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 САП не будет критиковать решение Апелляционного суда по делу Мартыненко, поскольку оно является окончательным, - прокурор Перов

прокуратура антикоррупционная специализированная

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов сообщил, что САП не может критиковать решение Апелляционного суда Киева о том, чтобы оставить Николая Мартыненко на поруках нардепов, поскольку оно является окончательным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

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"Это решение является окончательным, поэтому мы не можем его критиковать. Мы надеялись, что риски судом будут пересмотрены, поскольку поручительства не обеспечивают невозможности его влияния", - заявил прокурор САП.

Напомним, 3 мая прокурор САП Симкив сообщил журналистам, что прокуратура намерена инициировать арест всего имущества Мартыненко. При этом Симкив не указал сроков, сославшись на тайну следствия.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Нардепы не имели права выступать в суде в поддержку Мартыненко, - САП. ФОТО

20 апреля детективы НАБУ задержали по ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую "прокладку".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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та убийтеся нафіг ви вже всі. реально надоїли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП не будет критиковать решение Апелляционного суда по делу Мартыненко, поскольку оно является окончательным, - прокурор Перов
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