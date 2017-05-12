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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1685) дороги (1678) откат (46) строительство (1711) Гройсман (2887)

 "При строительстве дорог действуют откаты до 7%. Буду просить НАБУ отследить кому идут деньги", - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман будет просить НАБУ расследовать откаты при строительстве дорог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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"Я услышал от людей, которые вокруг этого процесса (строительства и ремонта дорог),что сегодня действует система откатов в стране. Меня это очень интересует. Я буду обращаться в НАБУ, чтобы они, используя свои оперативные возможности, начали отслеживать, кто собирает средства в областях, кому носят эти средства, как их переводят в наличные... Мы отследим кто и где эти деньги может выводить. Говорят, что до 7%", - сказал Гройсман.

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Он также добавил, что перед правительством стоит задача сформировать программу возобновления дорог на ближайшие 5 лет.
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Гройсман: "...Я услышал от людей, которые вокруг этого процесса (строительства и ремонта дорог),что сегодня действует система откатов в стране". Вовка, ты обратись к своему тезке в Кремле - он сказал, что "В Украине откаты теперь - 70%"!
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"...це все із за сонця - я просто не помітив 0 ...тому і був спокійний" (с)
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Гройсман не знает жизни. Практически почти все рабочие в строительных компаниях - люди с вокзалов без оформления (то есть без прав работника и обязанностей работодателей). Основные клиенты конвертационных компаний - строительные фирмы и торговые компании.
Размеры обналички - бюджет Киева. Но "Родина" делает вид, что ничего не видит и не понимает.
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самое крутое в начале - Я УСЛЫШАЛ ОТ ЛЮДЕЙ , На Привозе, что ли? Там откаты поболее будут.
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главное. базарком пархатый. сильно глубоко не копай-ато выйдешь на самого себя
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так це багато чи мало?!

і там нолик не загубився?!
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Гнойсман и ко не досчитались 7% от откатов. Не порядок в стране! Не дорабатывает кто-то.
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Пане Володимире, якщо не "знайомі" з цим процесом, то хоча б - це ( тоб то такий собі - лікбез):
http://advokat-kyiv.com.ua/298

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Гросік, ти будеш дуже здивований коли дізнаєшся звідки тобі зателефонують з "проханням" закрити рот і не лізти куди не просять. )
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буду просить набу... зачем? набу выдвинет обвинения, суд выпустит на поруки
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Главное,что все все знают,а никто нихера не делает,чтобы хоть чего то исправить.Звиздеть-не мешки ворочать.
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Самое главное в этом деле не выйти на самого себя.
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"Я услышал от людей, которые вокруг этого процесса (строительства и ремонта дорог),что сегодня действует система откатов в стране (!хаха-ха)." - да неужели? Наговариваете вы на нашу страну. Грех это! )
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7% это его откат, обидели, того пейсык и хипишует.
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Самое главное при расследовании не выйти на самого себя !

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Идут в Укравтодор, который подчинен министерству инфрастуктуры, где глава Гройсман
так и идут по этой цепочке, а потом премьры миллирдерами становятся
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Идут в Укравтодор, который подчинен министерству инфрастуктуры, где глава Гройсман

- і над Гройсманом начальники є ... А потім дивуємось - чому в найбіднішій країні Європи - найбагатший президент ?
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Как бы Гнойсману при отслеживании на самого себя не выйти ))
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Абиделся шо откаты мимо его кармана идут,вот и завозбухал.Говорят водилы,шо у нас в Харькове дороги лучшие на Украине.Представляю себе какие они в других городах и областях.Хотя у меня в поселке еще в апреле все ямы заделали и очень даже неплохо.Хоть председатедь и бывший рыг ,а народ им доволен..Да и в Харькове ремонт идет полным ходом.Не знаю сколько там бернесу откатуют,но автолюбители им довольны в плане дорог.Работает еврей,шоб хто на него шо не писсел..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"При строительстве дорог действуют откаты до 7%. Буду просить НАБУ отследить кому идут деньги", - Гройсман
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