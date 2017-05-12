 Миллиарды "Приватбанка" "исчезли" под чутким руководством Рожковой, - Коломойский

Об этом Коломойский рассказал в комментарии ТСН.
"После выхода программы я попытался связаться со знакомым журналистом "Схем", Михаилом Ткачем, но не дозвонился. Поэтому хочу уточнить несколько деталей на "подконтрольном", по мнению "Схем", сайте ТСН. Из расследования непонятно, куда и кому ушли 110 млрд гривен кредитов, выданных "ПриватБанком". Так вот эти деньги из банка не уходили. В рамках реструктуризации кредитного портфеля их выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков. То есть, деньги остались в банке", - отметил он.
Коломойский подчеркнул, что эти операции проходили под полным контролем и "чутком руководстве" замглавы НБУ Екатерины Рожковой.
"И еще один важный нюанс, 3 октября в "ПриватБанк" пришли 30 сотрудников НБУ, вдобавок к куратору, который там был и до этого, и компании, о которых идет речь в расследовании, выбирал Нацбанк. То есть, второй этап докапитализации "Привата" проходил при участии, контроле и чутком руководстве НБУ и лично госпожи Рожковой. Тогда же в "ПриватБанке" были и представители Ernst&Yong, которые как раз и готовили документ, на который ссылаются журналисты. Все остальное в интервью, в принципе, читаемо", - сказал он.
Напомним, что в своем расследовании журналисты "Схем" ссылаются на проект доклада аналитиков из Ernst&Young о финансовом состоянии "ПриватБанка" незадолго до национализации.
Согласно документу, аудиторы проверили крупнейших заемщиков и обнаружили: на 1 апреля 2015 риск невозврата кредитов измерялся в сумме более 82 миллиардов гривен, а уже по состоянию на 1 октября 2016 цифра увеличилась до более 139 млрд гривен.
Согласно документу, говорится в расследовании, "ПриватБанк" провел реструктуризацию кредитного портфеля: задолженность 170 предыдущих заемщиков была переведена более чем на 30 новых, которые стали должны банку более 110 млрд гривен.
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а єврей істину глаголіт !
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Сразу после аварии глава "Нафтогаза" сбежал с места ДТП, а его охранники, чтобы скрыть улики преступления, начали срочно снимать номера с автомобиля
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Беня как раз давно раскопал или закопал)) Станет он выкладывать подноготную, ага))
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============ где-то читала, что Ernst&Young принадлежит Ротшильдам.
Кстати, именно эти ребята имеют свой интерес к Привату.
В начале мая Приватбанк подпишет договор с консорциумом международных компаний во главе с Rothschild & Co ( "Ротшильд") относительно переговоров о реструктуризации кредитов бывших владельцев банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/05/7/624563/
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Президент Украины 14 января заявил, что передал "Рошен" в слепой траст. Ротшильды подтвердили, что событие произошло именно в этот день."В результате 12-месячной подготовки соответствующее соглашение о доверительном управлении было заключено 14 января 2016 года", - говорится в ответе Rothschild Trust на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Больше читайте здесь: https://zn.ua/ECONOMICS/rotshildy-podtverdil-sozdanie-slepogo-trasta-dlya-poroshenko-209757_.html
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Больше читайте здесь: https://zn.ua/ECONOMICS/rotshildy-podtverdil-sozdanie-slepogo-trasta-dlya-poroshenko-209757_.html
Вот и сложилась цепочка, как могли уйти миллиарды из приват- банка в банк ротшильдов.
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В схемах все верно сказали старые долги Бени на фирмы пустышек, он перевел на новые фирмы пустышки, о чем разговор? Кто что украл, деньги как были у Бени так и остались.
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