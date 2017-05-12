 Полиция начала расследование против зампредседателя НАПК Радецкого по подозрению в конфликте интересов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радецкий сообщил в Фейсбуке.
"Сегодня я оказался в центре очередной попытки циничной дискредитации НАПК сотрудниками Национальной полиции. В продолжение вымышленной истории о якобы "пьяном" вождении, которая с треском развалилась в суде, полиция сфабриковала новое дело против меня о якобы конфликте интересов", - написал он.
Радецкий считает, что причиной начала расследования полицией является дискредитация НАПК накануне рассмотрения Верховной Радой законопроекта о "перезагрузке" агентства, а также попытка оказать на него давление по причине найденных нарушений при проверке электронных деклараций руководящего состава Национальной полиции.
Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции, сотрудники полиции по согласованию с Генеральной прокуратурой составили на члена НАПК административные протоколы за нарушение норм антикоррупционного законодательства.
Отмечается, что Радецкий нарушил требования ст. 28 (предотвращение и урегулирование конфликта интересов) закона "О предотвращении коррупции".
"Он не сообщил НАПК об имеющемся у него реальном конфликте интересов во время рассмотрения письма ГПУ и в дальнейшем согласовал проект решения об отказе в полной проверке деклараций одного из судей Печерского районного суда Киева за 2015, 2016 годы", - сказано в сообщении.
Как установили правоохранители, именно этот судья рассматривал административное дело и вынес относительно члена НАПК с участием его защитника решение, которым он был признан невиновным.
По данному факту правоохранители составили административный протокол по ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса об административных правонарушениях.
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