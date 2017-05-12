EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  1191  2
Все про:конфликт (696) Нацполиция (7318) НАПК (420)

 Полиция начала расследование против зампредседателя НАПК Радецкого по подозрению в конфликте интересов

Полиция начала расследование против заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Руслана Радецкого по подозрению в конфликте интересов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радецкий сообщил в Фейсбуке.

"Сегодня я оказался в центре очередной попытки циничной дискредитации НАПК сотрудниками Национальной полиции. В продолжение вымышленной истории о якобы "пьяном" вождении, которая с треском развалилась в суде, полиция сфабриковала новое дело против меня о якобы конфликте интересов", - написал он.

Радецкий считает, что причиной начала расследования полицией является дискредитация НАПК накануне рассмотрения Верховной Радой законопроекта о "перезагрузке" агентства, а также попытка оказать на него давление по причине найденных нарушений при проверке электронных деклараций руководящего состава Национальной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель НАПК Корчак отрицает блокирование проверки деклараций чиновников

Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции, сотрудники полиции по согласованию с Генеральной прокуратурой составили на члена НАПК административные протоколы за нарушение норм антикоррупционного законодательства.

Отмечается, что Радецкий нарушил требования ст. 28 (предотвращение и урегулирование конфликта интересов) закона "О предотвращении коррупции".

"Он не сообщил НАПК об имеющемся у него реальном конфликте интересов во время рассмотрения письма ГПУ и в дальнейшем согласовал проект решения об отказе в полной проверке деклараций одного из судей Печерского районного суда Киева за 2015, 2016 годы", - сказано в сообщении.

Также читайте: "Я свое мнение сказал - руководство НАПК не в адеквате", - Гройсман - Авакову

Как установили правоохранители, именно этот судья рассматривал административное дело и вынес относительно члена НАПК с участием его защитника решение, которым он был признан невиновным.

