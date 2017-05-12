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 Враг из пушек калибром 122 мм обстрелял позиции под Широкино и Крымским. Возле Павлополя, Красногоровки, Песок применил минометы. Один воин ранен, - штаб АТО

Российско-террористические войска продолжают прибегать к вооруженным провокациям против сил АТО. С начала суток боевики 22 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. С начала суток один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО.

В вечерней сводке отмечается: " На Приморском направлении ситуация незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия и гранатометов различных систем обстреливали наши опорные пункты вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Чермалыка.

Кроме того, в районе Павлополя противник бил из 120-мм минометов, а неподалеку Широкино из артиллерийских систем калибра 122 мм.

Украинских воинов, которые защищают Марьинку, враг обстреливал из крупнокалиберных пулеметов. Там же вел огонь вражеский снайпер. А Красногоровка попала под огонь из минометов калибра 82 мм, зенитной установки и стрелкового оружия.

Также читайте: По состоянию на 22:00 двое украинских бойцов погибли и пятеро получили ранения, - спикер пресс-центра штаба АТО Миронович

На Донецком направлении боевики утром били из противотанкового ракетного комплекса неподалеку Зайцево. На том же участке фронта подразделения российско-террористических войск из гранатометов открывали огонь в районе Новоселовки Второй, из стрелкового оружия - вблизи Невельского. А наших защитников в Песках обстреляли из минометов калибров 120 и 82 мм, также гранатометов.

На Луганском направлении обстрелов зафиксировано меньше. Однако, один из опорных пунктов сил АТО, который расположен возле Крымского, противник обстрелял из гранатометов, 82-мм минометов и артиллерии калибра 122 мм.

А у Новотошковского незаконные вооруженные формирования открывали огонь по украинским воинам из гранатометов. Там же бил снайпер противника".

Также читайте: Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, гранатометов и БМП. За сутки - 53 обстрела, - штаб



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Ни одна бы пушка или миномёт не выстрелили если бы ОРДИЛО было в России. Путин играет нашими олигархами как хочет.

Вот если здесь на "Цензоре" каждый второй пост про то что на х они нужны эти ОРДИЛО где всё разрушено и пенсам нужно будет возвращать задолженности по пенсиям то какое общественное мнение будет против если Путину всучить в его пидерашку это ОРДИЛО? Но если ОРДИЛО будет в России никто никогда не стрельнет в сторону Украины так как есть пример Крыма. Но если нужна гибридная война шатуны схемы для Ахметова клоака бандитов и контрабанды тогда просто честно нужно в этом признаться.
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ну так давайте ПРАЗДНОВАТЬ победобесие еще большей пышнотью и опломбом!...
фу, мерзота....
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Песок применил минометы...Раньше он применял лишь гавнометы ))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг из пушек калибром 122 мм обстрелял позиции под Широкино и Крымским. Возле Павлополя, Красногоровки, Песок применил минометы. Один воин ранен, - штаб АТО
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