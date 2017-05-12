EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  506  2
Все про:прокуратура (2876) Ривненщина (624) сепаратизм (12748)

 На Ривненщине начато уголовное производство по факту проявления сепаратизма, - прокуратура

Прокуратура Ривенской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области по факту покушения на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (признаки преступления, предусмотренного ст. 15, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Ривненской области.

В сообщении отмечается: " Поводом и основанием для внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований стала попытка проведения 10.05.2017 несанкционированного митинга в г. Ривне, на котором группа лиц пыталась совершить действия, направленные на посягательство территориальной целостности и неприкосновенности Украины путем осуществления публичных призывов и распространения материалов с призывами относительно таких действий.

Смотрите также: Пособник боевиков, коммунист Фомичевский провел в Изюме сепаратистское шоу. В шествии участвовало районное и городское начальство, - активист. ФОТОрепортаж

"Псевдоакция" была прекращена правоохранителями совместно с местными активистами сразу, как только ее участники собрались возле здания Ривненской областной государственной администрации. У последних изъяты плакаты и листовки под лозунгами "Ровенская Республика", "Янтарь - достояние Ровенской народной республики".

В данном уголовном производстве продолжается досудебное расследование с целью привлечения виновных лиц к ответственности".

Смотрите также: Участник одесского антимайдана, российский националист Раевский обвинил Кремль в сознательном провоцировании трагедии 2 мая. ФОТО

Справочно: Ч.2 ст.110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть умышленные действия, содеянные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Янтарной мафии" был нанесен удар. Операция по ее ликвидации продолжается, - Луценко
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как то вяленько заводятся дела на подобные темы. Значит не страшны они правительству. Вот Сашко Билый был страшный.Потому и прикончили без суда и следствия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Янтарь - достояние Ровенской народной республики"

=========================================
такой дебильный лозунг только кацапы могли придумать.Думали сыграть на алчности ровенчан? не тут то было....
Лучше проведите митинг с лозунгом "масквка-достояние чеченцев!" "Дайошь отдельную чеченскую автаномию -маскву! "
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Ривненщине начато уголовное производство по факту проявления сепаратизма, - прокуратура
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти