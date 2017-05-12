 Минкульт призывает международное сообщество способствовать освобождению из плена террористов "ДНР" украинского ученого Козловского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минкульта.
"Министерство культуры Украины обращается к международным правозащитным и организациям по безопасности, а также всему международному сообществу с призывом принять все возможные усилия для освобождения из неволи известного ученого-религиоведа, руководителя Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, общественного деятеля Игоря Козловского", - говорится в сообщении.
Минкультуры считает, что причины задержания Козловского связаны с его профессиональной деятельностью в сфере обеспечения свободы вероисповедания.
Также Минкультуры выразило обеспокоенность состоянием, в котором оказались граждане Украины - деятели культуры, преподаватели, общественные активисты, верующие и представители отдельных религиозных организаций, которые проживают на неподконтрольных правительству территориях Донбасса.
227 4
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
США и союзники должны помочь вернуть оккупированный Крым Украине, - экс-генсек НАТО(108)
В течение последних трех месяцев боевики на 750% увеличили количество тяжелого вооружения, - представитель США в ОБСЕ(46)
Предоставление ЕС безвизового режима Украине поспособствует возвращению оккупированных Крыма и Донбасса, - Порошенко(99)
Высший совет правосудия уволил 91 крымского судью за переход на службу в Россию(59)
Встреча Меркель и Путина: хозяина Кремля готовят к порке(1)
Еще 20 заключенных из оккупированного Крыма хотят перевестись на материковую Украину, - офис омбудсмена(4)
"Мы выполняли волю Путина и Суркова", - признание организатора незаконного "референдума" на оккупированном Донбассе Александрова. ФОТОфакт(32)
Зачем вам ученый?
Гундяй сказал, что от них одни беды!
Ответить
Ответить
https://youtu.be/t0kzIVPZ_pg Щас мабуть не в*бю,так покаличу за неё
Ответить
Вадим Диякевич. «Кораблі» Скрябин. Х-Фактор 7. Первый кастинг от 27.08.2016
https://www.youtube.com/watch?v=M1ykWnxQCIQ
Ответить