 В результате обстрела боевиков в на Донетчине ранена женщина, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела-коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области на странице в Facebook.
"В 14:00 в полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что находясь в собственном огороде по улице Заможной, 73, местная жительница получила огнестрельное пулевое ранение ноги", - сказано в сообщении.
Пострадавшую направили в больницу Мариуполя.
Согласно сообщению полиции, дом потерпевшей расположен в 300 метрах от линии разграничения.
Крик женщины услышал ее муж и вызвал "скорую".
На данный момент следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства происшествия и опрашивает соседей и других жителей прифронтового села.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
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старый город, краматорск....
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https://www.youtube.com/watch?v=sT3Fb5R4-8Y&feature=youtu.be
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