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Все про:вирус (67) МВД РФ (164) кибербезопасность (107)

 Вирус-вымогатель заразил компьютеры МВД РФ, - российские СМИ

Компьютеры МВД России в нескольких регионах оказались заражены вирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Медуза".

По информации издания, речь идет о заражении внутренней компьютерной системы ведомства. Сколько компьютеров пострадало, не уточняется. Источник отметил, что "речь идет об управлениях в нескольких регионах".

Пользователь сайта "Пикабу" vasa48 написал, что заражены оказались компьютеры в Липецкой, Пензенской и Калужской областях. На сайтеМВД появилась плашка с предупреждением: "Уважаемые посетители, приносим свои извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы".

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Глава компании Group-IB Илья Сачков сообщил RNS, что компьютеры МВД действительно были заражены вирусом. Сачков отметил, что опасности утечки информации атака не несет.

Вероятно, компьютеры МВД были заражены вирусом WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Этот вирус шифрует файлы на компьютере и требует от жертвы выкуп за возможность восстановить данные.

12 мая вирус-вымогатель (предположительно, WCry) поразил компьютеры британских больниц, испанской телекоммуникационной компании Telefonica и российского оператора "Мегафон". Речь идет о десятках тысяч зараженных машин по всему миру.

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Кацапы уже давно заразились вирусом от телевизора. Поэтому, ситуация с вирусом в МВД мордора не удивительна.
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Якщо в синіх в"єтнамках, то це продєлкі хунти.
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Вирус путин хуило заразил компьютеры. Требует написать путин х у й л о кириллическими буквами. После этого всё равно винт форматируется данные уничтожаются. Вот такой вот вирус. Х у й л о оно и как вирус ху й ло
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А виноваты хунта и госдеп.Ну и Ярош,конечно.Скоро визитку Правого Сектора найдут.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВирус-вымогатель заразил компьютеры МВД РФ, - российские СМИ
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