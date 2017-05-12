 САП не будет критиковать решение Апелляционного суда по делу Мартыненко, поскольку оно является окончательным, - прокурор Перов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Это решение является окончательным, поэтому мы не можем его критиковать. Мы надеялись, что риски судом будут пересмотрены, поскольку поручительства не обеспечивают невозможности его влияния", - заявил прокурор САП.
Напомним, 3 мая прокурор САП Симкив сообщил журналистам, что прокуратура намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко. При этом Симкив не указал сроков, сославшись на тайну следствия.
20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку".
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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