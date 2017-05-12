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 Политика Украины
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 Минкульт призывает международное сообщество способствовать освобождению из плена террористов "ДНР" украинского ученого Козловского

Министерство культуры призывает международное сообщество способствовать освобождению украинского ученого Игоря Козловского, которого боевики "ДНР" "приговорили" к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

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"Министерство культуры Украины обращается к международным правозащитным и организациям по безопасности, а также всему международному сообществу с призывом принять все возможные усилия для освобождения из неволи известного ученого-религиоведа, руководителя Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, общественного деятеля Игоря Козловского", - говорится в сообщении.

Минкультуры считает, что причины задержания Козловского связаны с его профессиональной деятельностью в сфере обеспечения свободы вероисповедания.

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Также Минкультуры выразило обеспокоенность состоянием, в котором оказались граждане Украины - деятели культуры, преподаватели, общественные активисты, верующие и представители отдельных религиозных организаций, которые проживают на неподконтрольных правительству территориях Донбасса.
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Кацапы!
Зачем вам ученый?
Гундяй сказал, что от них одни беды!
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Тем более,с такой фамилией.Ведь козлятина,як говорит Лавров,не в масти
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Лучше песню зацените!Я своим хлопским,её даже полностью,николи и не слухал
https://youtu.be/t0kzIVPZ_pg Щас мабуть не в*бю,так покаличу за неё
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Очень красивая песня. А вот Вам ответка: если не хотите слушать историю этого молодого человека, тогда жмите на 2 мин 33 секунды. Супер песня.
Вадим Диякевич. «Кораблі» Скрябин. Х-Фактор 7. Первый кастинг от 27.08.2016

https://www.youtube.com/watch?v=M1ykWnxQCIQ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинкульт призывает международное сообщество способствовать освобождению из плена террористов "ДНР" украинского ученого Козловского
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