По данному факту правоохранители составили административный протокол по ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса об административных правонарушениях.
Полиция начала расследование против зампредседателя НАПК Радецкого по подозрению в конфликте интересов 01
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
...Нефтегазовые площадки, от борьбы за которые отказался бывший глава Минприроды Николай Злочевский, переходят под управление окружения главы МВД.На Харьковщине зарождается жизнь сразу двух новых добытчиков газа: залог их успеха участники рынка видят в близости к депутату от «Народного фронта» Игорю Котвицкому, который, в свою очередь, слывет ставленником главы МВД Арсена Авакова. Сам «фронтовик» связь с этими структурами не подтверждает, но факт остается фактом: в борьбе за место под солнцем новым участникам промысла удалось вывести из игры бывшего партнера влиятельного газового барона Николая Злочевского.Имя экс-главы Министерства охраны окружающей среды Николая Злочевского, насобиравшего «непосильным трудом» за время президентства Леонида Кучмы и Виктора Януковича крупнейшие газодобывающие площадки страны, не сходит с первых страниц прессы последние три года. Но за все это время у бизнесмена не было ни одного повода радоваться своей популярности: он оставался на слуху только из-за череды непрекращающихся скандалов: неловких попыток власти изобразить видимость лишения его газодобывающих предприятий лицензий на пользование недрами, и арестовать его активы в Украине в рамках уголовного производства о незаконном обогащении экс-чиновника.Полиция начала расследование против зампредседателя НАПК Радецкого по подозрению в конфликте интересов - Цензор.НЕТ 89На фото - Николай ЗлочевскийОстановить этот вал Злочевскому удалось в начале текущего года, когда он пошел на перемирие с Генпрокуратурой Украины. Как сообщал «ОЛИГАРХ», эта «сделка» ознаменовалась закрытием всех процессуальных и судебных действий в отношении компаний из орбиты Burisma и ее президента Николая Злочевского. «Данное решение - это результат взаимной многомесячной работы двух команд - Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group», - отмечалось в тогдашнем сообщении Burisma.С того момента интенсивность упоминания в СМИ имени Злочевского и его структур резко упала, но окончательно уйти на корпоративный покой Николаю Владиславовичу все-таки не суждено. Как стало известно «ОЛИГАРХУ», недавно одна из структур, входивших в орбиту бизнесмена, стала участником нового крупного скандала. Речь идет об ООО «Ютекснафтогаз», которая на днях лишилась шансов начать эксплуатацию сразу двух газоносных площадей.Полиция начала расследование против зампредседателя НАПК Радецкого по подозрению в конфликте интересов - Цензор.НЕТ 9197На фото - Александр ПавлюченкоПо бумагам бенефициаром ООО «Ютекснафтогаз» выступает сейчас харьковский бизнесмен, владелец нефтехимической группы компаний Matrapac Дмитрий Манько, но еще несколько лет назад управляющим партнером в этом проекте, как указывают источники «ОЛИГАРХА», был Злочевский. Так, на момент основания в 2013 г. «Ютекснафтогаз» был прописан по одному адресу (Киев, ул. Рылеева,10-а) и имел общий номер телефона с компаниями группы Burisma Николая Злочевского - «Пари» и «Эско-Пивнич». При этом половина доли в компании была оформлена на кипрскую структуру из орбиты Злочевского Bayardia Trading Limited, а вторая половина - на компанию Манько «Краснокутский агрошляхбуд».Возможно, Злочевский был готов официально включить «Ютекснафтогаз» в состав своей газовой империи после того, как это предприятие выполнило бы программу минимум: добилось оформления спецразрешений на пользование недрами двух площадок - Южно-Кисовской и Мурафинской (обе - Харьковская обл.). Для этого ООО в марте прошлого годп пыталось завоевать соответствующее право на аукционах Госслужбы геологии и недр, но эти планы оборвались еще на взлете: «Ютекснафтогаз» даже не был допущен к участию в торгах, поводом для чего было названо «несоответствие документов требованиям Порядка проведения аукционов».Читайте также: Журналисты, расследовавшие убийство Шеремета, показали, как должны работать сотрудники МВД, - КурПолиция начала расследование против зампредседателя НАПК Радецкого по подозрению в конфликте интересов - Цензор.НЕТ 132На фото - Игорь КотвицкийВпрочем, более реальная причина стала понятна уже по итогам проведенных аукционов. В первом из них (на котором была представлена Южно-Кисовская площадь) победило ООО «Укргаздоб», а во втором (за право разработки Мурафинского участка) - ООО «Нафтогазэнергопром». Соответствующие итоги были подведены весной прошлого года, а уже через несколько месяцев из состава учредителей «Ютекснафтогаза» вышла Bayardia Trading Limited, уступив полный контроль над этой компанией структурам Дмитрия Манько.С этого периода «Ютекснафтогаз» не оставляет попыток добиться своего в судах, но найти поддержку своей позиции компании Манько так и не удалось. В прошлом году к выводу отказать в удовлетворении ее иска пришли Харьковский окружной и апелляционный админсуды, а пару недель назад это решение оставил в силе Высший административный суд Украины.Полиция начала расследование против зампредседателя НАПК Радецкого по подозрению в конфликте интересов - Цензор.НЕТ 2371На фото - Арсен АваковЕдинодушие людей в мантиях можно было бы объяснить неопровержимостью утверждений Госгеослужбы о том, что «Ютекснафтогаз» предоставил не полный пакет документов. Но в украинских реалиях правдоподобнее ответ на этот вопрос звучит в другой интерпретации: упомянутые компании «Нафтогазэнергопром» и «Укргаздоб» были основаны при участии Романа Дружбина, который до недавних пор был также соучредителем «Центральной нефтегазотранспортной компании» в партнерстве с Александром Павлюченко. Последний же является официальным помощником народного депутата от «Народного фронта» Игоря Котвицкого, который, по слухам, начинал свою карьеру водителем Арсена Авакова, после чего дорос до его доверенного лица.Олег КУЛЬБИДА, Егор КАЖАНОВ, «ОЛИГАРХ»...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция начала расследование против зампредседателя НАПК Радецкого по подозрению в конфликте интересов
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти