВД = не выдерживают и сливаются. В Британии - сети здравоохранения.
И так далее.
---
СРОЧНО копируйте невосстановимые данные, если есть куда. И выключайте такой носитель.
Это ОЧЕНЬ серьёзная атака.
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Точнее не пару дней, а пару дней реально опасно.
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PS. МС выпустила заплатку = пробуйте её поставить, если что.
Но не на все пиратки она встанет.
А вот на лицензионной винде - просто запустите обновление и дыра в защите будет залатана.
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