 Вирус-вымогатель заразил компьютеры МВД РФ, - российские СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Медуза".
По информации издания, речь идет о заражении внутренней компьютерной системы ведомства. Сколько компьютеров пострадало, не уточняется. Источник отметил, что "речь идет об управлениях в нескольких регионах".
Пользователь сайта "Пикабу" vasa48 написал, что заражены оказались компьютеры в Липецкой, Пензенской и Калужской областях. На сайтеМВД появилась плашка с предупреждением: "Уважаемые посетители, приносим свои извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы".
Глава компании Group-IB Илья Сачков сообщил RNS, что компьютеры МВД действительно были заражены вирусом. Сачков отметил, что опасности утечки информации атака не несет.
Вероятно, компьютеры МВД были заражены вирусом WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Этот вирус шифрует файлы на компьютере и требует от жертвы выкуп за возможность восстановить данные.
12 мая вирус-вымогатель (предположительно, WCry) поразил компьютеры британских больниц, испанской телекоммуникационной компании Telefonica и российского оператора "Мегафон". Речь идет о десятках тысяч зараженных машин по всему миру.
523 10
Немецкое правительство поручило специалистам готовить ответные удары на кибератаки, - СМИ(18)
В Конгрессе США представлен законопроект об усилении кибербезопасности Украины(9)
"В течение последних трех лет РФ осуществила более 7 тыс. кибератак на Украину", - Полторак(18)
Командный центр немецких кибервойск начал работу в Бонне(25)
"Евровидение-2017": МВД обнародовало схему перекрытия улиц Киева(0)
Есть новые материалы о влиянии РФ на выборы в США, - Белый дом(190)
Порошенко провел встречу с главами делегаций саммита ГУАМ. ФОТО(67)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить