 "При строительстве дорог действуют откаты до 7%. Буду просить НАБУ отследить кому идут деньги", - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Я услышал от людей, которые вокруг этого процесса (строительства и ремонта дорог),что сегодня действует система откатов в стране. Меня это очень интересует. Я буду обращаться в НАБУ, чтобы они, используя свои оперативные возможности, начали отслеживать, кто собирает средства в областях, кому носят эти средства, как их переводят в наличные... Мы отследим кто и где эти деньги может выводить. Говорят, что до 7%", - сказал Гройсман.
Он также добавил, что перед правительством стоит задача сформировать программу возобновления дорог на ближайшие 5 лет.
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Размеры обналички - бюджет Киева. Но "Родина" делает вид, что ничего не видит и не понимает.
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і там нолик не загубився?!
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так и идут по этой цепочке, а потом премьры миллирдерами становятся
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- і над Гройсманом начальники є ... А потім дивуємось - чому в найбіднішій країні Європи - найбагатший президент ?
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