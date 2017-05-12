 Порошенко создал рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины

Об этом говорится в распоряжении Президента №100 от 12 мая, сообщает Цензор.НЕТ.
Порошенко предоставил руководство подготовкой проекта ежегодного послания главе Администрации Президента, главе рабочей группы Игорю Райнину.
Также Порошенко поручил обеспечить методическую и научную подготовку проекта послания советнику Президента Украины, директору Национального института стратегических исследований, заместителю главы рабочей группы Владимиру Горбулину.
Также в состав рабочей группы вошли первый заместитель главы Администрации Виталий Ковальчук, председатель Государственной службы статистики Игорь Вернер, первый заместитель директора Национального института стратегических исследований Александр Власюк, руководитель Аппарата Администрации Александр Днипров, заместитель главы Администрации Константин Елисеев.
Кроме того, в состав рабочей группы вошли заместитель главы Администрации Валерий Кондратюк, руководитель Государственного управления делами Иван Куцык, советник Президента Олег Медведев, заместитель главы Администрации Ростислав Павленко, заместитель главы Администрации Алексей Филатов и заместитель главы Администрации Дмитрий Шимкив.
Согласно распоряжению, рабочая группа в 3-месячный срок должна подготовить и представить на рассмотрение проект послания и сборник статистических материалов к нему.
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А те, кто против Рошенки и его сладких обисцянок, зрадофилы.
И т.д., и т.п.
Но те, кто против юлеботов, порохоботов, зрадофилов, мистецьков и украинцев в целом - кацапы.
А ботам насрать. Они готовы и кацапов поддерждивать, если это сейчас и тут на руку их работодателям.
Как по мне, то проблема не в ботах и даже не в их хозяевах - это только следствие. Проблема в инфантильности и аморальности очень большого количества людей, которыми обильно населена Украина.
Одни за 600 гривен калечат ветеранов АТО, другие за пару тысяч гривен поливают помоями оппонентов своих работодателей, третьи голосуют за гречку, а все вместе они товар, а не граждане. И товар этот частенько доступен и кацапам.
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Да,но видать одних курсов маловато вот и не дотянул до Министра здравоохранения.А так хотелось,а так хотелось...
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Хоспади , сколько дармоедов , блядь . На одного рабочего - 10 начальников
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Гаранту,для очередного разводняка и охмурения лохотрата,понадобилась коллективная мысль всей воровской"малины". Имена,имена то каие?!!
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«Господь обделил Петра Алексеевича совестью. Он убогий, таким и останется»Когда что-то делаю, иногда включаю телек, чтобы звучал фоном. Предпочитаю музыку, но иногда уговариваю себя послушать, что говорят…Что говорят, сволочи! Червоненко, Рабинович, Мураев. Червоненко нес про то, что напрасно наши снова льют грязь на Мари Ле Пен, потому что скоро она будет широко и мощно сидеть в Сенате и нам с ней придется обсуждать вопросы, касающиеся интересов Украины. Но, когда речь зашла о том, что откормленная титушня побила фронтовиков, он украинских патриотов и националистов смачно стал с грязью мешать. Для великого менеджера Червоненко, как он любит себя называть, французские националисты катят, а украинские нет. Заграничные вызывают дрожь и трепет, а свои почему-то только ненависть и презрение.Мураев негодовал про то, что наши ребята пытались отбирать георгиевские ленточки. Святотатство совершали! Эта сволочь ведь никогда не поедет на фронт, защищать Украину. А если бы он там оказался, да не с речами, а в окопе, да засвистели бы пули мимо его ушей, да прилетела бы одна со стороны георгиевской ленточки, тогда я бы посмотрела, что этот недоумок запел бы. Потому что мычать, что для нас нет Второй мировой войны, для нас только Великая Отечественная есть, только недоумок может.Смотрю я на этих людей и думаю, как нам с ними в одной стране уживаться? Пока бились, пока вонял совком «Бессмертный полк», пока Кондитер пламенные, но пустые речи толкал, на фронте погиб этот девятнадцатилетний парнишка. За что погиб?А я вам отвечу, за что. За мирный план своего президента. За мир для главнокомандующего. За то, чтобы банк Порошенко в три раза за прошлый год свою прибыль увеличил. За то, чтобы главнокомандующий, пользуясь миром в стране, отдохнул со своей семьей на Мальдивах на майские праздники. Он загорает, они погибают за его загар. Совесть Порошенко от этого не вздрогнет, как устрица под лимоном. Господь обделил его совестью. Петр Алексеевич у нас убогий, таким и останется. Но нам, нации, позор! Может, Червоненко с Мураевым правы? Может, националисты способны только на то, чтобы георгиевские ленточки срывать и невнятные пресс-конференции проводить?Да, там еще про Евровидение говорят. Мне плевать на Евровидение. Мне уже давно плевать на этот конкурс, но в этом году особенно… Там что-то мычат про имидж Украины. Имидж не в этом, имидж в другом. В том, что еще кто-то хочет отдавать свои жизни за Украину.***Этот великолепный эмоциональный текст написала сегодня популярная публицистка Алена Ксантопулос. И сопроводила его ссылкой на сообщение в СМИ о том, что 9 мая на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб 19-летний украинский боец Денис Кочубей.Читайте также: У Порошенко показали, на что семья президента потратила сотни миллионовПолностью соглашаясь с ее характеристиками нынешнего горе-президента насчет отсутствия у него совести и его убогости, хочу, пользуясь случаем, добавить еще несколько.Олигарх, барыга и злопамятный жлоб - так назвал Порошенко в апреле прошлого года глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.Причем, не просто барыга, а главный барыга Украины - справедливо уточнил в декабре прошлого года экс-губернатор Михеил Саакашвили.Кроме того, как неоднократно и открыто заявлял руководитель парламентского антикоррупционного комитета Егор Соболев, Порошенко - главный коррупционер страны.Ну и только сегодня я писал, что Климкин подтвердил ложь Порошенко насчет автоматического безвиза с рядом стран. И добавил в этом тексте, что привычка постоянно врать - это особенность менталитета Петра Алексеевича.Данный список, конечно, можно продолжать долго. Помнится, только негативных слов, начинающихся на букву «п», по отношению к Порошенко я как-то насчитал аж десяток («Десять «П» Порошенко»)…economics-prorok...
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"Господи, ну ти ж бачиш як ми страдаємо. Ну забери ЙОГО кудись від нас, нах*й"
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https://www.youtube.com/watch?v=kRXoxskHWSY
Переможцем Strong Europe Tank Challenge 2017 стала команда з Австрії
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