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 Политика Украины
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Все про:геноцид (212) голодомор (795) Израиль (822) Гройсман (2891)

 Гройсман намерен поднять в Израиле вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа

голодомор янукович суд геноцид

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе своего визита в Израиль 14-16 мая намерен поднять вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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"Обязательно мы будем это обсуждать. Я это обсуждал, когда приезжал руководитель парламента Израиля, и с Президентом Израиля мы это обсуждали. Это важный вопрос и, я думаю, мы должны найти взаимопонимание по нему. Это очень важно для Украины", - ответил он на вопрос о том, будет ли поднимать вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа.

Гройсман также сообщил, что в ходе визита в Израиль проведет встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, Президентом Реувеном Ривлином и спикером Кнессета Йоэлем Эдельштейном.

Всего, по словам премьера, у него запланировано 14-16 мая 22 мероприятия в Израиле.

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"Я еду с украинским инновационным бизнесом. Мы хотим изучить опыт Израиля относительно технологических парков, новых технологий в аграрном секторе... Я хотел бы, чтобы до закрытия этой сессии в середине лета мы смогли принять новый закон о технологических парках", - добавил он.

Гройсман также сообщил, что в ходе визита запланировано подписание соглашения между Украиной и Израилем о стратегическом сотрудничестве в сфере здравоохранения. "Мы также согласуем вопрос относительно работы центра реабилитации воинов АТО. Израиль будет нам предоставлять консультационную помощь", - сказал премьер-министр.

Кроме того, он акцентировал, что поднимет вопрос о необходимости заключения соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем до 2018 года.

Как сообщалось ранее Президент Петр Порошенко и премьер Израиля Нетаньяху обсудили детали предстоящего визита Гройсмана в Израиль и подтвердили намерение завершить переговоры по заключению соглашения о ЗСТ до 2018 года.

О грядущей встрече Гройсман договорился с Нетаниягу еще 13 марта. В ходе беседы Гройсман и Нетаниягу договорились к концу 2017 года завершить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) между кабинетом министров Украины и правительством Израиля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Ельченко о поддержке резолюции Совбеза ООН по Израилю: "Я и дальше уверен в правильности нашего решения"

Напомним, Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана намеченный 27-28 декабря прошлого года.
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я думал он спросит, как здесь садят президентов и премьеров в тюрьму, а он реально стебётся
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Было бы очень неплохо,если бы он там остался навсегда.
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Гройсман займись экономикой, есть кому за геноцид сказать. тем более все знают об этом. признание зависит от силы государства и его поддержки в мире. добивайся в первую очередь процветания своего народа.
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"... добивайся в первую очередь процветания своего народа."
То есть то, что он решил побеспокоиться об украинцах это неправильно?
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почему? правильно. просто объять необъятное не стоит и пытаться. пиар в политике иногда не только в заявлениях, он и в делах тоже. для меня дело важнее. попытки его это сделать совсем не плохо и это хорошо, но стоит ли объявлять так самонадеянно и громко о том, чего не сделаешь ты?
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Токо Израиль признает-жизнь наладится!
Проблем в стране больше нет!
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Труханов улетел из Одессы хоронить крышу,очеееень печальный и задумчивый,скоро начнется передел.
https://www.048.ua/news/1650194 Гройсман намерен поднять в Израиле вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 2018
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А самое интересное, как евреи признают свое участие в организации и непосредственном участии в голодоморе украинского народа.
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Шо-та вофка разболтался, смотри, а то петька даст пилюлю.
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Похоже чуваку нечем заняться , когда положение дел грозит под зад коленом из кабинета. Грося купи калькулятор и займись экономикой, для начала хотя бы составь энергетический баланс страны, если конечно слышал, что это такое . Хотя кому я говорю, он же манахер овощной лавки, обвес и обсчет вот его стихия.
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...Корчинский: Дорогая Нацполиция, возьмите, пожалуйста, штурмом телеканал "Интер", разгромите офис и побейте там всехГройсман намерен поднять в Израиле вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 7552
Корчинский: Дорогая Нацполиция, возьмите, пожалуйста, штурмом телеканал "Интер", разгромите офис и побейте там всехТелеканал "Интер" представляет не меньшую опасность для Украины, чем активисты Организации украинских националистов, офис которых блокировала полиция в Киеве, заявил лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский опубликовал в Facebook заявление в Национальную полицию Украины, в котором попросил полицейских разгромить телеканал "Интер"."9 мая смотрел телеканал "Интер" и увидел на экране вооруженного советского ватника! Дорогая Нацполиция, возьмите, пожалуйста, штурмом телеканал "Интер", разгромите офис и побейте там всех. Они не менее опасны, чем ребята в штабе Организации украинских националистов (ОУН), с которыми вы сделали то, что я прошу вас сделать с "Интером", - написал он....
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грося уже не знает нас отвлечь от сползания в жопу
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вот просто заткнись, придурок. это какой-то позор просто
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Гройсманн шо то недопонимает.Если признать голодомор,то виноваты власти СССР и его репрессивный аппарат.А это все евреи.98 процентов высшего руководства СССР и его репрессивный аппарат чекисты в кожанках НКВД евреи.Это сейчас уже не скроешь.В интернете выложена вся информация по каждому члену дававшему команды забирать у крестьян на Украине хлеб.И не только на Украине,но и в РСФСР на поволжьн,в центральных областях.Голод не коснулся только сибири ,где чекистам оказали сильное сопротивление сибиряки.Да эта тема уже не раз в полном обьеме рассматривалась на цензоре,где пофамильно указывались люди руководившие Украиной в то страшное время.Все евреи.Так кто
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Гройсман намерен поднять в Израиле вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 3306Зентропа Україна
час назад

