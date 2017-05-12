 Враг из пушек калибром 122 мм обстрелял позиции под Широкино и Крымским. Возле Павлополя, Красногоровки, Песок применил минометы. Один воин ранен, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре АТО.
В вечерней сводке отмечается: " На Приморском направлении ситуация незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия и гранатометов различных систем обстреливали наши опорные пункты вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Чермалыка.
Кроме того, в районе Павлополя противник бил из 120-мм минометов, а неподалеку Широкино из артиллерийских систем калибра 122 мм.
Украинских воинов, которые защищают Марьинку, враг обстреливал из крупнокалиберных пулеметов. Там же вел огонь вражеский снайпер. А Красногоровка попала под огонь из минометов калибра 82 мм, зенитной установки и стрелкового оружия.
На Донецком направлении боевики утром били из противотанкового ракетного комплекса неподалеку Зайцево. На том же участке фронта подразделения российско-террористических войск из гранатометов открывали огонь в районе Новоселовки Второй, из стрелкового оружия - вблизи Невельского. А наших защитников в Песках обстреляли из минометов калибров 120 и 82 мм, также гранатометов.
На Луганском направлении обстрелов зафиксировано меньше. Однако, один из опорных пунктов сил АТО, который расположен возле Крымского, противник обстрелял из гранатометов, 82-мм минометов и артиллерии калибра 122 мм.
А у Новотошковского незаконные вооруженные формирования открывали огонь по украинским воинам из гранатометов. Там же бил снайпер противника".
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Вот если здесь на "Цензоре" каждый второй пост про то что на х они нужны эти ОРДИЛО где всё разрушено и пенсам нужно будет возвращать задолженности по пенсиям то какое общественное мнение будет против если Путину всучить в его пидерашку это ОРДИЛО? Но если ОРДИЛО будет в России никто никогда не стрельнет в сторону Украины так как есть пример Крыма. Но если нужна гибридная война шатуны схемы для Ахметова клоака бандитов и контрабанды тогда просто честно нужно в этом признаться.
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фу, мерзота....
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