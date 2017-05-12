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 Журналисты, авторы фильма про убийство Шеремета и Нацполиция договорились о сотрудничестве

Авторы журналистского расследования о гибели журналиста Павла Шеремета во время встречи с руководителем Национальной полиции Сергеем Князевым предварительно договорились о сотрудничестве и возможном обмене информацией относительно этого дела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському рассказали журналисты "Слідство. Інфо" Анна Бабинец и Дмитрий Гнап, которые являются соавторами фильма-расследования "Убийство Павла".

"Мы не можем раскрывать, о чем была встреча. Одно уже можно сказать - позитив есть и в самой встрече, и в том, что мы предварительно договорились сотрудничать и обмениваться, возможно, какими-то данными, которые могут помочь им, и, возможно, что-то нам сообщат как журналистам", - сказал Гнап.

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Кроме того, глава Нацполиции подтвердил журналистам, что оперативная группа собиралась и смотрела фильм-расследование "Убийство Павла".

"Они достаточно тщательно изучили то, что изложено в фильме. И сейчас мы общаемся о том, каким именно образом мы могли бы сотрудничать. Пока еще не решено, в какой форме будет это сотрудничество", - отметила Бабинец.

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Как сообщалось, 20 июля, утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, к гда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: " Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: " Это удар по всей украинской журналистике ". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство " атакой на свободу СМИ ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что " это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины ". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистких целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: " Вот же бесстыжая бл#дь! ". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.

В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа для расследования убийства журналиста Павла Шеремета во главе с главой Нацполиции Хатией Деканоидзе. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: " Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана ". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: " Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны ". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.

По словам советника главы СБУ Юрия Тандита в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.

10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также, Шеремет был одним из основателей "Белорусского партизана".

В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению якобы в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.
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Павел: "Казалось бы, что может быть общего между этими людьми?" в этом отношении в совке был слоган: "Бьют не по паспорту".
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С таким же успехом можно Порошенко можно привязать к Путину.Ведь вся уголовщина времён СССР в руках у Путина.А слухов про Порошенко,в частности про его брата(покойного) ,земля полнится.
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Ну , про те , що Порох із Хуйлом , кожного дня спілкуються телефоном - вже , напевно , усі знають ...
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А шо его уже раскрыли,это самое убийство или полиция там,как пятое колесо в телеге...
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Ну и пе#да независимому журналистскому расследованию. И вообще любому. Глухарь.....
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Да, это признание! Реальное признание того, что журналисты, оказывается- "мышей ловят". К сожалению, в отличие от некоторых "штатских". А как это иначе прикажете понимать???
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Если процесс нельзя остановить, то его нужно возглавить.... Очень напоминает действия нашего руководство по блокаде Крыма и Домбаса.....
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Джемилев до начала блокады Крыма встречался с Порошенко для того, чтобы после "народной блокады" власть возглавила блокаду Крыма?
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Если журнлистов и следователей поменять местами, толку больше будет...
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Полицаи поняли что журналисты более качественно делают их роботу .А им осталось только присвоить себе заслуги журналистов.
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Якщо це так - може варто журналістам надати функції поліцаїв ..?
Більше толку буде ...
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еще одна кадровая ошибка господина Порошенко. Возможно, роковая.
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ЖЕНЯ, как там в фильме "Забытая мелодия для флейты?" - "Что бы развалить какое-либо начинание, его надо организовать и возглавить! " старо как мир...
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Все по-честному : журналисты расследуют, менты получают награды и звания , потому как сами уже ничего делать не могут ... Вот если бы пресануть кого-то или крышу организовать - другое дело, а на остальное мозгов не хватает ...
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Там видно у сбушников хорошо рыла в пуху ...
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Очень плохо,если с мусорами договорились,значит дело опять замнут
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При всем уважении Украинской полиции, не понял: полиция/прокуратура Украины выкопала меньше инфы (хотя допросила около 3 000 людей, если Цензор не врет), нежели журналисты? Если журналисты так отработали, тогда им две задачи:
1. Что призошло в Одессе в Доме проффсоюза.
2. Кто саказал убрать Кеннеди.
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паРашу мордойт ткнёшь в факты и то будут говорить #вывсёврёте... может потому суд должен пройти без сучков? А может и в Гааге... потому до суда не обнародуются факты.
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такое г....о....нет слов...предварительно договорились о сотрудничестве и возможном обмене информацией относительно этого дела. То есть, журналисты, имея инфу о преступлении, захотят скажут, захотят - нет? без комментариев.
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Ментам поверить - себя обмануть. Разведут менты журналистов и подставят, как обычно....
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"Домовились щодо співробітництва і обміну інформацією". Так пишуть про дві незалежні сторони, що уклали взаємовигідну умову. Навіть не знаю як це коментувати. Можливо це погано, адже влада розписалась у своєму непрофесіоналізмі. А. можливо, і добре, бо громадськість сприймають за рівного партнера.
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