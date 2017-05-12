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 В результате обстрела боевиков в на Донетчине ранена женщина, - полиция

чермалык

В результате обстрела боевиков российско-оккупационных войск в Чермалыке Донецкой области ранена мирная жительница.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела-коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области на странице в Facebook.

"В 14:00 в полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что находясь в собственном огороде по улице Заможной, 73, местная жительница получила огнестрельное пулевое ранение ноги", - сказано в сообщении.

Пострадавшую направили в больницу Мариуполя.

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Согласно сообщению полиции, дом потерпевшей расположен в 300 метрах от линии разграничения.

Крик женщины услышал ее муж и вызвал "скорую".

На данный момент следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства происшествия и опрашивает соседей и других жителей прифронтового села.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

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Доколе. Порох, еще будет страдать хуйней. Нет, что-бы выбить этих пидарасов. Мы каждый день несем потери.
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Ага, этими бумажками порох и подтерается. Лицемерная он тварь.
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тю!То йди на передову і вибивай.Покажи як треба
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ти же обурювався,що не можемо підарів витурити.
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сегодня в маршрутке бабье визжало - нужно идти на Киев, требовать у потрошенко закончить войну, закончить убивать...
старый город, краматорск....
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нехочуть пида...сы - 100 раз предлагал поменяться квартирами...(
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у нас сегодня хорошо слышно как прилетает гдето на бахмутке, принуждают пэтю выполнять минские. с удовольствием поменяюсь на Донецк, там хоть комуналка в разы меньше.
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коммуналка меньше, это правда, в разы.... вот только цены в разы больше, в донецке просто непропорционально... меняюсь на город как можно дальше от дыры...)
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сколько стоит пачка сигарет, литр бензина и буханка хлеба?
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М'ясо за курсом 3.Зубна паста за курсом 3.5.Кава лайно,треба з неокупованих територій завозити
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мясо свинины самое дорогое видел 200 руб, это 90грн кило, так же как и у нас, бензин самый дорогой 43-50 руб- это 23 грн, хлеб примерно 30 - это 12 грн кг. я не ошибся?
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у вас дешевле - в донецке дороже в 2 раза, дом возле рынка.
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в центре не знаю, а на окраине 40 с чем то... то ли 42 то ли 46...
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42 рубля это гдето 20 грн, у нас бензин по 23грн. одинаково
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все родным вожу со свободной территории, в магазин обычно не хожу, но основные цены знаю... сегодня звонили, говорили, что помидоры по 250 руб. - в АТБ сегодня было по 39 грн.
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у нас в северодонецке на рынке 80 грн помидоры самые дешовые, клубника 100грн. примерно одинаково.
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ненсколько дней назад у нас она тоже была по 200 грн, цены я вам скажу одинаковы, что на Украине, что в Донецке на продукты, вот одежда да, в два раза дороже.
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Георгиевская лента имеет прямое отношение к наградам КОНР и солдатам РОА (армии Власова). Многие офицеры РОА были кавалерами Ордена Св. Георгия и получили его еще в Российской империи.
Кавалерами Ордена Св. Георгия являются следующие личности:

генерал Петр Краснов, начальник главка казачих войск 3-го Рейха Комитет Освобождения Народов России:

В результате обстрела боевиков в на Донетчине ранена женщина, - полиция - Цензор.НЕТ 6833
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате обстрела боевиков в на Донетчине ранена женщина, - полиция
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