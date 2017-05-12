 Гройсман намерен поднять в Израиле вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Обязательно мы будем это обсуждать. Я это обсуждал, когда приезжал руководитель парламента Израиля, и с Президентом Израиля мы это обсуждали. Это важный вопрос и, я думаю, мы должны найти взаимопонимание по нему. Это очень важно для Украины", - ответил он на вопрос о том, будет ли поднимать вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа.
Гройсман также сообщил, что в ходе визита в Израиль проведет встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, Президентом Реувеном Ривлином и спикером Кнессета Йоэлем Эдельштейном.
Всего, по словам премьера, у него запланировано 14-16 мая 22 мероприятия в Израиле.
"Я еду с украинским инновационным бизнесом. Мы хотим изучить опыт Израиля относительно технологических парков, новых технологий в аграрном секторе... Я хотел бы, чтобы до закрытия этой сессии в середине лета мы смогли принять новый закон о технологических парках", - добавил он.
Гройсман также сообщил, что в ходе визита запланировано подписание соглашения между Украиной и Израилем о стратегическом сотрудничестве в сфере здравоохранения. "Мы также согласуем вопрос относительно работы центра реабилитации воинов АТО. Израиль будет нам предоставлять консультационную помощь", - сказал премьер-министр.
Кроме того, он акцентировал, что поднимет вопрос о необходимости заключения соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем до 2018 года.
Как сообщалось ранее Президент Петр Порошенко и премьер Израиля Нетаньяху обсудили детали предстоящего визита Гройсмана в Израиль и подтвердили намерение завершить переговоры по заключению соглашения о ЗСТ до 2018 года.
О грядущей встрече Гройсман договорился с Нетаниягу еще 13 марта. В ходе беседы Гройсман и Нетаниягу договорились к концу 2017 года завершить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) между кабинетом министров Украины и правительством Израиля.
Напомним, Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана намеченный 27-28 декабря прошлого года.
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То есть то, что он решил побеспокоиться об украинцах это неправильно?
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https://www.youtube.com/watch?v=kRXoxskHWSY
Переможцем Strong Europe Tank Challenge 2017 стала команда з Австрії
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Проблем в стране больше нет!
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https://www.048.ua/news/1650194
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Корчинский: Дорогая Нацполиция, возьмите, пожалуйста, штурмом телеканал "Интер", разгромите офис и побейте там всехТелеканал "Интер" представляет не меньшую опасность для Украины, чем активисты Организации украинских националистов, офис которых блокировала полиция в Киеве, заявил лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский опубликовал в Facebook заявление в Национальную полицию Украины, в котором попросил полицейских разгромить телеканал "Интер"."9 мая смотрел телеканал "Интер" и увидел на экране вооруженного советского ватника! Дорогая Нацполиция, возьмите, пожалуйста, штурмом телеканал "Интер", разгромите офис и побейте там всех. Они не менее опасны, чем ребята в штабе Организации украинских националистов (ОУН), с которыми вы сделали то, что я прошу вас сделать с "Интером", - написал он....
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час назад
ДЕМОГРАФІЧНІ ПИТАННЯ
Ще в 2013 році в Україні мав відбутись черговий перепис населення та житлового фонду. Проводяться такі заходи за рекомендацією ООН (що вже звучить вкрай небезпечно), і крім суто важливих статистичних даних можуть мати серйозні політичні наслідки.
В 2013 перепис перенесли з огляду на наближення очікуваних президентських виборів 2015 року на 2016 рік. За цей час в країні чимало змінилось, і власне перепис стало не можливо провести на всій території України. Так чи інакше тепер цю процедуру офіційно відклали аж на 2020 рік.
Результати перепису однозначно покажуть досить глибокі зміни в демографічному стані України, зокрема зменшення кількості населення. Політичний наслідок цього двоякий. З одного боку це допоможе краще ідеологічно атакувати олігархічно-капіталістичний режим, з іншого дасть в руки глобальному капіталу аргумент для виправдання завозу в Україну чужорідного населення з Африки та Азії.
Про це вже зараз відкрито говорить така собі Елла Марленівна Лібанова (https://uk.wikipedia.org/wiki/Лібанова_Елла_Марленівна) - незмінний директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України при всіх владних режимах.
Тим, хто хоче, щоб Україна лишалась українською слід підготуватись до цього випробування. Ліберальні лицеміри пропагують речі які підривають народний організм такі як аборти, кар'єризм для жінок, свідому відмову від дітей заради комфорту, фемінізм, педерастію, тощо, і в той же час глаголять, що в нас не вистачає робочих рук (це при наявності безробіття!!!) і взагалі земля пустує. Як неодмінний порятунок ліберасти та "науковці" типу Елли Марленівни вбачають в завозі негрів та азіатів.
Мусимо бути готовими до цих випробувань, які настають вже зараз. Не важливо як зватиметься вулиця 1 травня чи Петлюри, якщо на ній житимуть негри!
#зентропа_тексти@zentropa_ukr
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Еврейская мафия -
это когда группа евреев захватила власть и грабит страну !
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і якщо ну геть коротко.....про того,хто спорить з Богом...
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12.05.17 19:23 Миллиарды "Приватбанка" "исчезли" под чутким руководством Рожковой..
Бывший акционер ПриватБанка
Игорь Коломойский прокомментировал расследование журналистов программы "Схемы", в котором утверждалось, что незадолго до национализации в декабре 2016 года из фин .учреждения были выведены 110 млрд гривен 110 (сто десять миллиардов )- Карл на счета Rothschild & Co ( "Ротшильд").
11.05.17 11:24 Рева о катастрофическом дефиците Пенсионного фонда в 145 млрд: "Чтобы не произошла ситуация - "денег нет, но вы держитесь", мы предлагаем непростой выход".
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https://www.youtube.com/watch?v=YQfnXp_jWd8
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сбежавшие с краденными капиталами в Израиль он не хочет поднять?
06.05.16 16:08 "Я получил его абсолютно законно", - экс-министр Ставицкий показал израильский паспорт на имя Розенберга. ФОТО
http://censor.net.ua/photo_news/387518/ya_
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