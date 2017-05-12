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 Миллиарды "Приватбанка" "исчезли" под чутким руководством Рожковой, - Коломойский

коломойский

Бывший акционер ПриватБанка Игорь Коломойский прокомментировал расследование журналистов программы "Схемы", в котором утверждалось, что незадолго до национализации в декабре 2016 года из финучреждения были выведены 110 млрд гривен на счета фирм-пустышек.

Об этом Коломойский рассказал в комментарии ТСН.

"После выхода программы я попытался связаться со знакомым журналистом "Схем", Михаилом Ткачем, но не дозвонился. Поэтому хочу уточнить несколько деталей на "подконтрольном", по мнению "Схем", сайте ТСН. Из расследования непонятно, куда и кому ушли 110 млрд гривен кредитов, выданных "ПриватБанком". Так вот эти деньги из банка не уходили. В рамках реструктуризации кредитного портфеля их выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков. То есть, деньги остались в банке", - отметил он.

Коломойский подчеркнул, что эти операции проходили под полным контролем и "чутком руководстве" замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

"И еще один важный нюанс, 3 октября в "ПриватБанк" пришли 30 сотрудников НБУ, вдобавок к куратору, который там был и до этого, и компании, о которых идет речь в расследовании, выбирал Нацбанк. То есть, второй этап докапитализации "Привата" проходил при участии, контроле и чутком руководстве НБУ и лично госпожи Рожковой. Тогда же в "ПриватБанке" были и представители Ernst&Yong, которые как раз и готовили документ, на который ссылаются журналисты. Все остальное в интервью, в принципе, читаемо", - сказал он.

Напомним, что в своем расследовании журналисты "Схем" ссылаются на проект доклада аналитиков из Ernst&Young о финансовом состоянии "ПриватБанка" незадолго до национализации.

Согласно документу, аудиторы проверили крупнейших заемщиков и обнаружили: на 1 апреля 2015 риск невозврата кредитов измерялся в сумме более 82 миллиардов гривен, а уже по состоянию на 1 октября 2016 цифра увеличилась до более 139 млрд гривен.

Согласно документу, говорится в расследовании, "ПриватБанк" провел реструктуризацию кредитного портфеля: задолженность 170 предыдущих заемщиков была переведена более чем на 30 новых, которые стали должны банку более 110 млрд гривен.
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Беня, пора их начинать давить. осточертели сил нет.
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Я бы этому каламойскому пяти копеек не доверил. Не то,что выслушивать этого шарлатана.
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В мире животных появилась новая поисковая система "Спутник"
Миллиарды "Приватбанка" "исчезли" под чутким руководством Рожковой, - Коломойский - Цензор.НЕТ 5861
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в итоге украли у нас. знаешь старій анекдот, судились два еврея, посадили прокурора...
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Автомобиль НАК "Нафтогаз Украины" попал в ДТП рядом с офисом компании на пересечении улиц Б. Хмельницкого и Пушкинской в Киеве..При этом, по словам очевидцев, из авто выскочил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.Инцидент произошел утром 12 мая. Автомобиль "Нафтогаза" нарушил правила дорожного движения, пытаясь осуществить разворот в запрещенном месте, и протаранил Volkswagen Tuareg, который двигался по встречной полосе По предварительной информации, за рулем Mercedes-Benz E-320, который принадлежит ДП (номер регистрационный 00338 ОО) "Нафтогазобслуговування", находился сам Андрей Коболев.

Сразу после аварии глава "Нафтогаза" сбежал с места ДТП, а его охранники, чтобы скрыть улики преступления, начали срочно снимать номера с автомобиля
Миллиарды "Приватбанка" "исчезли" под чутким руководством Рожковой, - Коломойский - Цензор.НЕТ 7922
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Странный день! А в Мариуполе круизёр Метинвеста решил трамвай а-ля совок на прочность проверить. Проверил! Трамвай- выиграл.
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37 лямов??? Плохой симптомпчик! Как бы это не к тому, что курс до 37 за доллар поднять собрались. А в принципе- конечно подлость. Несусветная!!!
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Как хорошо, что я в этих делах- 0(ноль). А то бы, наверное- расстроился. А так- всё хорошо, прекрасная маркиза... (с)
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Интересно . Сколько дадут Пете за аферу с Гонтаревой по грабежу Привата?
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Вот и поди- разбери, кто главный вор в стране, когда воруют все! Такое вот национальное хобби!
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Нормалек! Вот теперь мадам Гонтарева смгёт нормально фитнесом позаниматься, как сообщала.
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Брехня,кто такая Рожковая, маленькое звено большой цепи, копайте глубже Беня.
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Серегин,
Беня как раз давно раскопал или закопал)) Станет он выкладывать подноготную, ага))
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ссылаются на проект доклада аналитиков из Ernst&Young Источник:http://censor.net.ua/n439606
============ где-то читала, что Ernst&Young принадлежит Ротшильдам.
Кстати, именно эти ребята имеют свой интерес к Привату.
В начале мая Приватбанк подпишет договор с консорциумом международных компаний во главе с Rothschild & Co ( "Ротшильд") относительно переговоров о реструктуризации кредитов бывших владельцев банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/05/7/624563/
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и в продолжение Слепой траст Петрыка тоже под управлением ротшильдов
Президент Украины 14 января заявил, что передал "Рошен" в слепой траст. Ротшильды подтвердили, что событие произошло именно в этот день."В результате 12-месячной подготовки соответствующее соглашение о доверительном управлении было заключено 14 января 2016 года", - говорится в ответе Rothschild Trust на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Больше читайте здесь: https://zn.ua/ECONOMICS/rotshildy-podtverdil-sozdanie-slepogo-trasta-dlya-poroshenko-209757_.html

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6 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что основной целью учреждения компании Prime Asset Partners Limited (BVI) на Британских Виргинских островах было создание специального предприятия (SPV) для передачи бизнеса в управление банку Rothschild, а не минимизация налоговой базы, как у других участников скандала Panama papers.
Больше читайте здесь: https://zn.ua/ECONOMICS/rotshildy-podtverdil-sozdanie-slepogo-trasta-dlya-poroshenko-209757_.html

Вот и сложилась цепочка, как могли уйти миллиарды из приват- банка в банк ротшильдов.
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Какой-то секретный род войск Великой Лугандонии
Миллиарды "Приватбанка" "исчезли" под чутким руководством Рожковой, - Коломойский - Цензор.НЕТ 4519
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Колома плачется. Воры украли у вора. Хны-хны.
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Интересно, а зачем спам? Правда глаза колит?
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А вы шо ожидали, что такая куча денег пройдет через пару рук и ничего к ним не прилипнет?
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Конечно, все слезы. Кто кого клюнул сильнее в этом курятнике. Так и не состоялись эти люди - ЛЮДЬМИ, своей страны, ибо призма измерения - бабло и побольше - побольше... и таблетки... от жадности. Теперь мы слышим стенания, стоны, кто кому рога наставил. Скорее всего? Время таких людей - скоро и очень скоро закончится - ВСЕХ. Илоны Маски? Однозначно победят.
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Да какая Рожкова?
В схемах все верно сказали старые долги Бени на фирмы пустышек, он перевел на новые фирмы пустышки, о чем разговор? Кто что украл, деньги как были у Бени так и остались.
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Я понимаю, мочат колому. Но, почему пидар ахметка еще жив?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиллиарды "Приватбанка" "исчезли" под чутким руководством Рожковой, - Коломойский
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