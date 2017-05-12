 На Ривненщине начато уголовное производство по факту проявления сепаратизма, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Ривненской области.
В сообщении отмечается: " Поводом и основанием для внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований стала попытка проведения 10.05.2017 несанкционированного митинга в г. Ривне, на котором группа лиц пыталась совершить действия, направленные на посягательство территориальной целостности и неприкосновенности Украины путем осуществления публичных призывов и распространения материалов с призывами относительно таких действий.
"Псевдоакция" была прекращена правоохранителями совместно с местными активистами сразу, как только ее участники собрались возле здания Ривненской областной государственной администрации. У последних изъяты плакаты и листовки под лозунгами "Ровенская Республика", "Янтарь - достояние Ровенской народной республики".
В данном уголовном производстве продолжается досудебное расследование с целью привлечения виновных лиц к ответственности".
Справочно: Ч.2 ст.110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть умышленные действия, содеянные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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такой дебильный лозунг только кацапы могли придумать.Думали сыграть на алчности ровенчан? не тут то было....
Лучше проведите митинг с лозунгом "масквка-достояние чеченцев!" "Дайошь отдельную чеченскую автаномию -маскву! "
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