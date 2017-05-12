 Российская власть проиграла от "дела Умерова", - Фейгин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Судите сами, следователь Скрипка, самому Ильми ага говорил, что мол "я закончу это дело за несколько недель", это было в мае 2016 года. Определенно, что все последующие события сыграли злую шутку с российской властью, которая сознательно затеяла это дело перед тем, как окончательно запретить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа", - сказал Фейгин.
Адвокат отметил, что территориальная подсудность перенесена из Бахчисарая, и предварительное слушание состоится уже в Симферопольском районном суде. Дата заседания пока не назначена, при этом, согласно процедуре, предварительное слушание пройдет в закрытом режиме.
"При нормальном независимом суде и при соблюдении норм уголовно-процессуального закона, это дело никогда бы не окончилось обвинительным приговором… Дело Ильми Умерова будет иметь исторический характер. После 1944 года, когда крымскотатарский народ был депортирован, как обвиненный в коллаборационизме, сегодня этот народ и Ильми Умеров, как его видный представитель, в Крыму переживает очень острую фазу. В том числе от исхода этого дела будет зависеть, покинут крымские татары полуостров или же останутся и продолжат свою борьбу легитимным образом", - отметил адвокат.
Защитник Умерова прогнозирует, что предварительное слушание может состояться в начале июня 2017 года, после этого начнется рассмотрение по существу. Фейгин заверил, что "для обвинения готовится ряд сюрпризов" и "это дело пройдет шумно".
12 мая 2016 года следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.
Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.
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ПРИПОМНИЛ МУШКЕТЁРСКИЕ ЗАМАШКИ?
СТАЛ ЗНАМЕНИТ, БЛАГОДАРЯ ФРАНЦУЗАМ.
А ПИД....ГА,ЖОПУ РВЁШЬ ЗА РАШКУ...
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