ДЕМОГРАФІЧНІ ПИТАННЯ

Ще в 2013 році в Україні мав відбутись черговий перепис населення та житлового фонду. Проводяться такі заходи за рекомендацією ООН (що вже звучить вкрай небезпечно), і крім суто важливих статистичних даних можуть мати серйозні політичні наслідки.

В 2013 перепис перенесли з огляду на наближення очікуваних президентських виборів 2015 року на 2016 рік. За цей час в країні чимало змінилось, і власне перепис стало не можливо провести на всій території України. Так чи інакше тепер цю процедуру офіційно відклали аж на 2020 рік.

Результати перепису однозначно покажуть досить глибокі зміни в демографічному стані України, зокрема зменшення кількості населення. Політичний наслідок цього двоякий. З одного боку це допоможе краще ідеологічно атакувати олігархічно-капіталістичний режим, з іншого дасть в руки глобальному капіталу аргумент для виправдання завозу в Україну чужорідного населення з Африки та Азії.

Про це вже зараз відкрито говорить така собі Елла Марленівна Лібанова (https://uk.wikipedia.org/wiki/Лібанова_Елла_Марленівна) - незмінний директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України при всіх владних режимах.

Тим, хто хоче, щоб Україна лишалась українською слід підготуватись до цього випробування. Ліберальні лицеміри пропагують речі які підривають народний організм такі як аборти, кар'єризм для жінок, свідому відмову від дітей заради комфорту, фемінізм, педерастію, тощо, і в той же час глаголять, що в нас не вистачає робочих рук (це при наявності безробіття!!!) і взагалі земля пустує. Як неодмінний порятунок ліберасти та "науковці" типу Елли Марленівни вбачають в завозі негрів та азіатів.

Мусимо бути готовими до цих випробувань, які настають вже зараз. Не важливо як зватиметься вулиця 1 травня чи Петлюри, якщо на ній житимуть негри!

#зентропа_тексти@zentropa_ukr

Гройсман намерен поднять в Израиле вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 8551
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Антисиметизм - это когда гонения на беззащитных евреев,
 Еврейская мафия -
это когда группа евреев захватила власть и грабит страну !
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...Ізраіль...і ....як "царство небесне" для аферистів і злочинців,що зіграли в "смерть"...на "історичній батьківщині"....Саме там...де вже і таке робилося...і раніше...і нині....
і якщо ну геть коротко.....про того,хто спорить з Богом...
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Дэбилы мля- гнойсман, клячко и ко... В данный момент на Евровидении не пускают многих людей с оригинальными билетами, аргументируя тем, что по таким же поддельным!!! билетам кто-то уже зашёл в зал и реакции ноль, мол идите нах... Вот это Уровень(
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http://censor.net.ua/forum/917401/milliardy_privatbanka_ischezli_pod_chutkim_rukovodstvom_rojkovoyi_kolomoyiskiyi
 12.05.17 19:23 Миллиарды "Приватбанка" "исчезли" под чутким руководством Рожковой..
Бывший акционер ПриватБанка
Игорь Коломойский прокомментировал расследование журналистов программы "Схемы", в котором утверждалось, что незадолго до национализации в декабре 2016 года из фин .учреждения были выведены 110 млрд гривен 110 (сто десять миллиардов )- Карл на счета Rothschild & Co ( "Ротшильд").
11.05.17 11:24 Рева о катастрофическом дефиците Пенсионного фонда в 145 млрд: "Чтобы не произошла ситуация - "денег нет, но вы держитесь", мы предлагаем непростой выход".
Гройсман намерен поднять в Израиле вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 5456
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Ляшко-ізраїльським депутатам: Ми Голокост давно визнали, коли ж ви визнаєте Голодомор?

https://www.youtube.com/watch?v=YQfnXp_jWd8
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А вопрос выдачи Украине воров интересной нац. в Правительстве Украины-
сбежавшие с краденными капиталами в Израиль он не хочет поднять?
06.05.16 16:08 "Я получил его абсолютно законно", - экс-министр Ставицкий показал израильский паспорт на имя Розенберга. ФОТО
http://censor.net.ua/photo_news/387518/ya_
Гройсман намерен поднять в Израиле вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 1025
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман намерен поднять в Израиле вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа
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